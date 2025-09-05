Schlagerspiel in Burgweinting – Sportclub zum Letzten

Die neunte Runde in der Kreisliga 1 wird überstrahlt vom Kracher zwischen Spitzenreiter SV Obertraubling und dem gastgebenden Rangdritten SV Burgweinting, der nur einen Punkt zurückliegt. Mit-Tabellenführer SC Regensburg hat in Mintraching eine vermeintliche Pflichtaufgabe vor der Brust. Bereits am heutigen Freitagabend kreuzen der SV Donaustauf und der Freie TuS Regensburg unter Flutlicht die Klingen.

Heute, 19:00 Uhr SV Donaustauf Donaustauf Freier TuS Regensburg Freier TuS 19:00



Zum Auftakt des neunten Spieltags tritt der Freie TuS Regensburg (11., 7) beim SV Donaustauf (12., 7) an. Beide Kontrahenten konnten sich zuletzt nicht beweisen; der Freie TuS unterlag dem SV Obertraubling, während sich Donaustauf beim FC Oberhinkofen knapp geschlagen geben musste.







Der TSV Kareth-Lappersdorf II (9., 9) macht am Samstag den Gastgeber für den TSV Wörth/Donau (4., 15). Der Gast setzte sich am vergangenen Spieltag klar gegen den FC Mintraching daheim durch und sicherte sich somit die Punkte. Die Gastgeber der Partie mussten sich hingegen gegen den SV Burgweinting deutlichst auf heimischem Terrain geschlagen geben.







Bei der SG Walhalla Regensburg (7., 10) tritt am neunten Spieltag der SV Harting (6., 13) an. Zuletzt setzte sich der SV Harting klar durch und holte sich den Dreier gegen die SpVgg Ziegetsdorf Regensburg, während sich die SG Walhalla Regensburg beim SC Regensburg nicht durchsetzen konnte.





So., 07.09.2025, 14:00 Uhr SV Burgweinting SV Burgweinting SV Obertraubling SV Obertraubling 14:00 live



Der SV Burgweinting (3., 17) tritt zum erst zweiten Mal in dieser Saison auf heimischem Terrain an. Zu Gast im Topspiel ist der SV Obertraubling (2., 18). Der SVO holte sich am vergangenen Spieltag die Punkte beim Freien TuS Regensburg mit drei Buden, während sich die Hausherren der Partie mit fünf Treffern beim TSV Kareth-Lappersdorf II klar die Maximalausbeute sicherten.



Der FC Oberhinkofen (5., 14) ist am neunten Spieltag beim ATSV Pirkensee-Ponholz (14., 6) zugegen. Die Gastgeber der Partie konnten sich am vergangenen Wochenende beim FC Laub nicht behaupten und gingen leer aus, der FCO hingegen sicherte sich zuletzt gegen den SV Donaustauf den Heimdreier.







Der FC Mintraching (13., 6) empfängt zum neunten Spieltag den SC Regensburg (1., 18). Mit einem klaren 5:2 holte sich der Sportclub am vergangenen Wochenende gegen die SG Walhalla Regensburg den Dreier daheim, während sich Mintraching beim TSV Wörth/Donau mit null Chancenverwertung geschlagen geben musste.





So., 07.09.2025, 17:00 Uhr SpVgg Ziegetsdorf Ziegetsdorf FC Laub FC Laub 17:00



Der FC Laub (10., 7) ist am kommenden Wochenende auf Stippvisite bei der SpVgg Ziegetsdorf (8., 10). Die Gastgeber der Begegnung konnten sich zuletzt beim SV Harting nicht durchsetzen. Der FC Laub hingegen fuhr gegen den ATSV Pirkensee-Ponholz daheim die drei Punkte ein.