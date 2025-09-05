 2025-09-04T13:21:47.781Z

Ligavorschau
Mintrachings Torwart Elias Dimmelmeier wird gegen die Sportclub-Offensive schwer gefordert sein.
Mintrachings Torwart Elias Dimmelmeier wird gegen die Sportclub-Offensive schwer gefordert sein. – Foto: Felix Schmautz

Schlagerspiel in Burgweinting – Sportclub zum Letzten

9. Spieltag: Freier TuS unter Flutlicht in Donaustauf gefordert +++ Kareth II erwartet das Überraschungsteam aus Wörth

Die neunte Runde in der Kreisliga 1 wird überstrahlt vom Kracher zwischen Spitzenreiter SV Obertraubling und dem gastgebenden Rangdritten SV Burgweinting, der nur einen Punkt zurückliegt. Mit-Tabellenführer SC Regensburg hat in Mintraching eine vermeintliche Pflichtaufgabe vor der Brust. Bereits am heutigen Freitagabend kreuzen der SV Donaustauf und der Freie TuS Regensburg unter Flutlicht die Klingen.

Heute, 19:00 Uhr
SV Donaustauf
SV DonaustaufDonaustauf
Freier TuS Regensburg
Freier TuS RegensburgFreier TuS
19:00

Zum Auftakt des neunten Spieltags tritt der Freie TuS Regensburg (11., 7) beim SV Donaustauf (12., 7) an. Beide Kontrahenten konnten sich zuletzt nicht beweisen; der Freie TuS unterlag dem SV Obertraubling, während sich Donaustauf beim FC Oberhinkofen knapp geschlagen geben musste.

Morgen, 14:30 Uhr
TSV Kareth-Lappersdorf
TSV Kareth-LappersdorfKareth-Lapp. II
TSV Wörth/Donau
TSV Wörth/DonauWörth/Donau
14:30

Der TSV Kareth-Lappersdorf II (9., 9) macht am Samstag den Gastgeber für den TSV Wörth/Donau (4., 15). Der Gast setzte sich am vergangenen Spieltag klar gegen den FC Mintraching daheim durch und sicherte sich somit die Punkte. Die Gastgeber der Partie mussten sich hingegen gegen den SV Burgweinting deutlichst auf heimischem Terrain geschlagen geben.

Morgen, 15:00 Uhr
SG Walhalla Rgb.
SG Walhalla Rgb.SG Walhalla
SV Harting
SV HartingSV Harting
15:00

Bei der SG Walhalla Regensburg (7., 10) tritt am neunten Spieltag der SV Harting (6., 13) an. Zuletzt setzte sich der SV Harting klar durch und holte sich den Dreier gegen die SpVgg Ziegetsdorf Regensburg, während sich die SG Walhalla Regensburg beim SC Regensburg nicht durchsetzen konnte.

So., 07.09.2025, 14:00 Uhr
SV Burgweinting
SV BurgweintingSV Burgweinting
SV Obertraubling
SV ObertraublingSV Obertraubling
14:00live

Der SV Burgweinting (3., 17) tritt zum erst zweiten Mal in dieser Saison auf heimischem Terrain an. Zu Gast im Topspiel ist der SV Obertraubling (2., 18). Der SVO holte sich am vergangenen Spieltag die Punkte beim Freien TuS Regensburg mit drei Buden, während sich die Hausherren der Partie mit fünf Treffern beim TSV Kareth-Lappersdorf II klar die Maximalausbeute sicherten. Zum ausführlichen Vorbericht...

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
ATSV Pirkensee-Ponholz
ATSV Pirkensee-PonholzPirkensee-P
FC Oberhinkofen
FC OberhinkofenFC Oberhinkofen
15:00

Der FC Oberhinkofen (5., 14) ist am neunten Spieltag beim ATSV Pirkensee-Ponholz (14., 6) zugegen. Die Gastgeber der Partie konnten sich am vergangenen Wochenende beim FC Laub nicht behaupten und gingen leer aus, der FCO hingegen sicherte sich zuletzt gegen den SV Donaustauf den Heimdreier.

So., 07.09.2025, 15:15 Uhr
FC Mintraching
FC MintrachingMintraching
SC Regensburg
SC RegensburgSC Regensb.
15:15

Der FC Mintraching (13., 6) empfängt zum neunten Spieltag den SC Regensburg (1., 18). Mit einem klaren 5:2 holte sich der Sportclub am vergangenen Wochenende gegen die SG Walhalla Regensburg den Dreier daheim, während sich Mintraching beim TSV Wörth/Donau mit null Chancenverwertung geschlagen geben musste.

So., 07.09.2025, 17:00 Uhr
SpVgg Ziegetsdorf
SpVgg ZiegetsdorfZiegetsdorf
FC Laub
FC LaubFC Laub
17:00

Der FC Laub (10., 7) ist am kommenden Wochenende auf Stippvisite bei der SpVgg Ziegetsdorf (8., 10). Die Gastgeber der Begegnung konnten sich zuletzt beim SV Harting nicht durchsetzen. Der FC Laub hingegen fuhr gegen den ATSV Pirkensee-Ponholz daheim die drei Punkte ein.

