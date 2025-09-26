Schlager in Viehhausen & Wenzenbachs klare Ziele

Super-Sonntag in der Bezirksliga Süd: Zum zweiten Mal in dieser Spielzeit geht ein kompletter Spieltag erst am Sonntag über die Bühne. Im Blickpunkt steht das Spitzenspiel Dritter gegen Erster. Hier wird der Heimnimbus des FC Viehhausen von Spitzenreiter TSV Kareth-Lappersdorf auf Herz und Nieren geprüft. Vor kniffligen Aufgaben stehen auch die beiden weiteren Vertreter aus den Top-4: Der SV Wenzenbach erwartet den TV Parsberg, der TB/ASV Regenstauf fährt an den Thalmassinger Sauberg. Den sechsten Sieg in Serie visiert unterdessen der SV Schwarzhofen in Prüfening an. Aber auch zwei Direktduelle im Tabellenkeller zeichnen das Geschehen. Der SV Breitenbrunn begrüßt im Waldstadion den 1. FC Schwarzenfeld, während die SpVgg Ramspau den FC Pielenhofen-Adlersberg zu Gast hat. Pikant: besagte vier Teams haben allesamt zehn Punkte auf dem Konto. Richtungsweisender geht es also kaum...

Fünf Siege hintereinander: Der SV Schwarzhofen (5., 20) hat sich zur „Mannschaft der Stunde“ gemausert. „Ja, gerne würden wir die Welle weiter reiten. Jedes Spiel ist anders und jeder Gegner ist individuell. Deshalb gilt für uns, jeden Spieltag fokussiert zu sein“, betont Trainer Adi Götz vor der Fahrt in den Regensburger Westen. Der dort beheimatete FSV Prüfening (9., 12) braucht dringend Punkte, um sich die dahinter lauernden Teams vom Leibe zu halten. Nicht gerne erinnert man sich auf Seiten der Gäste an das letzte Gastspiel in Prüfening zurück (2:1-Niederlage). „Diese Scharte gilt es am Sonntag auszuwetzen“, macht Götz deutlich.







Mit einer Rumpfelf war der FC Thalmassing (7., 14) letzten Samstag auf Kareths Höhen gereist. Umso weniger war die Niederlage ein Beinbruch – auch wenn sie mit 0:5 happig ausfiel. Fürs schwere Heimspiel gegen den TB/ASV Regenstauf (4., 23) hofft man auf Besserung der Personalsituation. Indes konnten die Blitzer gegen Breitenbrunn (5:1) in der zweiten Halbzeit einen Gang hochschalten, und auch die Chancenauswertung passte diesmal. Gegen defensivstarke Thalmassinger dürfte jene Effizienz erneut ein wichtiger Faktor sein. Die Seufert-Elf braucht ja die Punkte, um weiter ganz vorne mitzumischen.







Es war ein Coup sondergleichen, was dem 1. FC Schwarzenfeld (11., 10) am vergangenen Wochenende gelang. Wohl niemand hatte mit dem 4:1-Heimsieg gegen den bisherigen Ersten aus Wenzenbach gerechnet. Endlich mal wieder konnten sich die Spieler von Coach Alex Hadasch für den betriebenen Aufwand belohnen. Voller positiver Energie treten sie nun die Reise nach Breitenbrunn an. Der punktgleiche SVB (13., 10) gilt als heimstark, und will seinen Fans nach zuletzt drei Niederlagen mal wieder was zum Feiern geben. In der engmaschigen zweiten Tabellenhälfte stehen beide Teams punktgleich da. Es werden also sogenannte „Big Points“ vergeben!







Was fürs Match in Breitenbrunn gilt, kann man im Grunde auf diese Begegnung projizieren. Denn auch am Regen-Ufer prallen zwei Mannschaften mit je zehn Punkten aufeinander. Hier die SpVgg Ramspau (12., 10), sie sehnt dem Ende der Durststrecke entgegen. So konnte die Romminger-Truppe aus den letzten sechs Partien nur zwei Pünktchen einspielen. Zu wenig im Abstiegskampf! Auf der anderen Seite schaut die Ausbeute des FC Pielenhofen-Adlersberg (14., 10) im gleichen Zeitpunkt etwas positiver aus. Vor Wochenende verpassten die Blauweißen gegen den BSC (2:2) einen kleinen Befreiungsschlag. Verpasstes würde man diesen Sonntag gern nachholen.







Nach wie vor tut sich Newcomer BSC Regensburg (16., 8) schwer, in der Bezirksliga Fuß zu fassen. Was Hoffnung machen darf: In nahezu jedem Spiel war man ebenbürtig mit dem Gegner. Oft fehlen Nuancen, oder eben der eine individuelle Fehler zu viel wird gemacht. Diese Fehlerquote gilt es zu minimieren. Das Heimmatch gegen die SpVgg Hainsacker (10., 12) ist ein ganz wichtiges für den BSC. Auch die Gäste waren in den vergangenen Wochen nicht unbedingt von Glück verfolgt. Ungemein gut tat da der jüngste 2:0-Heimerfolg gegen Töging. Es war ein hochkonzentrierter Auftritt der Schneider-Mannen. Daran anknüpfend, will die SpVgg auch am Brandlberg nicht leer ausgehen.





Außer Tritt geraten ist der SV Töging (15., 9). So vielversprechend die Saison für den Aufsteiger begonnen hatte, so heikel gestaltet sich die jetzige Phase. Die Niederlage in Hainsacker war bereits die siebte „Nullrunde“ am Stück. Noch dazu blieben die Altmühltäler in fünf dieser sieben Spielen ohne Tor. Trotz der schlechten Vorzeichen soll vor heimischem Publikum die Trendwende gelingen. Dies wird einfach gegen einen VfB Bach (8., 14), der seinerseits auch in die Erfolgsspur zurück möchte. Nach dem verdienten Punktgewinn gegen Viehhausen täte ein Dreier nun wieder gut, um sich weiter von unten abzusetzen.







Gute Laune herrscht im Lager des TSV Kareth (1., 27). Das zurückliegende Wochenende lief ganz nach dem Geschmack der Lappersdorfer, die dank des Wenzenbach-Patzers an die Tabellenspitze zurückkehrten. Außerdem schaffte man unter der Woche das Weiterkommen im Kreispokal. Jetzt wird die Lerch-Formation so richtig gefordert. Es geht zum Rangdritten FC Viehhausen (24), der bislang ebenfalls eine sehr gute Runde spielt. Was die Mannschaft von Armando Zani auszeichnet ist auch ihre Heimstärke. Bis dato hielten sich Kalteis, Schmidt & Co. vor der eigenen, großen Zuschauerschaft schadlos (5/0/0). Sollte die Serie halten, würde Viehhausen in der Tabelle sogar an Kareth vorbeiziehen...





Eine Heimserie steht auch am Wenzenbacher Jahnweg auf dem Prüfstand. Bis dato konnte der SVW (2., 25) alle seine fünf Saison-Heimspiele für sich entscheiden. Punktverluste gab es ausschließlich in der Fremde (3/2/1). Natürlich hat die Brandl-Crew für Sonntag klare Ziele: Die Heimserie ausbauen und gleichzeitig die enttäuschende Darbietung in Schwarzenfeld (1:4) aus den Kleidern schütteln – um eben auch bei einem möglichen Patzer von Spitzenreiter Kareth zur Stelle zu sein. Aber erst einmal muss die eigene Aufgabe gegen den TV Parsberg (6., 18) bewältigt werden. Und das wird alles andere als einfach. Das Gästeteam ist mittlerweile seit sieben Spielen ungeschlagen (4/3/0) und möchte diese Serie natürlich etwas länger fortführen.