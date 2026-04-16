Schlager in Seebach - "Spiele" vs. Bogen - Kreuzbandriss bei Knochner

Passaus Co-Spielertrainer Philipp Knochner hat sich bereits zum dritten Mal in seiner Laufbahn das Kreuzband gerissen – Foto: Mike Sigl

Kehrt Tabellenführer SpVgg Landshut nach drei Remis am Stück in die Siegesspur zurück? Am Samstag kreuzt der im Frühjahr bislang glänzend disponierte TSV Bogen beim Primus auf. Schon am Freitagabend treffen mit dem Rangzweiten TSV Seebach und der drittplatzierten SpVgg Lam die beiden im Frühjahr bis dato erfolgreichsten Teams aufeinander. Ebenfalls am Freitag gibt der SSV Eggenfelden seine Visitenkarte beim TSV Bad Abbach ab. Tags darauf empfängt der FC Dingolfing den SV Schwandorf-Ettmannsdorf und der 1. FC Passau geht als haushoher Favorit in das Duell mit Schlusslicht FC Kosova Regensburg. Abgerundet wird die Runde am Sonntag-Nachmittag mit den Matches zwischen dem ASV Burglengenfeld und der DJK Vornbach sowie dem FC Teisbach und dem 1. FC Bad Kötzting. Vor allem der Vorletzte braucht eigentlich unbedingt Zählbares, um es noch in die Relegation zu schaffen.

Morgen, 18:15 Uhr TSV Seebach Seebach SpVgg Lam SpVgg Lam 18:15 PUSH



Wolfgang Beller (Trainer TSV Seebach): "Das wird ein extrem schwieriges Spiel. Ich habe Lam am vergangenen Samstag bei ihrem 2:0-Auswärtserfolg in Luhe-Wildenau beobachtet. Das war ein ganz starker und vor allem reifer Auftritt. Wir wollen aber unseren Heimvorteil nutzen und werden entsprechend auf Sieg spielen."



Personalien: Neuzugang Gergő Adorján steht erstmals im Aufgebot, in dem ansonsten nur Patryk Richert fehlt.







Lorenz Kowalski (Trainer SpVgg Lam): "Wir wissen, dass wir in Seebach unsere Bestleistung benötigen, deshalb müssen wir es mit der Unterstützung unserer treuen Fans zu einem Heimspiel machen. Wir haben nichts zu verlieren und freuen uns auf die Freitagabend-Partie."



Personalien: Bis auf Langzeitausfall Simon Loderbauer sind alle Mann an Bord.











Morgen, 18:15 Uhr TSV Bad Abbach Bad Abbach SSV Eggenfelden Eggenfelden 18:15 PUSH

Simon Sigl (Trainer TSV Bad Abbach): "Ich habe Eggenfelden aus dem Hinspiel als sehr spielstarke Mannschaft in Erinnerung. Daher ist uns bewusst, dass wir eine schwere Aufgabe vor der Brust haben. Beim letztwöchigen Auswärtspunkt in Bogen, der mehr als verdient war, hat meine Mannschaft die geforderte Reaktion gezeigt. Daran gilt es anzuknüpfen.“ Personalien: Tim Poschenrieder fehlt aus beruflichen Gründen. Das Mitwirken von Fabian Pfann ist wegen muskulärer Probleme mit einem Fragezeichen versehen. Dafür kehren mit Max Legler, Florian Heimrath, Lukas Fischer und Louis Federlein vier Spieler in den Kader zurück.





Martin Stoller (Spielertrainer SSV Eggenfelden): "Bad Abbach hat bis dato für einen Aufsteiger eine erfolgreiche Saison gespielt und steht kurz davor, den Klassenerhalt einzutüten. Dennoch wollen wir alle drei Punkte mit nach Eggenfelden nehmen. Dazu benötigen wir aber eine Leistungssteigerung zur Vorwoche. Vor allem müssen wir unser Tor konsequenter verteidigen und die Fehleranzahl deutlich reduzieren."



Personalien: Außer den Dauerpatienten gibt es im Vorfeld keine fixen Ausfälle, wenngleich es noch das eine oder andere Fragezeichen gibt.







Stefan Kurz (Sportvorstand 1. FC Passau): "Nach dem überzeugenden Auftritt in Tegernheim, bei dem wir sehr effektiv waren, wollen wir nun gegen Kosovoa ein gutes Heimspiel machen. Ziel ist es selbstverständlich, zu gewinnen und unsere gute Tabellenposition zu festigen."



Personalien: Co-Spielertrainer Philipp Knochner hat sich bereits zum dritten Mal in seiner Laufbahn das Kreuzband gerissen und ob der langjährige Regionalliga-Fußballer seine Schuhe überhaupt nochmal schnüren wird, ist aktuell mehr als fraglich. Neben den Langzeitverletzten steht auch Walter Kirschner nicht zur Verfügung.





Stefan Kurz (Sportvorstand 1. FC Passau): "Nach dem überzeugenden Auftritt in Tegernheim, bei dem wir sehr effektiv waren, wollen wir nun gegen Kosovoa ein gutes Heimspiel machen. Ziel ist es selbstverständlich, zu gewinnen und unsere gute Tabellenposition zu festigen."Personalien: Co-Spielertrainer Philipp Knochner hat sich bereits zum dritten Mal in seiner Laufbahn das Kreuzband gerissen und ob der langjährige Regionalliga-Fußballer seine Schuhe überhaupt nochmal schnüren wird, ist aktuell mehr als fraglich. Neben den Langzeitverletzten steht auch Walter Kirschner nicht zur Verfügung. Lum Gashi (Sportlicher Leiter FC Kosova Regensburg): "Am Samstag müssen wir mit dem gleichen Mut wie im letzen Heimspiel zu Werke gehen. Für uns ist die Saison noch nicht gelaufen. Wenn wir in den letzen fünf Spielen endlich anfangen, uns zu belohnen, sind die Relegationsplätze in greifbarer Nähe.“ Personalien: Winter-Neuzugang Eddievaldo Dos Santos ist ab sofort spielberechtigt und wird voraussichtlich das erste Punktspiel bestreiten. Adrian Dibrani kehrt aus den Urlaub zurück. Ansonsten bleibt alles beim Alten.







Im Hinspiel hielt der TSV Bogen (in weiß) die SpVgg Landshut überraschend in Schach – Foto: Werner Kroiß

Sa., 18.04.2026, 15:00 Uhr SpVgg Landshut SpV Landshut TSV Bogen Bogen 15:00 PUSH



Johannes Maier (Co-Trainer SpVgg Landshut): "Nach einer verrückten Schlussphase konnten wir uns in Kötzting trotz einer mäßigen Leistung mit einem Punkt belohnen. Gegen Bogen wollen wir uns für die Hinspielniederlage revanchieren und dreifach punkten. Der Gegner befindet sich unter dem neuen Trainer im Aufschwung, wir wissen aber um unsere Stärken und wollen im heimischen Stadion einen Sieg einfahren.



Personalien: Goalgetter Kenneth Sigl fällt weiter aus - ansonsten vermeldet der Leader Bestbesetzung.





Max Bachl-Staudinger (Trainer TSV Bogen): "Bei einem Top-Gegner mit viel individueller Klasse wird es auswärts eine extrem schwierige Aufgabe, etwas Zählbares mitzunehmen. Die Jungs haben im Hinspiel jedoch bewiesen, dass es möglich ist. Um wirklich etwas mitnehmen und die 40-Punkte-Marke knacken zu können, brauchen wir eine Top-Leistung - sowohl fußballerisch wie kämpferisch."



Personalien: Michael Faber, Moritz Matschoss und Michael Kraskov sind wieder voll einsatzfähig. Dafür plagen sich Kapitän Patrick Fuchs und Mateo Jerkovic mit Blessuren herum, die aber Einsätze zulassen sollten.







Thomas Seidl (Trainer FC Dingolfing): "Mit dem Erreichen der 50‑Punkte‑Marke haben wir unser erstes Etappenziel erreicht. Nun wollen wir es schaffen, unseren Wert der Vorsaison, in der wir 55 Zähler holen konnten, zu toppen. Daheim gegen Ettmannsdorf möchten wir nicht leer ausgehen, wenngleich wir dafür eine richtig gute Leistung brauchen werden. Spieler wie Stowasser, Schmidt, Rothut und Grünauer sind qualitativ allesamt oberstes Regal. Wir haben aber auch unsere Stärken und die wollen wir auf den Platz bringen.“



Personalien: Routinier Daniel Hofer ist wieder fit. Dafür stehen der Einsätze von Maximilian Wilhelm und Lukas Wimmer auf der Kippe.



Thomas Seidl (Trainer FC Dingolfing): "Mit dem Erreichen der 50‑Punkte‑Marke haben wir unser erstes Etappenziel erreicht. Nun wollen wir es schaffen, unseren Wert der Vorsaison, in der wir 55 Zähler holen konnten, zu toppen. Daheim gegen Ettmannsdorf möchten wir nicht leer ausgehen, wenngleich wir dafür eine richtig gute Leistung brauchen werden. Spieler wie Stowasser, Schmidt, Rothut und Grünauer sind qualitativ allesamt oberstes Regal. Wir haben aber auch unsere Stärken und die wollen wir auf den Platz bringen.“Personalien: Routinier Daniel Hofer ist wieder fit. Dafür stehen der Einsätze von Maximilian Wilhelm und Lukas Wimmer auf der Kippe. Christian Most (Trainer SV Schwandorf-Ettmannsdorf): "Mit einer deutlichen Steigerung gegenüber dem Heimspiel gegen Teisbach konnten wir unter der Woche – trotz einer sehr schwierigen Personalsituation – einen verdienten Auswärtspunkt aus Bad Kötzting mitnehmen. Eine bessere Statik im Spiel führte zu einer kompakteren Spielweise, welche uns in der aktuellen Situation besser entgegenkommt. Das wird auch der Ansatz für das Auswärtsspiel beim FC Dingolfing sein. Uns erwartet eine richtig schwere Aufgabe. Dingolfing hat mittlerweile die 50 Punkte-Marke erreicht. Das ist mit Sicherheit kein Zufall. Der Kader hat viel Qualität, und sie verfügen über eine gute Balance aus Defensivarbeit und dem Spiel nach vorne. Ich hoffe, dass einige Spieler ihre Verletzungen bzw. Krankheiten bis zum Samstag weiter auskurieren können. So gut wie jeder Spieler der Startelf muss die 100 Prozent erreichen, wenn wir aus Dingolfing etwas mitnehmen möchten.“ Personalien: Wie zuletzt gibt es etliche Unklarheiten. Bis zum Samstag muss wieder bei jedem Einzelnen das Risiko einer schwereren Verletzung gut abgewogen werden. Die langzeitverletzten Tobias Bernkopf und Felix Wifling werden vermutlich bis zum Saisonende ausfallen. Bei allen anderen Spielern besteht die Hoffnung, dass sie zumindest für einen Kurzeinsatz in Frage kommen.









Florian Baumgartl (Trainer FC Teisbach): "In Schwandorf haben wir, bis auf die Effizienz vorm gegnerischen Tor, über 90 Minuten sehr nahe an unserem maximalen Leistungslevel gespielt. Daran wollen wir in der anstehenden Englischen Woche möglichst anknüpfen. Unser Ziel ist, gegen den Ball wieder kompakt zu stehen und die erarbeiteten Gelegenheiten diesmal vorne auch zu machen." Florian Baumgartl (Trainer FC Teisbach): "In Schwandorf haben wir, bis auf die Effizienz vorm gegnerischen Tor, über 90 Minuten sehr nahe an unserem maximalen Leistungslevel gespielt. Daran wollen wir in der anstehenden Englischen Woche möglichst anknüpfen. Unser Ziel ist, gegen den Ball wieder kompakt zu stehen und die erarbeiteten Gelegenheiten diesmal vorne auch zu machen." Personalien: Sebastian Weber kehrt in den Kader zurück.



Christian Ranzinger (Trainer 1. FC Bad Kötzting): "In Teisbach erwarten wir ein sehr ekliges und enges Spiel gegen einen Aufsteiger, der mit Sicherheit alles versuchen, die drei Punkte bei sich zu behalten. Demzufolge müssen wir ab der ersten Minute auf der Hut sein. Natürlich wollen wir aus Teisbach, wenn es irgendwie geht, Zählbares mit nach Hause nehmen.“ Personalien: Christoph Schwander verpasste das Spiel unter der Woche. Ob der Routinier bis Sonntag wieder einsatzfähig sein wird, ist sehr fraglich. Ansonsten fehlen nur die drei Langzeitverletzten.



