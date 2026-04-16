Schlager in Seebach - "Spiele" vs. Bogen - Kreuzbandriss bei Knochner

Kehrt Tabellenführer SpVgg Landshut nach drei Remis am Stück in die Siegesspur zurück? Am Samstag kreuzt der im Frühjahr bislang glänzend disponierte TSV Bogen beim Primus auf. Schon am Freitagabend treffen mit dem Rangzweiten TSV Seebach und der drittplatzierten SpVgg Lam die beiden im Frühjahr bis dato erfolgreichsten Teams aufeinander. Ebenfalls am Freitag gibt der SSV Eggenfelden seine Visitenkarte beim TSV Bad Abbach ab.
Tags darauf empfängt der FC Dingolfing den SV Schwandorf-Ettmannsdorf und der 1. FC Passau geht als haushoher Favorit in das Duell mit Schlusslicht FC Kosova Regensburg. Abgerundet wird die Runde am Sonntag-Nachmittag mit den Matches zwischen dem ASV Burglengenfeld und der DJK Vornbach sowie dem FC Teisbach und dem 1. FC Bad Kötzting. Vor allem der Vorletzte braucht eigentlich unbedingt Zählbares, um es noch in die Relegation zu schaffen.
Simon Sigl (Trainer TSV Bad Abbach): "Ich habe Eggenfelden aus dem Hinspiel als sehr spielstarke Mannschaft in Erinnerung. Daher ist uns bewusst, dass wir eine schwere Aufgabe vor der Brust haben. Beim letztwöchigen Auswärtspunkt in Bogen, der mehr als verdient war, hat meine Mannschaft die geforderte Reaktion gezeigt. Daran gilt es anzuknüpfen.“
Personalien: Tim Poschenrieder fehlt aus beruflichen Gründen. Das Mitwirken von Fabian Pfann ist wegen muskulärer Probleme mit einem Fragezeichen versehen. Dafür kehren mit Max Legler, Florian Heimrath, Lukas Fischer und Louis Federlein vier Spieler in den Kader zurück.
Martin Stoller (Spielertrainer SSV Eggenfelden): "Bad Abbach hat bis dato für einen Aufsteiger eine erfolgreiche Saison gespielt und steht kurz davor, den Klassenerhalt einzutüten. Dennoch wollen wir alle drei Punkte mit nach Eggenfelden nehmen. Dazu benötigen wir aber eine Leistungssteigerung zur Vorwoche. Vor allem müssen wir unser Tor konsequenter verteidigen und die Fehleranzahl deutlich reduzieren."
Personalien: Außer den Dauerpatienten gibt es im Vorfeld keine fixen Ausfälle, wenngleich es noch das eine oder andere Fragezeichen gibt.
Lum Gashi (Sportlicher Leiter FC Kosova Regensburg): "Am Samstag müssen wir mit dem gleichen Mut wie im letzen Heimspiel zu Werke gehen. Für uns ist die Saison noch nicht gelaufen. Wenn wir in den letzen fünf Spielen endlich anfangen, uns zu belohnen, sind die Relegationsplätze in greifbarer Nähe.“
Personalien: Winter-Neuzugang Eddievaldo Dos Santos ist ab sofort spielberechtigt und wird voraussichtlich das erste Punktspiel bestreiten. Adrian Dibrani kehrt aus den Urlaub zurück. Ansonsten bleibt alles beim Alten.
Christian Most (Trainer SV Schwandorf-Ettmannsdorf): "Mit einer deutlichen Steigerung gegenüber dem Heimspiel gegen Teisbach konnten wir unter der Woche – trotz einer sehr schwierigen Personalsituation – einen verdienten Auswärtspunkt aus Bad Kötzting mitnehmen. Eine bessere Statik im Spiel führte zu einer kompakteren Spielweise, welche uns in der aktuellen Situation besser entgegenkommt. Das wird auch der Ansatz für das Auswärtsspiel beim FC Dingolfing sein. Uns erwartet eine richtig schwere Aufgabe. Dingolfing hat mittlerweile die 50 Punkte-Marke erreicht. Das ist mit Sicherheit kein Zufall. Der Kader hat viel Qualität, und sie verfügen über eine gute Balance aus Defensivarbeit und dem Spiel nach vorne. Ich hoffe, dass einige Spieler ihre Verletzungen bzw. Krankheiten bis zum Samstag weiter auskurieren können. So gut wie jeder Spieler der Startelf muss die 100 Prozent erreichen, wenn wir aus Dingolfing etwas mitnehmen möchten.“
Personalien: Wie zuletzt gibt es etliche Unklarheiten. Bis zum Samstag muss wieder bei jedem Einzelnen das Risiko einer schwereren Verletzung gut abgewogen werden. Die langzeitverletzten Tobias Bernkopf und Felix Wifling werden vermutlich bis zum Saisonende ausfallen. Bei allen anderen Spielern besteht die Hoffnung, dass sie zumindest für einen Kurzeinsatz in Frage kommen.
Personalien: Sebastian Weber kehrt in den Kader zurück.
Christian Ranzinger (Trainer 1. FC Bad Kötzting): "In Teisbach erwarten wir ein sehr ekliges und enges Spiel gegen einen Aufsteiger, der mit Sicherheit alles versuchen, die drei Punkte bei sich zu behalten. Demzufolge müssen wir ab der ersten Minute auf der Hut sein. Natürlich wollen wir aus Teisbach, wenn es irgendwie geht, Zählbares mit nach Hause nehmen.“
Personalien: Christoph Schwander verpasste das Spiel unter der Woche. Ob der Routinier bis Sonntag wieder einsatzfähig sein wird, ist sehr fraglich. Ansonsten fehlen nur die drei Langzeitverletzten.
Erkan Kara (Trainer ASV Burglengenfeld): "Wir haben aktuell alle verfügbaren Spieler im Training. Das ist stark – schließlich sind es nur noch zehn Feldspieler. Einer unserer beiden Keeper wird gegen Vornbach ebenfalls als Feldspieler im Aufgebot sein, so dass wir sicher schon mal einen Auswechselspieler haben werden. Schon mal ein gutes Gefühl. Eine prekäre Lage. Einfach nur bitter, wie viel Pech wir seit ein paar Wochen im Saisonendspurt haben. Für meinen Trainerkollegen Matthias Graf und mich ist es kein einfaches Unterfangen, den Laden trotzdem in der Motivationsspur zu halten. Deshalb ein umso größeres Kompliment an die noch verbliebenen Spieler, wie sie mitziehen. Es macht Spaß, ihnen im Training zuzusehen. Die Aufgabe gegen Vornbach wird nicht einfach. Im Gegenteil, das ist eine mehr als ordentliche Truppe mit einem guten Trainer. Wenn wir aber den gleichen Biss an den Tag legen, wie wir dies in dieser bescheidenen Situation tun, dann sind wir in der Lage, unser grundsätzliches Ziel in einem Heimspiel zu erreichen: zu gewinnen.“
Personalien: Neu auf der Ausfallliste stehen Patrick Suckert und Mario Cieslik, die sich beim Spiel in Roding verletzt haben. Mit Quirin Stadler gibt es immerhin einen Rückkehrer. Torjäger Leopold Knauer droht wegen Krankheit auszufallen.
Michael Jäger (Sportlicher Leiter DJK Vornbach): "Nach der verdienten Niederlage gegen Dingolfing wartet auswärts das nächste Top-Team auf uns. Wenn wir dort etwas Zählbares mitnehmen wollen, müssen wir uns in vielen Bereichen wieder erheblich steigern. Sollte uns das gelingen, bin ich zuversichtlich, dass wir Burglengenfeld ärgern können."
Personalien: Mit Rotsünder Quirin Bruckbauer, der für zwei Begegnungen gesperrt wurde, sowie Thomas Schopf, Maximilian Schröger und Florian Ruhhammer fehlen erneut vier Stammkräfte. Zumindest Torjäger Thomas Pfandl ist aus dem Urlaub zurück und wieder einsatzbereit.