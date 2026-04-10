Schlager in Regenstauf: Hochspannung im Landesliga-Rennen

Bene Frey (links) und der SV Wenzenbach setzten sich im Hinspiel knapp mit 2:1 gegen Sven Hofmanns Regenstaufer durch. – Foto: Walter Keller

Nach dem Gipfeltreffen ist vor dem Gipfeltreffen. Das ist der Slogan in der Bezirksliga Süd. Zum zweiten Mal binnen acht Tagen kommt es zum Duell Erster gegen Zweiter. Erneut ist der SV Wenzenbach beteiligt. Der Spitzenreiter macht am Sonntag seine Aufwartung beim inzwischen punktgleichen TB/ASV Regenstauf. Genau hinschauen wird der TSV Kareth-Lappersdorf. Der Tabellendritte, der nur einen Punkt hinter dem Führungsduo liegt, will am heutigen Freitagabend vorlegen. Zu Gast auf Kareths Höhen ist der formstarke SV Breitenbrunn. Hochspannung oben, Hochspannung unten: Auch die direkten Nichtabstiegsplätze sind weiterhin hart umkämpft. Platz 9 und 14 trennen lediglich vier Zähler voneinander. Am Wochenende steigen zwei Direktduelle im Abstiegskampf. Der 1. FC Schwarzenfeld empfängt am Samstag den FSV Prüfening, tags darauf kreuzen die punktgleichen Lokalrivalen SpVgg Hainsacker und FC Pielenhofen-Adlersberg die Klingen.

Freitag







Hinspiel: 3:1. Unterschiedliche Gefühlswelten durchlebte der TSV Kareth (3., 56 Punkte) an Ostern. Erst stürzten die Lappersdorfer den SV Wenzenbach, besiegten den Spitzenreiter verdient mit 2:1. Zwei Tage später folgte eine bittere Auswärtsniederlage in Parsberg. Das Tor des Tages fiel erst kurz vor Schluss. Zurückgefallen auf Platz drei, hat die Lerch-Elf den Titel erstmal wieder nicht in der eigenen Hand. „Sich schnellstmöglich wieder erholen, zu uns kommen, die Wunden lecken und am Freitag den nächsten Dreier einfahren“, gibt TSV-Coach Bastian Lerch das Motto fürs Abendspiel gegen den SV Breitenbrunn vor (8., 32). Die Rollen scheinen auf den ersten Blick klar verteilt zu sein. Doch halt: Die Gäste performen derzeit in Bestform und haben die letzten vier Partien allesamt gewonnen. Eine echte Bewährungsprobe also für die Karether Mannschaft.





Samstag







Hinspiel: 1:2. Zwei Niederlagen bei 1:8 Toren: Der FSV Prüfening (15., 19) konnte am Oster-Doppelspieltag nichts fürs Punktekonto tun. Der Druck im Abstiegskampf wächst weiter. Da ja auch der schlechtere der beiden Bezirksliga-15. direkt absteigt, müssen die Regensburger doppelt aufpassen. „Es reicht einfach nicht, in den Spielen nur immer phasenweise gut zu spielen“, kreidete Coach Chris Bächer nach der jüngsten Niederlage gegen Viehhausen an. Mit dem 1. FC Schwarzenfeld (13., 25) trifft der FSV am Samstag auf ein Team mit ähnlicher Kragenweite. Die Hausherren spielten zuletzt zweimal unentschieden, sind ganz nah dran am rettenden Ufer. „In Ramspau sprang immerhin ein Auswärtspunkt heraus. Diesen können wir im Heimspiel gegen Prüfening vergolden“, meint Trainer Mathias Meßmann.









Sonntag







Hinspiel: 1:2. Nach dem Spitzenspiel ist vor dem Spitzenspiel, heißt es für den SV Wenzenbach (1., 57). Vergangenen Samstag gab die Brandl-Elf gegen Kareth eine Führung aus der Hand und stand am Ende mit leeren Händen da. Dadurch ist das Top-Trio ganz eng zusammengerutscht. Lange Zeit zum Grübeln hat der SVW aber nicht, weil mit dem TB/ASV Regenstauf (2., 57) schon die nächste Monster-Aufgabe wartet. Die „Blitzer“ gelten als heimstark (9/2/1) und hielten sich nach der Winterpause bisher komplett schadlos. „Wir freuen uns einfach auf das Spiel am Sonntag. Die Mannschaft hat sich das Spitzenspiel hart erarbeitet und verdient. Wir wollen das Spiel genießen, als Mannschaft funktionieren und dann am Ende sehen, was dabei rauskommt. Druck haben wir keinen“, sagt TB-Übungsleiter Thorsten Seufert. Dem Gewinner dieser Partie winkt die alleinige Tabellenführung. Große Motivationsreden brauchen die beiden Trainer vorab nicht schwingen.





So., 12.04.2026, 15:00 Uhr TV Parsberg TV Parsberg SpVgg Ramspau Ramspau 15:00 PUSH



Hinspiel: 3:1. Ekstase herrschte am Montagnachmittag an der Parsberger Hatzengrün. Dank Michael Reinwalds Tor in der 88. Minute zwang der TVP (4., 44) den TSV Kareth in die Knie. Dementsprechend gehen die Mannen von Andreas Pollakowski mit Rückenwind ins nächste Heimspiel. Der Druck liegt klar und eindeutig auf Seiten der SpVgg Ramspau (12., 25). Denn die Grün-Weißen sind voll in den Abstiegskampf involviert, brauchen jeden Punkt. Gegenüber der jüngsten 0:4-Pleite in Breitenbrunn muss die Romminger-Elf wieder ein anderes Gesicht zeigen, wenn sie der favorisierten Heimelf etwas abknöpfen möchte. Nach drei Auftritten ohne eigenen Torerfolg, muss die SpVgg zudem an der offensiven Durchschlagskraft schrauben.







Ramspau (in Grün) und Schwarzenfeld (Weiß) kämpfen um wichtige Punkte für den Klassenerhalt. – Foto: Redaktion Schwandorf









Hinspiel: 3:2. Dahin ist die schöne Ungeschlagen-Serie: Erstmals seit Mitte Oktober ging der SV Schwarzhofen (5., 43) am Ostermontag wieder als Verlierer vom Platz. Die knappe 2:3-Heimniederlage gegen Regenstauf sei „zwar ärgerlich, aber kein Beinbruch“, so Coach Adi Götz, der mit seiner Truppe im grauen „Niemandsland“ der Tabelle steckt. „Es sind noch sechs Spiele zu absolvieren und wir wollen so viele Punkte einfahren wie möglich. Sicher sind wir in einem Tabellenbereich, wo sich nach vorne oder hinten nicht mehr viel bewegen wird. Aber ist es auch eine Sache der Fairness, in dieser Phase der Saison keine Spiele bzw. Gegner auf die leichte Schulter zu nehmen. Und so werden wir auch am Sonntag auf Sieg spielen“, macht Götz deutlich. Zu Gast am Kaplanacker ist der BSC Regensburg (11., 27). Der steht nur zwei Punkte oberhalb der Relegationszone und somit unter Zugzwang. Vier Spiele ohne Sieg – zuletzt gab es zwei Unentschieden – sollen genug sein aus BSC-Sicht.







Hinspiel: 0:5. Auf Derby-Revanche sinnt die SpVgg Hainsacker (10., 28). Den Schneider-Schützlingen dürfte das 0:5-Debakel in der Hinrunde gegen den FC Pielenhofen-Adlersberg (9., 28) durchaus noch in der Magengrube liegen. An diesem Tag ging kaum etwas zusammen bei der SpVgg. Auf heimischem Terrain will sie es diesmal besser machen – und zugleich den Dreier in Viehhausen „vergolden“. Auf der anderen Seite verloren Pielenhofen vor Wochenfrist das Heimspiel gegen Schwarzhofen deutlich. Positiv war die klare Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte. Daran wollen die Gäste anknüpfen. Wer das Match gewinnt, holt „Big Points“ gegen den Abstieg.





So., 12.04.2026, 15:00 Uhr VfB Bach VfB Bach FC Thalmassing Thalmassing 15:00 PUSH



Hinspiel: 2:3. „Das war wichtig für uns mit Blick auf die nächsten Aufgaben, wo wir weiter Punkte sammeln müssen“: Niko Wohlmann, dem Trainer des FC Thalmassing (14., 24), war die Erleichterung anzumerken nach dem glatten 4:0-Heimerfolg gegen Schlusslicht Töging. Diese Pflichtaufgabe bestanden, will Thalmassing am Sonntag unbedingt nachlegen. Und das auch mit dem Hintergrund, dass das Restprogramm der „Roosters“ richtig knackig ist. Warten doch noch Duelle mit Kareth, Regenstauf, Parsberg und Schwarzhofen. Dementsprechend soll und muss auch gegen den VfB Bach (7., 32) gepunktet werden. Die Gastgeber musste am letzten Wochenende dem SV Breitenbrunn klein beigeben und pochen auf Wiedergutmachung.





So., 12.04.2026, 15:15 Uhr SV Töging SV Töging FC Viehhausen Viehhausen 15:15 PUSH



Hinspiel: 2:3. Nicht gerade optimal aus der Winterpause gestartet, sieht die Welt beim FC Viehhausen (6., 39) nach dem Ostermontags-Dreier in Prüfening schon wieder besser aus. Nach einer komplizierten ersten Halbzeit riss das Zani-Gefolge das Zepter an sich und gewann verdient. Diesmal möchte man von Beginn an voll da sein. Es geht ins Altmühltal zum abgeschlagenen Tabellenletzten SV Töging (16., 10). Der Mannschaft von Coach Christoph Karch hilft spätestens nach der Pleite in Thalmassing nur noch ein Wunder. Der direkte Wiederabstieg ist wohl nicht mehr abzuwenden. Dementsprechend ist der große Druck weg und man kann gegen Viehhausen befreit aufspielen.