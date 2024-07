Am Donnerstag, 11. Juli 2024, stehen spannende Duelle am Niederrhein auf dem Programm. So kommt es in Duisburg beispielsweise zum Derby zwischen Hamborn 07 und dem SV Genc Osman oder Dauer-Tester Schwarz-Weiß Alstaden ist gegen den SV Heißen gefragt. Die Paarungen: