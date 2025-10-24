Schlager in Amberg – Spiel 1 nach Seitz beschert Upo ein Derby

Fünf Mal rollt in der Bezirksliga Nord bereits am Samstag der Ball. Alle Augen sind dabei aufs Stadion am Schanzl gerichtet. Dort erwartet Spitzenreiter FC Amberg den Rangdritten FC Raindorf zum absoluten Spitzenspiel. Im Tabellenkeller ringen die punktgleichen SV Inter Bergsteig Amberg und SG Chambtal um wichtige Zähler. Tags darauf steigt ein brisantes Lokalderby. Die SF Ursulapoppenricht hat im ersten Spiel nach der überraschenden Trennung von Trainer Sven Seitz den SV Hahnbach zu Gast.

Samstag







Hinspiel: 0:0. Nach dem Auswärtstriumph in Raindorf und der damit verbundenen Fortsetzung des Ungeschlagen-Laufes, bekommt es der FC Wernberg (5., 29) am Samstag mit dem Weiden-Ost (7., 27) zu tun. „Wir waren vor allem in der zweiten Halbzeit echt gut unterwegs und haben es leider verpasst, das Spiel für uns zu entscheiden. Im Nachhinein wäre ein Sieg drin gewesen“, erinnert sich Wernbergs Spielertrainer Bastian Lobinger an die Nullnummer im Hinspiel. Damals Verpasstes will der Gastgeber nachholen. „Diesen Sieg wollen wir am Samstag einfahren. Wir werden aber sicherlich eine gute Leistung benötigen, denn Ost zählt zu den stärkeren Mannschaften in unserer Liga.“ Vor Wochenfrist gewann Weiden klar gegen Upo und ist bestrebt nachzulegen.





Morgen, 15:00 Uhr SpVgg SV Weiden SpVgg Weiden II SpVgg Vohenstrauß Vohenstrauß 15:00 PUSH



Hinspiel: 4:2. Mit zwei Siegen am Stück hat die SpVgg SV Weiden II (6., 28) in die Spur zurückgefunden – nach ergebnistechnisch mageren Wochen. Viele Ausrutscher darf sich das Rodler-Gefolge bis zur Winterpause nicht mehr erlauben. Ansonsten ist der Zug in Richtung Spitzenplätze endgültig abgefahren. Das Heimspiel gegen die SpVgg Vohenstrauß (8., 28) markiert eine richtige Standortbestimmung für das junge Team. Die Gäste legten in der Vorwoche den Fokus auf eine stabilere Defensive als in den vorherigen Partien. Und das fruchtete. Gegen Inter Amberg blieb die SpVgg ohne Gegentor.





Morgen, 16:00 Uhr FC Amberg FC Amberg FC Raindorf FC Raindorf 16:00 PUSH



Hinspiel: 2:2. Erster gegen Dritter: Das Top-Spiel des Wochenendes steigt im Stadion am Schanzl. Freilich geht es einerseits um „Big Points“ im Aufstiegsrennen. Zum anderen sinnen beide Teams aber auch auf Wiedergutmachung. Der zuvor wochenlang siegreiche FC Amberg musste sich letzten Sonntag mit einem 1:1-Unentschieden bei der SG Chambtal zufriedengeben. Hier bekleckerte sich die Lieder-/Zitzmann-Crew nicht gerade mit Ruhm. Gänzlich leer aus ging der FC Raindorf (3., 33). Fast noch schwerer als die Niederlage gegen Wernberg wogen die Roten Karten gegen Galdino Luiz Mendes Junior und Moritz Sperl. Beide fehlen Coach Heinz Pittoni im Spitzenspiel.





Morgen, 16:00 Uhr SV Inter Bergsteig Amberg Inter Amberg SG Chambtal SG Chambtal 16:00 live PUSH



Hinspiel: 1:0. Es war ein Achtungserfolg, den die SG Chambtal (15., 14) am vergangenen Wochenende verbuchte. Mit einem Punktgewinn gegen den FC Amberg hatten sicherlich nicht viele gerechnet. Das Spiel zeigt einmal mehr: Die Kicker aus Weiding und Dalking können in der Liga mithalten! Jetzt steuern die Berger-Schützlinge einer ultrawichtigen Auswärtspartie zu. Geht es doch zum punktgleichen SV Inter Bergsteig Amberg (13., 14), der wie Chambtal derzeit einen Relegationsplatz innehat. Nur ein Zähler sprang aus den letzten fünf Spielen heraus. Überdies blieb Amberg zuletzt zweimal ohne eigenen Torerfolg. Auf heimischem Terrain soll vieles besser werden.







Hinspiel: 1:2. Drei Siege und ein Remis bei fünf Niederlagen, so lautet die Bilanz der DJK Arnschwang (12., 14) seit dem Amtsantritt von Erich Hartl. Der große Befreiungsschlag war bislang nicht drin. Zu allem Überfluss ging nun das sportlich brisante Derby in Furth mit 1:2 verloren. Umso wichtiger ist es, zu Hause gegen den 1.FC Schlicht (10., 20) wieder etwas fürs Punktekonto zu tun. Allerdings trachten auch die Grünweißen nach Zählbarem, um die Abstiegszone von sich fernzuhalten. Schnell abgehakt war im Schlichter Lager die bittere 3:7-Heimpleite gegen Pfreimd.





Sonntag





So., 26.10.2025, 14:00 Uhr SpVgg Pfreimd Pfreimd TSV Tännesberg Tännesberg 14:00 PUSH



Hinspiel: 1:3. Besagte SpVgg Pfreimd (4., 29) tat am zurückliegenden Spieltag ordentlich was für die Tordifferenz. Von einem Rückstand ließ sich die Mannschaft nicht aus der Ruhe bringen, und traf in Schlicht siebenmal ins Schwarze. Zeitgleich wurde bekannt, dass Chefcoach Mike Hartlich und Co-Spielertrainer Dennis Lobinger auch für die neue Saison zugesagt haben. Es ist die früheste Trainerverlängerung in der Liga. Gute Laune herrscht also vor der kniffligen Heimaufgabe gegen den TSV Tännesberg (11., 18). Die Elf um Spielercoach André Klahn ging zuletzt gegen Weiden II leer aus – und will eine weitere Niederlage unbedingt vermeiden. Übrigens begegneten sich beide Mannschaften in dieser Saison bereits zweimal. Sowohl im Hinspiel als auch im Kreispokal-Viertelfinale hatte der TSV die Nase vorn. Somit hat Pfreimd noch eine Rechnung offen.





So., 26.10.2025, 14:15 Uhr SF Ursulapoppenricht Ursulapoppen SV Hahnbach SV Hahnbach 14:15 PUSH



Hinspiel: 1:7. Recht viel mehr Brisanz könnte in einem Markt-Derby nicht stecken. Das hat mehrere Gründe. Zunächst einmal sinnen die gastgebenden Sportfreunde Upo (9., 22) auf Revanche. An die 1:7-Schlappe im Hinspiel dürften sich alle im Upo-Lager noch lebhaft erinnern. Zum Zweiten ist es Upo's erster Auftritt nach der



Hinspiel: 1:7. Recht viel mehr Brisanz könnte in einem Markt-Derby nicht stecken. Das hat mehrere Gründe. Zunächst einmal sinnen die gastgebenden Sportfreunde Upo (9., 22) auf Revanche. An die 1:7-Schlappe im Hinspiel dürften sich alle im Upo-Lager noch lebhaft erinnern. Zum Zweiten ist es Upo's erster Auftritt nach der überraschenden Trennung von Aufstiegstrainer Sven Seitz . „Auch wenn wir noch im gesicherten Mittelfeld sind: Ich wollte den Zeitpunkt vor der Winterpause noch nutzen, damit wir den negativen Trend stoppen können“, hatte Sportchef Josef Nitzbon dazu gesagt. Vorerst springt Co-Trainer Johannes Hager in die Bresche. Drittens: Der SV Hahnbach (2., 35) ist neuerdings punktgleich mit Spitzenreiter FC Amberg, und kann sich in dieser Position natürlich keinen Ausrutscher erlauben. „On top“ kommt natürlich die lokale Rivalität dazu.



Hinspiel: 0:5. Es riecht schon nach so etwas wie der letzten Chance für Tabellen-Nachzügler SpVgg Schirmitz (16., 1): Verliert das Hirmer-/Peetz-Gefolge auch das Kellerduell gegen den FC Furth im Wald (14., 14), dann rückt eine mögliche Aufholjagd in weite Ferne. Aufgegeben hat sich die SpVgg aber weiterhin nicht. Irgendwann muss es ja klappen mit dem ersten Saisondreier. Unter Zugzwang stehen auch die Drachenstädter, die sich in den letzten Wochen zu selten für gute Leistungen belohnen konnten. Es gab ein längere Durststrecke. Umso größer war die Freude über den jüngsten Derbysieg gegen Arnschwang. „Jetzt sind wir in der Pflicht, nächste Woche gleich nachzulegen“, richtete FC-Coach Alois Stoiber nach dem Spiel den Blick schon nach vorne.