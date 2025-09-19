Zahlreicher Zuschauer dürften auch am Samstag wieder den Weg ans Ruhmannsfeldener Lerchenfeld finden – Foto: Harry Rindler

Schlager am Lerchenfeld - Waldkirchen klarer Derby-Favorit 11. Spieltag: Degggendorf gastiert zum Top-Spiel beim Spitzenreiter Ruhmannsfelden Verlinkte Inhalte präsentiert von Bezirksliga Ost

Der 11. Spieltag der Bezirksliga Ost wird von zwei Partien komplett überstrahlt. Tabellenführer SpVgg Ruhmannsfelden erwartet den stark im Aufwind befindlichen Landesliga-Absteiger SpVgg GW Deggendorf, der mit der Empfehlung von drei Siegen in Folge ans Lerchenfeld reist. Unter dem Motto "Derby-Time" steht auch die Begegnung zwischen dem Rangzweiten TSV Waldkirchen und dem kriselnden SV Hutthurm, in der sich die Gäste mit der Außenseiterrolle begnügen müssen.

Heute, 19:00 Uhr TSV Mauth Mauth SV Garham Garham 19:00 live PUSH



Uli Köberl (Sportlicher Leiter TSV Mauth): "Am vergangenen Wochenende gegen Waldkirchen haben wir trotz der Niederlage ein gutes Spiel abgeliefert. Wichtig ist, dass wir unsere Effektivität wieder verbessern. In der Offensive müssen wir die gut herausgespielten Chancen verwerten und in der Defensive wieder konzentrierter zu Werke gehen. Mit dem SV Garham treffen wir auf eine Mannschaft in unserer Kragenweite, Kleinigkeiten werden die Partie entscheiden."



Personalien: Offensivmann Michael Segl muss passen.







Holger Stemplinger (Trainer SV Garham): "Mit Mauth erwartet uns ein Gegner, der wahrscheinlich neben Künzing und Ruhmannsfelden die beste Offensive in der Liga hat. Auf das gilt es sich natürlich einzustellen und dementsprechend dagegenzuhalten. Dies soll aber nicht heißen, dass wir uns nur aufs verteidigen konzentrieren werden, sondern wollen auch in diesem Spiel wieder unsere Anteile und Momente haben. Ich denke, es wird ein spannendes und enges Spiel unter Flutlicht."



Personalien: Filip Palutka, Thomas Obernhuber und Simon Aschenbrenner sind nicht mit von der Partie.







Ernst Lüftl (Trainer SV Oberpolling): "Am Freitagabend stellt sich mit dem SV Grainet das aktuell formstärkste Team der Liga in Oberpolling vor. Die Gäste sind gespickt mit einer Vielzahl an hervorragenden Einzelspielern und haben sich in den letzten Wochen als echte Spitzenmannschaft etabliert. Doch wir nehmen die Herausforderung an – mit Mut, Leidenschaft und Teamgeist! Nach dem verdienten Punktgewinn in Künzing, bei dem sich unsere Mannschaft den Zähler mit großem Einsatz und Wille erarbeitet hat, wollen wir nun zuhause nachlegen. Mit der gleichen Einstellung, Kampfkraft und Entschlossenheit wollen wir auch gegen Grainet nicht leer ausgehen. Wir vertrauen auf unsere mannschaftliche Geschlossenheit und die Unterstützung unserer Fans."



Personalien: Fabian Hönl, Michael Ellinger, Jonas Rasshofer, Michael Schiefer und Christoph Brenninger können nicht auflaufen.





Johannes Gastinger (Trainer SV Grainet): "Nach dem Sieg gegen den Spitzenreiter erwartet uns nun - tabellarisch gesehen - mit dem Auswärtsspiel beim SV Oberpolling das exakte Kontrastprogramm. Allerdings muss uns allen bewusst sein, dass diese Aufgabe mindestens genauso schwer wird. Die Lüftl-Truppe hat in den vergangenen Wochen beachtenswerte Ergebnisse erzielt - der Auswärtssieg in der Mauth und das Unentschieden in Künzing sollten Warnung genug sein. Wir müssen uns von Beginn an, auf die unangenehmen Bedingungen in Oberpolling einstellen. Wenn uns das gelingt und wir unsere Leistungen aus den letzten Spielen abrufen können, werden wir aber auch in diesem schweren Auswärtsspiel bestehen."



Morgen, 15:00 Uhr TSV Waldkirchen Waldkirchen SV Hutthurm Hutthurm 15:00 PUSH



Sven Halfar (Trainer TSV Waldkirchen): "Am Samstag wartet das nächste harte Spiel auf uns. Hutthurm wird alles versuchen, um Punkte zu holen und wird uns in allen Bereichen fordern. Wir müssen es erneut schaffen, die Zweikämpfe voll anzunehmen und nach Ballverlusten schneller umzuschalten als zuletzt. Es muss alles passen, um etwas mitzunehmen."



Personalien: Der Tabellenzweite hat die Qual der Wahl, da sogar der zuletzt fehlende Matthias Pauli wieder eine Alternative werden könnte.





Stefan Richter (Trainer SV Hutthurm): "Die bisherige Saison hat gezeigt, dass in der Bezirksliga jeder jeden schlagen kann. Wenn es uns am Samstag gelingt, unser Leistungsvermögen abzurufen, können auch wir gegen das zurzeit formstarke Waldkirchen bestehen."



Personalien: Neben den schwerwiegenden Ausfällen von Adrian Böck und Patrick Kaltenecker gibt es noch eine Reihe von angeschlagenen Akteuren, deren Einsätze auf der Kippe stehen.







Grafenaus Coach Alexander Adam (Mitte) fordert von seinen Mannen eine gehörige Leistungssteigerung gegenüber dem mauen Auftritt in Niederalteich – Foto: Manuel Kirchberger





Morgen, 14:00 Uhr TSV Grafenau Grafenau TSV-DJK Oberdiendorf O'diendorf 14:00 PUSH



Alexander Adam (Trainer TSV Grafenau): "Nach der Leistung von der Vorwoche erwarte ich eine Reaktion meiner Mannschaft."



Personalien: Tim Wegerbauer, Michael Friedl und Gustavo Borba Pedra stehen nicht zur Disposition.





Sebastian List (Spielertrainer TSV-DJK Oberdiendorf): "Nach der Niederlage im Nachholspiel in Waldkirchen wollen wir in Grafenau Wiedergutmachung betreiben. Für uns gilt es, die Effektivität und Kaltschnäuzigkeit vor dem gegnerischen Tor wieder herzustellen und im Defensivverbund einfache Fehler zu vermeiden. Mit Grafenau erwartet uns aber eine sehr hohe Hürde, die wir jedoch überspringen wollen."



Personalien: Simon Stemplinger und Paul Kinateder können nicht mitwirken. Außerdem gibt es noch mehrere Fragezeichen.











Morgen, 18:00 Uhr SV Bischofsmais Bischofsmais FC Künzing Künzing 18:00 PUSH



Marco Kolmer (Co-Spielertrainer SV Bischofsmais): "In Garham haben wir nach einer schwachen Anfangsphase Moral gezeigt und verdient einen Auswärtspunkt mitgenommen. Mit etwas mehr Konsequenz vor dem Tor wäre in der Schlussphase sogar der Siegtreffer möglich gewesen. Zum nächsten Heimspiel kommt der FC Künzing nach Bischofsmais. Die Römer sind seit Jahren eine der Top-Bezirksligamannschaften, weshalb die Rollen klar verteilt sind. Mit der richtigen Einstellung haben wir aber bereits gezeigt, dass wir auch gegen Spitzenmannschaften punkten können."



Personalien: Torjäger Petr Prucha und Simon Dresely sind weiter außer Gefecht, ansonsten ist nur Michael Jochim noch fraglich.







Fabian Burmberger (Spielertrainer SV Bischofsmais): "In Bischofsmais steht uns eine sehr knifflige Aufgabe bevor. Der Verein hat sich in den letzten Jahren unter der Leitung von Marco Eder hervorragend entwickelt. Wir müssen leider nach wie vor aufgrund der personellen Lage weiterhin etwas improvisieren. Nichtsdestotrotz werden wir wieder alles dafür geben, um das Spiel zu gewinnen.“



Personalien: Zumindest Spielercoach Burmberger und Lukas Ebner sind wieder dabei, dafür gesellt sich Benedikt Heininger auf die ellenlange Ausfallliste, auf der unter anderem die beiden Top-Stürmer Christian Seidl und Andreas Drexler stehen.







Morgen, 17:00 Uhr SpVgg Ruhmannsfelden R'felden SpVgg GW Deggendorf Deggendorf 17:00 live PUSH



Jochen Freidhofer (Trainer SpVgg Ruhmannsfelden): "Die Niederlage in Grainet haben wir gut analysiert und uns diese Woche konzentriert auf den Landesligaabsteiger aus Deggendorf vorbereitet. Die Trainingsbeteiligung war sehr gut und wir freuen uns auf das Derby. Unser Gegner hat die letzten drei Spiele gewonnen und sich mittlerweile gut akklimatisiert in der Liga. Es kommt eine sehr schwere Aufgabe auf uns zu, aber wir wollen daheim mit aller Macht wieder in die Erfolgsspur zurück finden."



Personalien: Nicht auf dem Spielberichtsbogen zu finden werden Marco Blechinger, Johann Greipl, Valentin Geiger und Marcel Steinbauer sein.







Andreas Schäfer (Sportkoordinator SpVgg GW Deggendorf): "Es gibt kein schwerere Aufgabe als auswärts beim Tabellenführer antreten zu müssen. Dementsprechend brauchen wir eine Top-Leistung, um in Ruhmannsfelden etwas mitnehmen zu können. Eine eingespielte Mannschaft, die mit Brunner einen Ausnahmespieler in ihren Reihen hat. An den vergangenen Spieltagen hat man aber gesehen, dass die Liga sehr ausgeglichen ist und oft Kleinigkeiten den Ausschlag geben. Chancenlos sind wir bestimmt nicht, müssen uns aber wieder steigern, denn zuletzt war in allen Bereichen viel Luft nach oben."



Personalien: Es gibt keine Veränderungen. Das bedeutet, dass Julius Reiner, Roman Artemuk, Samuel Langen, Sebastian Kett, Marlon Limmer und Valentin Bobenhausen weiterhin keine Optionen sind.











Die Kicker des SV Hofkirchen sehnen ein Erfolgserlebnis herbei – Foto: Alexander Ferazin