Schlagenhauf-Dreierpack: Twist schlägt dezimierte Spartaner

Nach einem Zusammenprall mussten Torhüter Justin Kremer und Theo Brinkmann mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Kremer sah zudem wegen eines Handspiels außerhalb des Strafraums die Rote Karte (35.). Auch Axel Steenken musste später verletzt ausgewechselt werden.

Der SV Grenzland Twist ist mit einem deutlichen 5:2 (3:1)-Erfolg gegen Sparta Werlte in die neue Emslandliga-Saison gestartet. Überschattet wurde die Partie allerdings von mehreren Verletzungen auf Werlter Seite.

Am Ende stand ein verdienter 5:2-Erfolg für Grenzland. Den verletzten Werlter Spielern wünschen wir an dieser Stelle eine schnelle Genesung.

Sportlich nutzte Twist die Überzahl konsequent. Leon Schlagenhauf traf dreimal, zudem waren Philipp Mahr und Marten Hessel erfolgreich. Für die Spartaner traf Bernhard Kleymann per Foulelfmeter, ehe Vazir Sultanyan mit einem sehenswerten Treffer aus knapp 50 Metern zwischenzeitlich auf 2:3 verkürzte.

Schiri-Fauxpas, Chancenwucher und vier Tore am Brookdeich

Kurioser hätte der Saisonauftakt am Brookdeich kaum beginnen können: Noch bevor der Ball richtig rollte, sorgte das Schiedsrichtergespann für den ersten Fauxpas des Abends. Danach übernahm der TuS Haren weitgehend das Kommando, musste sich gegen Aufsteiger SV Dalum am Ende aber mit einem 2:2 (1:2) begnügen.

Dalum zeigte sich zunächst eiskalt. John Schäfer nutzte nach sieben Minuten die erste Gelegenheit zur Führung. Mirco Husmann glich per Foulelfmeter aus (16.), ehe Rückkehrer Fabian Alferink nur sechs Minuten später das 1:2 erzielte. Haren war spielstärker und erspielte sich zahlreiche Möglichkeiten, ließ vor dem Tor aber zu viel liegen.

Nach der Pause belohnte sich der TuS zumindest teilweise: Martin Raming-Freesen köpfte nach einer Ecke zum 2:2 ein (53.). Anschließend drängten die Gastgeber auf den Sieg, während Dalum vor allem mit Nadelstichen gefährlich blieb. Kurz vor Schluss traf Husmann noch den Pfosten. So blieb es bei der Punkteteilung, für Dalum ein hart erkämpfter Zähler, für Haren angesichts des Chancenplus eher zwei verlorene Punkte.

Fahnen-Panne und Chancenwucher zum Start – ems TV

P.S.: Beim Verlassen des Platzes habe ich noch kurz mit Bernd Christmann über die etwas unglücklich aussehenden Gegentore geflachst. Seine Erklärung kam prompt und trocken: „Die Sonne hat geblendet.“