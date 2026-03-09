Schlagabtausch zum Rückrundenstart - Erste gewinnt 6:4

Nach einer herausragenden ersten und weniger guten zweiten Halbzeit, Stand am Ende ein verdienter Auswärtssieg für unseren VfB. Beim schweren Spiel in Niederroßla legten unsere Jungs los wie die Feuerwehr und erzielten schnelle Treffer. Carstens erzielte per Direktabnahme nach tollem Chipper von Richard Herzog das 1:0 (9.). Ludwig Herzog erhöhte per Kopf nach Ecke von Ole Hoffmann (11.). Johannes Kuhn nutzte nach Dübler Kopfball einen Querschläger in der Abwehr zum 3:0 (16.) und Ole Hoffmann veredelte einen schönen Spielzug über die rechte Seite nach Querpass Carstens zum 4:0 (21.). Das Spiel schien gelaufen, obgleich der Gastgeber in der 31. Minute zum 1:4 kam. Erneut Carstens sorgte für die passende Antwort. Nach Zuspiel von Kuhn hämmerte er den Ball unter die Latte - 5:1 (41.).

Ein unnötiger Elfmeter brachte die Gastgeber in der 52. Minute auf 2:5. Der VfB wechselte großzügig, sodass alle viel Spielzeit bekamen. Nach Einwurf von Sebastian Jauß köpfte ein Spieler ins eigene Netz - 6:2 (78.). Nun folgten noch zwei unnötige Gegentore, welche das Ergebnis nochmal spannender machten (82./88.). Letztlich egal - ein schweres Auswärtsspiel gewonnen und wichtige drei Punkte eingesammelt. Kommende Woche steht das Heimspiel gegen Legefeld auf dem Plan.