Schlagabtausch nach der Pause

Remis gegen Reischach: Aufgrund der zweiten Halbzeit wurde es für Grünthal ein Punktgewinn
Beide Mannschaften lieferten sich über 90 Minuten einen offenen Schlagabtausch, der vor allem in der zweiten Halbzeit an Dramatik gewann: Der FC Grünthal (Platz 2) und der TSV Reischach (Platz 4) trennten sich in einem temporeichen und intensiven Spitzenspiel der Kreisliga mit einem leistungsgerechten 1:1‑Unentschieden.
Von Beginn an war ordentlich Tempo im Spiel. Bereits nach zehn Minuten hatte Grünthal die große Möglichkeit zur frühen Führung: Maxi Pfenninger wurde nach einem starken Zuspiel von Samuel Grundner per Kopf vor dem TSV‑Torwart Tobias Kriwet erreicht und dabei zu Fall gebracht. Eine äußerst strittige Situation, doch Schiedsrichterin Elisabeth Wagner entschied weder auf Foul noch auf Platzverweis – sehr zum Unverständnis der Grünthaler Anhänger.
In der Folge übernahm die Heimelf das Zepter und erspielte sich vielversprechende Torchancen, scheiterte jedoch immer wieder am gut aufgelegten Tobias Kriwet aus dem Holzland. So vergaben Samuel Grundner frei vor dem Keeper (32.), Maxi Pfenninger per Kopf (34.), Matthias Huber aus 16 Metern mit einem strammen Schuss (39.) sowie Jonas Grundner aus elf Metern in zentraler Position gegen den stark reagierenden TSV‑Schlussmann.
Die Gäste lauerten auf ihr gefährliches Umschaltspiel und blieben vor allem bei Standard-Situationen stets gefährlich. So ging es torlos in die Kabine.
Nach dem Seitenwechsel nahm die Partie nochmals deutlich an Fahrt auf. In der 53. Minute nutzte Reischach einen Fehler des Grünthaler Torhüters: Bastian Berger setzte die Rücklage von Noah Durchner gekonnt neben den Pfosten – etwas schmeichelhaft gingen die Gäste somit mit in Führung.
Die Antwort der gefestigten Sinicki‑Elf ließ jedoch nicht lange auf sich warten.
Nur zwei Minuten später, in der 55. Minute, war es Maxi Pfenninger, der nach energischem Nachsetzen den 1:1‑Ausgleich erzielte und den Sportplatz in Unterreit zum Jubeln brachte.
In der Schlussphase drängten beide Teams noch auf den Siegtreffer, doch es fehlte letztlich an der nötigen Präzision im Abschluss.
Mit dem Remis verkürzt der FC Grünthal den Rückstand auf Tabellenführer Raubling auf vier Punkte – und hat dabei noch zwei Spiele weniger absolviert, was die Ausgangslage im Aufstiegsrennen weiter spannend hält.
Für den TSV Reischach hingegen wird die Mission Platz zwei zunehmend schwierig: Nach diesem Punktverlust benötigt es nun fast schon ein kleines Wunder, um im Saisonendspurt noch einmal entscheidend in den Kampf um die Spitzenplätze eingreifen zu können.
Fazit vom FCG-Coach Sinicki:
„Aufgrund der zweiten Halbzeit ist es für uns ein Punktgewinn. Die Mannschaft ist stark zurückgekommen und hat Moral gezeigt. Es war ein intensives Kreisliga-Spitzenspiel. Darauf lässt sich aufbauen. Die Marschroute ist klar: Nach den zwei verspielten Punkten im Hinspiel soll nun in Flintsbach unbedingt ein Dreier her.“
Anpfiff beim Kellerkind ASV Flintsbach ist am kommenden Samstag um 16 Uhr …