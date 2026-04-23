Schlagabtausch nach der Pause von Stephan Kumpfmüller · Heute, 11:16 Uhr · 0 Leser

Phillipp Asenbeck und seine Mannschaft können weiter nach oben schauen

Remis gegen Reischach: Aufgrund der zweiten Halbzeit wurde es für Grünthal ein Punktgewinn Beide Mannschaften lieferten sich über 90 Minuten einen offenen Schlagabtausch, der vor allem in der zweiten Halbzeit an Dramatik gewann: Der FC Grünthal (Platz 2) und der TSV Reischach (Platz 4) trennten sich in einem temporeichen und intensiven Spitzenspiel der Kreisliga mit einem leistungsgerechten 1:1‑Unentschieden.

Von Beginn an war ordentlich Tempo im Spiel. Bereits nach zehn Minuten hatte Grünthal die große Möglichkeit zur frühen Führung: Maxi Pfenninger wurde nach einem starken Zuspiel von Samuel Grundner per Kopf vor dem TSV‑Torwart Tobias Kriwet erreicht und dabei zu Fall gebracht. Eine äußerst strittige Situation, doch Schiedsrichterin Elisabeth Wagner entschied weder auf Foul noch auf Platzverweis – sehr zum Unverständnis der Grünthaler Anhänger. In der Folge übernahm die Heimelf das Zepter und erspielte sich vielversprechende Torchancen, scheiterte jedoch immer wieder am gut aufgelegten Tobias Kriwet aus dem Holzland. So vergaben Samuel Grundner frei vor dem Keeper (32.), Maxi Pfenninger per Kopf (34.), Matthias Huber aus 16 Metern mit einem strammen Schuss (39.) sowie Jonas Grundner aus elf Metern in zentraler Position gegen den stark reagierenden TSV‑Schlussmann.