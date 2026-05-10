Schlagabtausch in Merseburg, erster Absteiger steht fest

Der SSC Weißenfels präsentiert sich auf dem Weg zur Meisterschaft in Torlaune. Der SV Eintracht Emseloh gewinnt ein wildes Spektakel. Der Torjäger des SV Dessau 05 lässt seine Mannschaft einmal mehr jubeln. Im Sonntagsspiel geht es sehr torreich zu. Und der erste Absteiger steht fest. Das war der 25. Spieltag in der Verbandsliga Sachsen-Anhalt.
Im Verfolger-Duell am Freitagabend hat der BSV Halle-Ammendorf kurzen Prozess gemacht. Im heimischen Stadion der Waggonbauer setzte sich die Elf von Christian Kamalla mit 3:0 gegen den SV Fortuna Magdeburg durch und eroberte damit den dritten Tabellenplatz. Laurenz Hoffmann (20.) und Doppelpacker Dominic Winkler (49., 85.) erzielten die Treffer. Übertragen wurde das Spitzenspiel im exklusiven Livestream der Mitteldeutschen Zeitung und der Volksstimme. Die vollen 90 Minuten gibt es dort nun im Re-Live.
Der erste Absteiger aus der Verbandsliga Sachsen-Anhalt steht fest. Nach der 0:3-Niederlage im Heimspiel gegen den SV Westerhausen ist die SG Rot-Weiß Thalheim rechnerisch nicht mehr zu retten. Bei nur noch fünf ausstehenden Partien beträgt der Abstand zum rettenden Ufer 16 Punkte. Dagegen kann die Wolfberg-Elf - angesichts von elf Punkten Vorsprung auf die Abstiegszone - mit den Planungen für die neue Verbandsliga-Saison beginnen. Gianluca Coutinho (47.), Ayumu Masaka (64.) und Simon Afrifa (78.) erzielten am Freitag die Tore für den Gast aus Westerhausen.
Der VfB Sangerhausen hat am Freitagabend eine Serie durchbrochen. Im achten Anlauf konnten die Rosenstädter zum ersten Mal einen Auswärtssieg beim SV Blau-Weiß Dölau einfahren. Ein Eigentor (21.) sowie Treffer von Max Hennig (48.) und Bruno Weick (85.) ebneten den Weg zum 3:1-Erfolg. Den Hausherren gelang durch Anton Haensch nur der zwischenzeitliche Anschluss (68.).
Mit einem späten Comeback hat der FSV Barleben am Sonnabend einen Zähler gerettet. Nach 0:2-Rückstand sicherten Marcel Hauer (82.) und Palle Jespersen (90.+2) noch das 2:2-Unentschieden. Zuvor hatten Vyacheslav Potapenko (13.) und Kyrylo Galushyn (17.) den 1. FC Bitterfeld-Wolfen mit einem Doppelschlag im ersten Durchgang in Führung gebracht.
Ein absolutes Spektakel gab es am Sonnabend im Aufsteiger-Duell zwischen dem SSV Havelwinkel Warnau und dem SV Eintracht Emseloh. Erst hatten Roman Arndt (22.) und Martin Otto (27.) die Hausherren mit 2:0 in Front gebracht, doch dann drehten die Gäste auf. Bogdan Bozhok (30.), Emmanuil Heimur (45.), Dominik Polivka (50.) und Doppelpacker Philipp Stache (56., 65.) drehten die Partie deutlich zugunsten der Eintracht. Das Comeback der Warnauer durch Leon Winning (71.) und Wilhelm Neumann (76.) brachte schlussendlich keinen Punkt mehr ein. Der Abstand zum rettenden Ufer beträgt für die Havelwinkel-Elf weiterhin sieben Zähler.
In Torlaune hat sich der SSC Weißenfels am Sonnabend zu Gast beim Haldensleber SC präsentiert. In der Börde landete der Verbandsliga-Spitzenreiter einen 6:0-Kantersieg und ging damit einen weiteren Schritt in Richtung Oberliga. Beim 19. Saisonerfolg trafen Felix Schneider (12.), Timm Koch (35.), Tim Lehmann (42., 54.), Carlo Purrucker (53.) und Till Hafkesbrink (67.) für den deutlich überlegenen Tabellenführer.
Nach zwei Rückständen hat der SV Dessau 05 am Sonnabend noch die drei Zähler gegen den SC Bernburg daheim behalten. Nils Fahland (31.) und ein Eigentor (54.) brachten die Bernburger zweimal in Führung, doch Lukas Lübke (37.) und Niklas Mieth (64.) glichen für die Hausherren jeweils zeitnah aus. Den Schlusspunkt setzte dann einmal mehr 05-Torjäger Elia Friebe mit seinem 26. Treffer zum ganz späten Heimsieg (90.+3).
In Sonntagsspiel bekamen die 120 Zuschauer einiges zu bieten: Mit 4:3 setzte sich der VfB Merseburg im torreichen Heimspiel gegen den SV Blau-Weiß Zorbau durch. Dabei ging es hin und her. Nach der frühen Gästeführung durch Nikita Bondarenko (8.) drehten Jamie Wagner (28.) und Tom Bierschenk (33.) die Partie zur Pause für den VfB. Erneut Bondarenko (57.) und Leonard Hein (60.) brachten die Zorbauer jedoch per Doppelschlag wieder in Front. Zuletzt lachten am Ende aber die Hausherren dank Doppelpacker Tim Knerler (74., 89.).