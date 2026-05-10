Schlagabtausch in Merseburg, erster Absteiger steht fest Verbandsliga +++ Der Blick auf alle Begegnungen des Wochenendes im Oberhaus von Sachsen-Anhalt von Kevin Gehring · Gestern, 20:30 Uhr · 0 Leser

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Der SSC Weißenfels präsentiert sich auf dem Weg zur Meisterschaft in Torlaune. Der SV Eintracht Emseloh gewinnt ein wildes Spektakel. Der Torjäger des SV Dessau 05 lässt seine Mannschaft einmal mehr jubeln. Im Sonntagsspiel geht es sehr torreich zu. Und der erste Absteiger steht fest. Das war der 25. Spieltag in der Verbandsliga Sachsen-Anhalt.

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Im Verfolger-Duell am Freitagabend hat der BSV Halle-Ammendorf kurzen Prozess gemacht. Im heimischen Stadion der Waggonbauer setzte sich die Elf von Christian Kamalla mit 3:0 gegen den SV Fortuna Magdeburg durch und eroberte damit den dritten Tabellenplatz. Laurenz Hoffmann (20.) und Doppelpacker Dominic Winkler (49., 85.) erzielten die Treffer. Übertragen wurde das Spitzenspiel im exklusiven Livestream der Mitteldeutschen Zeitung und der Volksstimme. Die vollen 90 Minuten gibt es dort nun im Re-Live.

Der erste Absteiger aus der Verbandsliga Sachsen-Anhalt steht fest. Nach der 0:3-Niederlage im Heimspiel gegen den SV Westerhausen ist die SG Rot-Weiß Thalheim rechnerisch nicht mehr zu retten. Bei nur noch fünf ausstehenden Partien beträgt der Abstand zum rettenden Ufer 16 Punkte. Dagegen kann die Wolfberg-Elf - angesichts von elf Punkten Vorsprung auf die Abstiegszone - mit den Planungen für die neue Verbandsliga-Saison beginnen. Gianluca Coutinho (47.), Ayumu Masaka (64.) und Simon Afrifa (78.) erzielten am Freitag die Tore für den Gast aus Westerhausen.

Der VfB Sangerhausen hat am Freitagabend eine Serie durchbrochen. Im achten Anlauf konnten die Rosenstädter zum ersten Mal einen Auswärtssieg beim SV Blau-Weiß Dölau einfahren. Ein Eigentor (21.) sowie Treffer von Max Hennig (48.) und Bruno Weick (85.) ebneten den Weg zum 3:1-Erfolg. Den Hausherren gelang durch Anton Haensch nur der zwischenzeitliche Anschluss (68.).

Mit einem späten Comeback hat der FSV Barleben am Sonnabend einen Zähler gerettet. Nach 0:2-Rückstand sicherten Marcel Hauer (82.) und Palle Jespersen (90.+2) noch das 2:2-Unentschieden. Zuvor hatten Vyacheslav Potapenko (13.) und Kyrylo Galushyn (17.) den 1. FC Bitterfeld-Wolfen mit einem Doppelschlag im ersten Durchgang in Führung gebracht.