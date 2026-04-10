Schlagabtausch in Finsing bringt Entscheidung kurz nach der Pause

In einer umkämpften Partie setzte sich der FC Finsing II knapp gegen den TSV Grüntegernbach durch. Rund 100 Zuschauer verfolgten ein Spiel, das vor allem durch schnelle Umschaltaktionen und hohe Intensität geprägt war.

Die Gastgeber gingen in der 38. Minute in Führung, als Michael Bayer nach einem präzisen Zuspiel aus kurzer Distanz traf. Direkt nach dem Seitenwechsel gelang den Gästen der Ausgleich. Patrick Hagl nutzte in der 49. Minute einen Abwehrfehler eiskalt aus. Die Antwort der Finsinger ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Nur zwei Minuten später stellte Stefan Morawitz mit einem überlegten Abschluss den alten Vorsprung wieder her.

In der Schlussphase drängte Grüntegernbach energisch auf den erneuten Ausgleich, doch die Defensive der Hausherren hielt stand, sodass die Punkte letztlich in Finsing blieben.