Schlagabtausch im Topspiel

Knappe zwei Meter misst der Abstand zwischen Sechzehner und Außenlinie auf dem eher schmalen Kunstrasenplatz der SpVgg Cannstatt, zudem herrscht Punktgleichheit in der Tabelle zwischen den Akteuren der Partie, es sollte also in jeder Hinsicht eine enges Match werden an diesem sonnigen Sonntag.

Bei beiden Mannschaften liegt die letzte Niederlage schon ein Weilchen zurück, dementsprechend motiviert starteten die Spieler auch in die Partie. Ein reges Hin- und Her in der Anfangsphase war die Folge, jedoch ohne größere Chancen auf beiden Seiten. Den Auftakt in die Partie machten dann die Gastgeber nach einer guten halben Stunde. Ein langer Diagonalball (ein bewährtes Mittel der SpVgg) landet nach wenigen Stationen bei V. Ala, der seinen Gegenspieler abschütteln kann und aus der Distanz abzieht. Der abgefälschte Ball landet im langen Eck, 1:0 für Cannstatt. Der TSV ließ sich davon jedoch nicht beeindrucken und spielte weiter nach Vorne. J. Weidenbach versuchte es kurze Zeit später ebenfalls aus der Distanz, der Abschluss jedoch ein paar Zentimeter zu hoch. Es musste also erneut ein Standard herhalten für den Ausgleich. In der 36. Minute schlägt M. Rietmüller den Ball auf den kurzen Pfosten, wo der großgewachsene S. Reuschen sich hineinwirft und die Kugel mit dem Hinterkopf ins lange Eck bugsiert, 1:1, es war das erste Saisontor für den Mittelfeldspieler! Das war es dann aber auch für den ersten Durchgang, zwingende Torchancen auf beiden Seiten eher Mangelware.

In der zweiten Hälfte dauerte es dann nicht lange, bis das Spiel gedreht wurde. 51. Minute, erneut ein Freistoß von Riethmüller auf den kurzen Pfosten, Weidenbach leitet den Ball mit der Hacke weiter, und D. Mehl steht genau da wo er stehen muss und schiebt das Ding über die Linie. Die Antwort von Cannstatt dann ebenfalls postwendend. Den Ausgangspunkt machte ein Ballgewinn der Rohrer im gegnerischen Aufbauspiel. Dieser wird jedoch sofort wieder hergegeben, und die SpVgg zieht nach vorne, spielt den Ball in die Mitte und M. Ribel behält die Nerven und schiebt zum Ausgleich ein. Doch erneut ließ sich der TSV Rohr davon nicht beeindrucken. Keine Minute später tanzt sich T. Schinninger mit einem Kraftakt auf der linken Seite durch die Abwehrreihe und bringt den Ball in die Mitte. Dort warten zwei Cannstatter Verteidiger die sich nicht einigen können, und der Ball kommt zurück auf J. Kloss, der das Geschenk dankend annimmt und den Ball ins Eck schießt, die erneute Führung für die Gäste! Doch das Topspiel machte seinem Namen zumindest ergebnistechnisch alle Ehre, denn auch die SpVgg kommt noch einmal zurück. Nach einem missglückten Klärungsversuch springt Torschütze Mehl etwas unbeholfen im eigenen Strafraum in den Gegenspieler, der Unparteiische entscheidet hart aber zurecht in der 62. Minute auf Strafstoß. Ribel, Torschütze zum 2:2-Ausgleich, tritt an und verwandelt, 3:3! Zwei Mannschaften also auf Augenhöhe, doch die SpVgg verschaffte sich 20 Minuten vor Schluss noch selbst einen Nachteil. Doppelter Torschütze Ribel vereitelt zunächst die schnelle Ausführung eines rohrer Freistoßes und sieht dafür gelb. Für die anschließende hämische Reaktion in Richtung des Schiedsrichters sieht er folgerichtig die zweite gelbe Karte binnen weniger Sekunden, der Platzverweis die Folge. Der TSV agiert in der Schlussphase zwar nicht deutlich überlegen, kommt aber immer wieder in die gefährliche Zone, die erneute Führung sollte jedoch nicht mehr fallen. Am Ende hat man sogar Glück, dass die Latte und ein schlechter folgender Abstauber das Tor für Cannstatt verhindern, und so trennen sich zwei Topteams mit einem leistungsgerechten Unentschieden.