Schlag gegen Keeper in Dillenburg, Frohnhausen relegiert

Spannender hätte der abschließende Spieltag in der Fußball-B-Liga Dillenburg kaum verlaufen können. In den Partien SSV Frohnhausen II - SG Obere Dill (1:1) und SSV Dillenburg - SSV Wissenbach (2:1) ging es um Platz zwei. Die damit verbundene Teilnahme an den Relegationsspielen um einen Platz in der A-Liga sicherte sich wie in der vergangenen Saison der SSV Frohnhausen II. Dillenburg nutzte sein Sieg nichts mehr, Wissenbach stürzte aufgrund seiner Niederlage von Rang zwei auf Rang vier.