,,Schlag für den Jugendfußball" Wie Nachwuchs-Klubs das frühe Aus der Nationalmannschaft bei der WM in Katar einordnen

Jarek Wlodarz, Vorsitzender TSV Armsheim: Das Aus ist ein Schlag. Im letzten Jahr hatten wir wegen der Corona-Pandemie wirklich große Probleme. Der Nachwuchs kam zwischenzeitlich nicht so zurück, wie wir das erwarteten. Das WM-Aus und die dadurch ausbleibende Begeisterung für unseren Sport ist ein weiterer Schlag. Sportlich sind die Ideen, die in den vergangenen Jahren zur Verbesserung der Ausbildung von Kindern und Jugendlichen umgesetzt wurden, gut. Versäumt wurde aber das Eins-gegen-Eins. Es ging immer nur darum, Lösungen im Kollektiv zu entwickeln. Seit zwei, drei Jahren wird das aber korrigiert.

Wilfried Adelfinger, Vorsitzender SV Horchheim: Unsere Jungs in Horchheim waren bei dieser WM nicht so euphorisch wie bei vergleichbaren Fußball-Großveranstaltungen in der Vergangenheit. Sie gehen nach dem Aus zügig zur Tagesordnung über und verfolgen die Spiele mit Ronaldo, Messi oder Lewandowski. Die sind die Spieler, deren Trikots sie tragen. Nicht die der Deutschen. Wessen sollten sie auch tragen? Das WM-Aus wird keinen Einfluss auf den Jugendfußball in Deutschland haben. Leider. Weiterhin sorgt der Fokus auf die Leistungszentren dafür, dass die kleinen ‘Vereine’ ausgehungert werden. Und zwar schon von der F-Jugend an.

Thorsten Jung, Jugendleiter TuS Hochheim: Das neuerliche WM-Aus unterstreicht einmal mehr, dass sich im Jugendfußball grundlegend etwas ändern muss. Die eingeleitete Reform, zurück zum Straßenfußball, ist richtig. Das Konzept mit den Jugendleistungszentren sehe ich kritisch. Das müsste überdacht werden, weil es bei Eltern falsche Anreize setzt. Jeder glaubt, sein Kind dort möglichst schnell unterbringen zu müssen. Das geht oft zulasten kleinerer Vereine, die darunter leiden. Die Liebe zum eigenen Verein ist vielfach verloren gegangen. Auch das verändert das Niveau im deutschen Fußball - und zwar nachteilig.

Benny Wilhelm, Abteilungsleiter TSV Gau-Odernheim: Gut wäre, der DFB würde dieses Aus zum Anlass nehmen, die Vereine stärker an der Basis zu fördern, um dauerhaft in der Breite leistungsstärker aufgestellt zu sein. Dazu könnte auch eine Kampagne gehören, um mehr Trainerinnen und Trainer für die Vereine zu gewinnen. Da herrscht großer Bedarf. Konzeptionell gibt es gute Programme, um altersgerechten Fußball für den Nachwuchs anzubieten. Sie werden nach meinen Beobachtungen in der Breite leider nicht überall praktiziert. Oft stehen auch die Ergebnisse und die Erfolge mit den Kindern im Vordergrund und nicht so sehr deren perspektivische fußballerische Entwicklung. Vielleicht müssen kleinere Vereine so handeln, um ihren Nachwuchs nicht zu verlieren. Es wäre aber ein Hebel, den man ansetzen müsste.

Jens Stabel, Sportlicher Leiter D-G-Jugend beim TV Dautenheim: Bei dieser WM gab es keinen Funken, der hätte überspringen können. Vielleicht, wenn unsere deutsche Mannschaft Weltmeister geworden wäre, dass dann die eine oder andere Neuanmeldung gekommen wäre. Aber pauschal kann man das nicht sagen. Mehr Hoffnungen in dieser Richtung könnte man mit der Heim-EM in zwei Jahren verbinden. Aber das muss man abwarten. Die Jungen und Mädchen, die Lust auf Fußball haben, kommen so oder so. Unterstützen könnten die Verbände, indem sie mehr Werbung für den Fußball machen. Sei es in den klassischen, aber auch in den neuen Medien.