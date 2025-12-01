„Schlag auf Schlag“ – Lehndorf zerlegt Rautheim mit 7:0

„Lob an meine Mannschaft – wir haben konsequent Angriffe gefahren, deutliche 17:5 Chancen“, resümierte Trainer Hendrik Boy. Dabei hätte die Partie sogar früh kippen können:

„Uns wurde ein Elfmeter verwehrt, und direkt danach hatte Rautheim eine riesige Chance. Tom Thurau hält überragend aus kurzer Distanz. Da hätte es die Führung für Rautheim sein können.“

Doch Lehndorf blieb unbeeindruckt – und gnadenlos. Innerhalb von elf Minuten stellten Julian Hieske (28.), Nils Nünemann (37.) und Leon-Alexander Konradt (39.) die Weichen klar. Boy nannte das 1:0 den „Dosenöffner“:

„Der Elfmeter von Julian war wichtig. Danach haben wir sofort nachgelegt.“

In der zweiten Halbzeit blieb Lehndorf dominant, ohne die Kontrolle zu verlieren. Linus Beith erhöhte (67.), danach trafen die Joker Nicolas Nöh (75.), Jannick Paliga (83.) und Nicolas Konradt (90.).

Besonders stolz zeigte sich Boy über die defensive Stabilität:

„Unser Ziel zur Halbzeit war ein Spiel ohne Gegentor. Das gelang uns. Die Abwehr stand sattelfest – Sonderlob an Igor Poloczek – und die Defensivarbeit der gesamten Mannschaft war fleißig.“

Ein Wermutstropfen blieb die späte Rote Karte gegen Kapitän Nils Nünemann (87.). Boy reagierte sachlich:

„Auch der gegnerische Spieler wusste nicht, was Nils gesagt haben soll. Wir warten den Bericht ab und äußern uns dann.“

Trotz der klaren Niederlage fand Boy lobende Worte für den Gegner:

„Mein Trainerkollege aus Rautheim hat aus der Truppe wirklich etwas gemacht. Auch wenn das Ergebnis es nicht zeigt – die stehen zurecht im gesicherten Mittelfeld. Ich wünsche ihnen viel Erfolg für die restliche Saison.“

Mit nun 40 Punkten aus 15 Spielen und einem Torverhältnis von 64:16 führt Lehndorf die Tabelle souverän an – zehn Punkte vor dem TSV Wendezelle. Die Formkurve zeigt weiter steil nach oben, und der Spitzenreiter unterstreicht Woche für Woche, warum er der Topfavorit auf den Aufstieg bleibt.

FC SF Rautheim – Lehndorfer TSV 0:7

FC SF Rautheim: Jan-Erik Teresiak, Christian Sagemüller, Moritz Wohlers (75. Adrian Krauel), Maddox Schülke (80. Lars Salgmann), Nils Salgmann, Benjamin William, Ben Mierzwa (68. Niko Gülle), Simon Glück, Jonas Kawalec, Leonard Lehmann, Mohammad Haidari (80. Ole Kischka) - Trainer: Viktor Slawezki

Lehndorfer TSV: Tom Thurau, Nils Nünemann, Igor Poloczek, Julian Hieske (75. Nicolas Konradt), Leon-Alexander Konradt, Lasse Männche, Linus Beith (74. Jannik Lemke), Jasper Rückborn, Ole Herzig (65. Nicolas Nöh), Fynn Höhl (91. Nils Schulze), Thorben Woyde (71. Jannick Paliga) - Trainer: Hendrik Boy

Schiedsrichter: Paul Czerwenka (Braunschweig)

Tore: 0:1 Julian Hieske (28.), 0:2 Nils Nünemann (37.), 0:3 Leon-Alexander Konradt (39.), 0:4 Linus Beith (67.), 0:5 Nicolas Nöh (75.), 0:6 Jannick Paliga (83.), 0:7 Nicolas Konradt (90.)

Rot: Nils Nünemann (87./Lehndorfer TSV/)