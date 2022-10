Schlägt Verbandsligaprimus zurück? Englische Woche in der Gruppenliga Teaser VL MITTE & GL GI/MR: +++ VfB Marburg will im Heimspiel gegen TuBa Pohlheim Fussingen-Pleite vergessen machen, der VfB Wetter eine Klasse drunter seinen Aufstiegsplatz verteidigen +++

MARBURG-BIEDENKOPF - Während in der Fußball-Gruppenliga die nächste Englische Woche über die Bühne geht, steht in der Verbandsliga Mitte am Mittwoch nur ein vorgezogenes Match des letzten Spieltags des Kalenderjahres auf dem Programm: Der VfB Marburg will nach seinem Hinrundensieg in Pohlheim den FC Turabdin Babylon auch auf eigenem Platz schlagen und die Tabellenführung absichern.