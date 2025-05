Schlägt Hertha BSC zu? Berkan Taz sorgt gerade für viel Aufmerksamkeit in der dritten Liga

Zieht es Berkan Taz zurück in die Heimat ?

Der in Berlin aufgewachsene Berkan Taz zieht derzeit alle Blicke in Liga 3 auf sich. Dribbelstark, abschlussstark und seine Mitspieler perfekt in Szene setzend sticht er Woche für Woche in einer stark aufspielenden Verler Mannschaft heraus. Mit 12 Toren und 13 direkten Torvorlagen führt die er Scorerliste der 3. Liga alleine an. Die aktuell starke Form bleibt auch höherklassigen Vereinen nicht verborgen. Von zahlreichen Interesse aus der 2. Liga und aus dem Ausland ist zu hören. Zieht es Berkan gar in seine Heimat Berlin zurück ?