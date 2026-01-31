Schlägt für den VfR Warbeyen wieder eine historische Stunde?

Am Ende müssen aber vor allem Punkte her. Daher sagt Scuderi auch: „Die Wichtigkeit der Partie ist uns allen bewusst. Für uns gibt es nur noch Endspiele. Wir wollen gegen den Ball kompakt agieren und mit dem Ball befreit und variantenreich aufspielen. Wir werden die Partie angehen wie ein Pokalfinale – es kann nur in die eine oder die andere Richtung gehen.“

Der Blick auf die Tabelle offenbart die weiterhin prekäre Lage des VfR Warbeyen. Mit drei Punkten liegt das Schlusslicht fünf Zähler hinter Eintracht Frankfurt II. Zum rettenden Ufer fehlen zwölf Punkte. Sollte dem VfR in Frankfurt tatsächlich der erste Saisonsieg gelingen, würde sich an der Tabellensituation erst einmal nichts ändern – höchstens am Warbeyener Selbstbewusstsein. Klar ist jedoch auch: Sollte das Punktekonto bis Ende Februar nicht spürbar anwachsen, dürfte selbst bei den größten Optimisten der Glaube an den Klassenerhalt schwinden.

