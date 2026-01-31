Schlägt für den VfR Warbeyen wieder eine historische Stunde?

Der VfR Warbeyen steht vor einer vorentscheidenden Phase im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga der Frauen. Im Februar trifft das Team gleich auf mehrere Gegner, gegen die positive Resultate zwingend notwendig sind. Zwei davon, der FC Bayern München II und Eintracht Frankfurt II, sind unmittelbare Konkurrenten im Tabellenkeller – umso mehr zählt nun jeder Punkt, um am Saisonende den Abstieg in die Regionalliga zu verhindern. Die Erinnerungen an den nächsten Gegner aus Frankfurt sind noch präsent, denn im Hinspiel schrieb der VfR Warbeyen Vereinsgeschichte.
Am Sonntag ist das Team ab 14 Uhr auswärts beim Tabellenvorletzten gefordert. Das Hinspiel ging gleich aus zwei Gründen in die Warbeyener Klubhistorie ein. Beim 1:1 Ende August holte der VfR seinen allerersten Punkt in der zweithöchsten Spielklasse. Akane Miyoshi erzielte zudem das erste Zweitliga-Tor der Vereinsgeschichte. Die Erinnerungen an diesen besonderen Nachmittag dürften vor dem Wiedersehen mit den Frankfurterinnen noch einmal zusätzliche Motivation sein.
Und doch betont VfR-Trainer Sandro Scuderi, dass die Eindrücke aus der Partie vor mehr als fünf Monaten keine Rolle mehr in der aktuellen Spielvorbereitung spielen. Die Rahmenbedingungen beim Gegner haben sich verändert: Bei Eintracht Frankfurt II hat in der Winterpause Assistentin Kim Fellhauer die Verantwortung von Julia Simic übernommen, die inzwischen als Co-Trainerin der Schweizer Nationalmannschaft tätig ist.
„Die Eintracht hatte nach dem Trainerinnenwechsel bisher nur Testspiele. Wir wissen nicht, ob sie ihr System ändern werden. So oder so wird es ein ganz anderes Spiel als in der Hinrunde. Wir haben ja ebenfalls neue Spielerinnen“, sagt Sandro Scuderi. Der Warbeyener Trainer kann am Sonntag aus dem Vollen schöpfen. „Die Personalsituation sieht super aus. Im Training sind alle dabei. In der Abwägung, wen wir für das Spiel brauchen, geht es für uns um Nuancen“, so Scuderi.
Aus der 1:3 (0:3)-Niederlage gegen den VfL Bochum am vergangenen Wochenende hat man einige Schlüsse gezogen. „Wir hatten schon vor der Pause gute 25 Minuten. Die zweite Halbzeit haben wir nicht umsonst ‚gewonnen‘. Daran müssen wir jetzt anknüpfen. Wir wollen wieder das auf den Platz bringen, was wir gegen Bochum über weite Strecken gut gemacht haben.“
Am Ende müssen aber vor allem Punkte her. Daher sagt Scuderi auch: „Die Wichtigkeit der Partie ist uns allen bewusst. Für uns gibt es nur noch Endspiele. Wir wollen gegen den Ball kompakt agieren und mit dem Ball befreit und variantenreich aufspielen. Wir werden die Partie angehen wie ein Pokalfinale – es kann nur in die eine oder die andere Richtung gehen.“
Der Blick auf die Tabelle offenbart die weiterhin prekäre Lage des VfR Warbeyen. Mit drei Punkten liegt das Schlusslicht fünf Zähler hinter Eintracht Frankfurt II. Zum rettenden Ufer fehlen zwölf Punkte. Sollte dem VfR in Frankfurt tatsächlich der erste Saisonsieg gelingen, würde sich an der Tabellensituation erst einmal nichts ändern – höchstens am Warbeyener Selbstbewusstsein. Klar ist jedoch auch: Sollte das Punktekonto bis Ende Februar nicht spürbar anwachsen, dürfte selbst bei den größten Optimisten der Glaube an den Klassenerhalt schwinden.
Sichert euch jetzt das Winter-Angebot von FuPa und der Rheinischen Post: RP+ 6 Monate für einmalig 1€ lesen - hier geht es zum Angebot!
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: