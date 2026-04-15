Schlägt Calcio die Young Boys wieder? Heilbronn bereits am Donnerstag

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Am 27. Spieltag der Verbandsliga Württemberg werden die Linien dieser Saison noch schärfer. Young Boys Reutlingen marschiert vorneweg, dahinter kämpfen FC Holzhausen und TSV Oberensingen um Anschluss und Druck. Im Tabellenkeller dagegen zählt für viele Mannschaften inzwischen beinahe jeder Ballkontakt doppelt. Die jüngsten Ergebnisse und die Hinspiele geben diesem Wochenende zusätzliche Schärfe.

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Für den VfR Heilbronn wird die Lage immer ernster. Nach dem 1:2 bei den Sportfreunden Dorfmerkingen durch Tore von Manuel Michel (28.), Benjamin Walter (72.) und Julian Schiffmann (83.) bleibt Heilbronn mit 13 Punkten Schlusslicht. Vor eigenem Publikum braucht der VfR dringend ein Zeichen gegen den Absturz. Der TSV Oberensingen gewann zuletzt 1:0 gegen den FC Rottenburg durch Patrick Werner (27.) und festigte Rang drei mit 48 Punkten. Das Hinspiel endete 1:1, damals trafen Simon Brandstetter (7.) und Hakan Kutlu (41.). Oberensingen reist also als Favorit an, doch für Heilbronn ist dieses Spiel längst mehr als nur ein normaler Heimauftritt.

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Sa., 18.04.2026, 15:00 Uhr SV Fellbach SV Fellbach VfB Friedrichshafen VfB FN 15:00 PUSH

Der SV Fellbach hat beim 1:5 in Hofherrnweiler-Unterrombach einen schweren Rückschlag erlitten. Zwar traf Torben Hohloch früh zum 0:1 (4.), danach aber drehten Tim Ulrich Ruth (13., 60.), Nicola Zahner (23.) und Jermain Ibrahim (46., 88.) die Partie deutlich. Fellbach bleibt mit 36 Punkten im engen Mittelfeld. Der VfB Friedrichshafen verlor zuletzt 0:1 gegen TSV Weilimdorf, das entscheidende Tor erzielte Daniel Baierle in der 89. Minute. Im Hinspiel gewann Friedrichshafen klar 4:1 durch Dennis Blaser (9., 35.), Joshua Merz (29.), Patrick Fossi (59.) und Pascal Rasmus (73., Foulelfmeter). Fellbach dürfte genau deshalb auf Revanche brennen. ---

Der FC Rottenburg unterlag zuletzt 0:1 beim TSV Oberensingen und steht mit 26 Punkten weiter im unteren Tabellenbereich. Der Aufsteiger braucht im Heimspiel Zählbares, um nicht weiter in Richtung Abstiegszone zu geraten. Gerade nach einer knappen Niederlage wächst der Druck auf die nächste Antwort. Die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach kommt nach dem klaren 5:1 gegen SV Fellbach mit Rückenwind. Im Hinspiel setzte sich Hofherrnweiler in einem wilden Spiel 4:3 durch. Damals trafen Mert Hikmet Arslan (20.), Tim Seidler (54., 86.), Lukas Behr (55.), Maxime Ackermann (58.), Simon Lechleitner (62.) und René Hirschka (71.). Rottenburg hat also noch eine offene Rechnung. ---

Der FC Esslingen hat mit dem 4:0 bei der TSG Tübingen kräftig Selbstvertrauen gesammelt. Louis Majhen (34.), Kimi Kerber (66.), Antonio Trento (68.) und Dorde Smiljic (72.) trafen für einen wichtigen Sieg. Trotzdem steht Esslingen mit 23 Punkten weiter auf Rang 15 und damit tief im Abstiegskampf. Die Sportfreunde Dorfmerkingen gewannen zuletzt 2:1 gegen den VfR Heilbronn und verteidigten Rang vier. Das Hinspiel war spektakulär: Lucas Schwarzer (32.), Florian Nikl (44., 78.), David Micko (47.) und Daniel Nietzer (73.) prägten den 3:2-Auswärtssieg Esslingens. Dorfmerkingen reist also mit Qualität an, Esslingen mit Erinnerung an einen starken Hinspielabend. ---

Der TSV Berg musste zuletzt beim 0:3 in Holzhausen einen Dämpfer hinnehmen. Tim Steinhilber traf dort in der 2. und 83. Minute, dazwischen war Jovan Djermanovic erfolgreich (28.). Mit 41 Punkten bleibt Berg Fünfter, doch der Druck aus dem Verfolgerfeld ist spürbar. Die Sportfreunde Schwäbisch Hall stehen mit 34 Punkten auf Rang neun und wollen den Anschluss an das gesicherte Mittelfeld halten. Das Hinspiel endete 3:3 nach Toren von Azad Toptik (15., 20.), Hannes Pöschl (27.), David Hoffmann (28.), Luis Pfeiffer (49.) und Niko Maucher (90.+5). Viel spricht erneut für ein intensives, enges Spiel. ---

Der SSV Ehingen-Süd gewann zuletzt 1:0 bei Calcio Leinfelden-Echterdingen durch Janis Peter (39.) und verschaffte sich mit nun 27 Punkten etwas Luft. Doch mit FC Holzhausen kommt nun eine der stärksten Mannschaften der Liga. Die Aufgabe könnte kaum anspruchsvoller sein. Holzhausen setzte mit dem 3:0 gegen TSV Berg ein klares Zeichen und bleibt mit 55 Punkten erster Verfolger von Young Boys Reutlingen. Im Hinspiel gewann allerdings Ehingen-Süd überraschend 1:0 durch Simon Dilger (79.). Genau das verleiht dieser Partie zusätzliche Spannung: Holzhausen reist mit Macht, Ehingen mit Mut aus der Erinnerung. ---

Der TSV Weilimdorf hat mit dem späten 1:0 in Friedrichshafen durch Daniel Baierle (89.) einen enorm wichtigen Sieg gefeiert und steht nun bei 32 Punkten. Gegen den FSV Waiblingen bietet sich die Chance, weiter Abstand zur Gefahrenzone aufzubauen und den Aufsteiger tief in die Sorgen zu stoßen. Waiblingen wurde zuletzt von Young Boys Reutlingen mit 0:9 überrollt. Die Tore erzielten Matthias Dünkel (27.), Maximilian Herberth (31.), Hajdar Shala per Eigentor (34.), Adil Iggoute (45., 78.), Ante Galic (54., 65.) und Marko Drljo (80., 86.). Das Hinspiel gewann Weilimdorf 3:2. Waiblingen braucht nun dringend Widerstandskraft. ---

Young Boys Reutlingen marschiert mit 64 Punkten souverän an der Spitze und setzte beim 9:0 in Waiblingen ein fast erschütterndes Zeichen. Matthias Dünkel (27.), Maximilian Herberth (31.), Hajdar Shala per Eigentor (34.), Adil Iggoute (45., 78.), Ante Galic (54., 65.) und Marko Drljo (80., 86.) machten die Dominanz sichtbar. Calcio Leinfelden-Echterdingen verlor zuletzt 0:1 gegen Ehingen-Süd durch das Tor von Janis Peter (39.) und steht mit 32 Punkten auf Rang elf. Das Hinspiel gewann Calcio überraschend 2:1: Philipp Seemann traf doppelt (32., 36.), Ante Galic verkürzte (52.). Der Tabellenführer hat also nicht nur drei Punkte, sondern auch Revanche im Blick.