Schläfriges Frickenhofen gewinnt am Ende noch 8:1

Zu Spielbeginn merkte man es den Jungs noch an, dass sie sich erst daran gewöhnen mussten, dass man 9 gegen 9 und auf einem verkleinerten Feld spielte. Frickenhofen begann sehr verhalten und es war wenig Tempo im Spiel, was etwas unverständlich war, da Bettringen anzumerken war, dass sie nichts wollten.

Im Anschluss war es ein zerfahrenes Spiel. Wenig Tempo, viele Fehlpässe und keine Entschlossenheit in den Aktionen nach vorne vor allem auf Seiten des SVF führten dazu, dass das Spiel so bis zur Halbzeit vor sich hinplätscherte und es keine nennenswerten Chancen mehr gab.

Zur zweiten Halbzeit kamen D'Alessandro und Postic für Frech und Merkl ins Spiel die heute eher blass blieben, was womöglich noch am Vorabend lag. Es schien als wirkte die Halbzeit Ansprache der Trainer, denn Frickenhofen ging mit mehr Schwung in die 2. Halbzeit. Bereits in der 47. Minute erhöhte Leuze auf 3:0 als er bei einem verunglückten Pass von Postic durchlief und vor dem unachtsamen Verteidiger den Ball einschob. Nur kurze Zeit später verwandelte Postic einen Foulelfmeter sicher zum 4:0. Hier zahlte sich das Elfmeter Turnier von Samstag aus.

In der 55. Minute kam es wie es kommen musste. Frickenhofen griff einen Bettringer Spieler nicht konsequent genug an und dieser traf mit einem satten Schuss zum 4:1. Hier wurde die Nachlässigkeit bestraft. Die Jungs ließen sich aber nicht beirren und wollten noch weitere Tore nachlegen. Ein schöner Flugball von Preuß in die Spitze nahm Köger sauber mit und schloss eiskalt zum 5:1 ab.

Durch einige Wechsel rückte auch Robin Bauer eine Position weiter nach vorne und belohnte sich nach einem Pass von Postic mit einem Tor für seine heute engagierte Leistung. Danach hatte Bauer die Chance auf ein weiteres Tor schoss jedoch aus aussichtsreicher Position links am Tor vorbei.

In der 71. Minute erhöhte Postic auf 7:1 in dem er einen geilen Pass von Frati wuchtig im rechten unteren Eck platzierte. In der 80. Minute durfte sich auch Frati in die Torschützenliste eintragen. Einen erneuten Elfmeter verwandelte er souverän zum Endstand von 8:1.

Danach gab es einen weiteren Elfmeter den Robin Brenner leider verschoss. Somit blieb es unterm Strich und nach einer deutlichen Leistungssteigerung im zweiten Durchgang bei einem verdienten Sieg.

Tore: 1:0 Alexander Frech (4.), 2:0 Alexander Frech (8.), 3:0 Theo Leuze (47.), 4:0 Colin Postic (52. Foulelfmeter), 4:1 Fabian Witt (55.), 5:1 Cedric Köger (61.), 6:1 Robin Bauer (68.), 7:1 Colin Postic (71.), 8:1 Kevin Frati (80. Foulelfmeter)

Gelb-Rot: Fabian Dürr (87./SG Bettringen III/)

Besondere Vorkommnisse: Robin Brenner (SV Frickenhofen) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (88.).