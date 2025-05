Schlachtfest in Mutlangen

Beim Aufstiegskandidat wurde Frickenhofen schon in der zweiten Minute auf die Prüfung gestellt. Sinan Keskin der am langen Pfosten sträflich frei steht, bekommt die Flanke auf den Fuß, sodass Luis Hirth mit einer Parade klären musste.

Mit zunehmender Zeit fing sich Frickenhofen etwas und konnte zwar viele zu Nichte machen aber keine aussichtsreichen Angriffe nach vorne kreieren. Trotzdem störte der SV das Spiel der Gastgeber unheimlich. Mit diesem Aufwind ging es mit diesem Zwischenstand in die Pause.

Im zweiten Durchgang sah es anfangs sehr ausgeglichen aus, doch dann kam in der 53 Minute der Abwehr-Ausfall von Frickenhofen. Egzon Zejnulahi bekam den Pass auf die Grundlinie und legte Quer in die Box. Frickenhofen schaute zu wie der Ball durch die Reihe ging und am Ende Sinan Keskin den Ball ins Netz lenkte.

Kurzes Lebenszeichen von Frickenhofen in der 59. Minute als Colin Postic einen Abschlag schnappte und das 3:1 markierte. Im Gegenzug antwortete Mutlangen direkt beim nächsten Angriff mit einem abgefälschten Lupfer von Egzon Zejnulahi, der sein Weg ins Tor fand.

Den letzten Zahn zog der TSV innerhalb zwei Minuten. In der 77. Minute schlenzte Egzon Zejnulahi den Ball aus Distanz ins rechte Dreieck. Dann ein hervorragendes Zusammenspiel von Sinan Keskin und Gezim Zymeri, der letztere legte ein starkes Solo zuvor hin. So ging Frickenhofen "mal wieder" gegen einen qualitativ besseren Gegner sang und klanglos unter.

Torfolge: 1:0 Arbes Bytyci 8', 2:0 Sebastian Steinke 9', 3:0 Sinan Keskin 53', 3:1 Colin Postic 59', 4:1 Egzon Zejnulahi 61', 5:1 Egzon Zejnulahi 77', 6:1 Gezim Zymeri 79'.