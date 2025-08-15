Schlachters besiegt SGM Beuren/Rohrdorf

Am vergangenen Freitagabend empfing der TSV Schlachters zum Kreisliga A Opening die Spielgemeinschaft Beuren/Rohrdorf. Pünktlich um 18:00 Uhr startete Benjamin Gaus aus Deggenhausertal die Partie in der RAUSCH Arena in Sigmarszell.

Von Anfang an eine schnelle Partie. In der 12. Minute ein Freistoß mittig, kurz vor dem 16er. Jonas Hermann nimmt sich der Herausforderung an und versenkt den Ball direkt ins linke untere Eck. Der weitere Verlauf der Partie ist weiterhin geprägt von der hohen Geschwindigkeit. Trotzdem gehen wir mit einem 1:0 für die Hausherren in die Halbzeit.

Nach der Halbzeit geht das Spiel mit der Geschwindigkeit der ersten Halbzeit weiter. Richtig spannend und zu nennenswerten Torchancen kommt es aber erst wieder in der Schlussphase. Aber keine Mannschaft kann sich trotz 5. Minuten Nachspielzeit weiter durchsetzen.