Schirmitzer Ausrutscher hievt Tremmersdorf auf die Pole

Nach einer rasanten Anfangsphase, in der beide Mannschaften nur den Pfosten trafen, blieben bis auf eine Ausnahme - Sandro Hösl vergab in der 14. Minute in aussichstreicher Position - große "Aufreger" Mangelware. Nach Wiederbeginn lautete das Großchancenverhältnis 2:1 für die Steinwaldelf - Wiesent mit Distanzschuß, Mayeko alleine vor VfB-Routinier Bohnenstengel wie auf der Gegenseite Funk frei vor Erbendorf-Goalie Heisig - ehe Bastian Wiesent der Lucky Punch gelingt. Ein per Kopf vermeintlich abgewehrter Freistoß bringt den TSV-Stürmer etwa 18 Meter vor dem Tor in Ballbesitz, der zögert nicht lange und drischt das Spielgerät volley und unhaltbar ins linke untere Toreck. Bis zum Schlußpfiff versuchte die Heimelf wohl, zumindest noch einen Zähler zu retten, was ihr aber nicht mehr gelang.

"In einem Spiel, in dem der TSV musste und wir konnten, gab es auf beiden Seiten genügend Chancen, um in Führung zu gehen. Mein Team hat die Vorgaben gut umgesetzt und und wir wollten über 90 Minuten das Spiel gestalten. Aus einer Standardsituation, wo der zweite Ball direkt angenommen wird, fällt kurz vor Schluss der Führungstreffer. Wir gratulieren dem Sieger und werden uns auf die kommenden Aufgaben konzentrieren", so Hakan Boztepe, der VfB-Coach.

"Bei einer der stärksten Heimmannschaften der Liga haben wir uns einen Sieg erkämpft. Und das mit mehrfachem Ersatz. Deswegen sind wir stolz auf das Team, welches seinem Trainer Lang damit ein perfektes Geburtstagsgeschenk gemacht hat", so der Erbendorfer Chefanweiser.

Tor: 0:1 Bastian Wiesent (80.) - Schiedsrichter: Jürgen Schmirler - Zuschauer: 80