Schirmitzer Abstieg quasi besiegelt – Weiden II knackt Upo Bezirksliga Nord am Karsamstag: Vohenstrauß beendet Tännesbergs Lauf +++ Wernberg müht sich gegen das Schlusslicht zum Dreier +++ Furth im Wald überrascht im Derby +++ Pfreimd schlägt Inter Amberg deutlich von Maximilian Janner / Florian Würthele · 04.04.2026, 18:11 Uhr · 0 Leser

Michael Busch (Mitte) und die SpVgg Vohenstrauß haben den Klassenerhalt so gut wie sicher in der Tasche. – Foto: Josef Trummer

In der Bezirksliga Nord ist der direkte Abstieg der SpVgg Schirmitz jetzt zu 99,99 Prozent besiegelt. Dabei schlug sich die Hirmer-/Peetz-Elf am Karsamstag durchaus tapfer. Beim FC Wernberg verlor man nur knapp mit 1:2. Den Klassenerhalt so gut wie in der Tasche hat die SpVgg Vohenstrauß. Sie stoppte den Siegeslauf des TSV Tännesberg und gewann ihr Heimspiel mit 3:1. Dabei kam der SpVgg eine Rote Karte an den Gast zugute.



Dem Tabellendritten SpVgg SV Weiden II gelang nach zuletzt zwei Niederlagen mal wieder ein Erfolgserlebnis. Die Wasserwerkler landeten bei den SF Ursulapoppenricht einen harterkämpften 2:0-Sieg – und wahren sich ihre Restchancen auf einen Aufstiegsplatz. Klar mit 4:0 setzte sich die SpVgg Pfreimd auswärts beim SV Inter Bergsteig durch. Für die Amberger ist es ein Rückschlag im Kampf um den (direkten) Klassenerhalt. Einen überraschenden Derby-Dreier feierte der FC Furth im Wald beim 3:1 in Raindorf.



Martin Schuster (Trainer SpVgg Vohenstrauß): „Dieses Derby sind wir sehr genau angegangen. Es war ein 50/50-Spiel. Tännesberg hat keine schlechte Mannschaft und gute Kicker. Sie waren immer wieder vorne sehr gefährlich, aber wir haben gut gegen den Ball gearbeitet und nicht viel zugelassen. In der zweiten Halbzeit haben wir leider das Gegentor zum 2:1 kassiert und ab dann war die Situation unbequem, weil die Gegner nun am Drücker waren. Die Rote Karte an Tännesberg war ein entscheidender Moment. Danach konnten wir einige Kontersituationen besser ausspielen und das Spiel früher entscheiden. Kompliment an meine Mannschaft, weil sie wieder sehr gut gegen den Ball gearbeitet hat. Es war wichtig, dass wir die Auswärtspunkte aus Schlicht zu Hause bestätigt haben. Ich würde sagen, jetzt steht fest, dass wir nächste Saison wieder in der Bezirksliga dabei sind. Das ist ein großer Erfolg für Vohenstrauß. Natürlich sind noch 18 Punkte möglich und wir werden jedes Spiel so angehen, dass wir das Beste herausholen.“



Lucio Lobinger (Sportlicher Leiter TSV Tännesberg): „Ein verdienter Sieg für Vohenstrauß, die einfach effizienter mit ihren Torchancen umgegangen sind. Nach der Roten Karte für uns und dem 3:1 war das Spiel dann durch.“







Bastian Lobinger (Spielertrainer FC Wernberg): „Es war kein gutes Spiel von uns. Wir haben die Effektivität vorm Tor etwas vermissen lassen. Vor allem in der zweiten Halbzeit haben wir es verpasst, den Deckel draufzumachen. Arbeitssieg. Drei Punkte und fertig. Nächste Woche brauchen wir eine andere Leistung.“







Markus Kipry (Trainer SV Inter Bergsteig Amberg): „Wir luden Pfreimd eigentlich zum Toreschießen ein, lagen zur Halbzeit nach drei individuellen Fehler mit 0:3 zurück. Dann war das Spiel eigentlich schon gelaufen. Letztendlich hat man den Jungs auch einfach angemerkt, dass es das dritte Spiel innerhalb von sieben Tagen war. Es fehlte die körperliche und mentale Frische. Aber es ist wie es ist: Wir haben das Spiel zu Recht verloren und waren heute nicht in der Lage, Pfreimd Paroli zu bieten. Dementsprechend gehen wir völlig zu Recht als Verlierer vom Platz. Für uns gilt jetzt Mund abwischen. Nächsten Sonntag in Arnschwang müssen wir zusehen, dass wir unsere Punkte holen. Das wäre ganz wichtig, um das rettende Ufer nicht aus den Augen zu verlieren.“









Michael Hartlich (Trainer SpVgg Pfreimd): „In der ersten Halbzeit haben wir sehr effektiv gespielt und das, was wir uns vorgenommen haben, auch genauso umgesetzt. Wir waren aggressiv in den Zweikämpfen, haben unsere Chancen richtig gut genutzt und bis zur Halbzeit 3:0 geführt. Dann sind wir aus der Halbzeit rausgekommen und durch den Spielstand haben wir unser Tempo etwas gedrosselt. Wenn wir es konsequent zu Ende gespielt hätten, hätten wir auch noch zwei, drei Tore mehr erzielen können. Aber unterm Strich war es ein verdienter Sieg. Glückwunsch an meine Mannschaft.“







Andreas Scheler (Trainer SF Ursulapoppenricht): „Wir haben uns 20 Minuten etwas schwer getan. In dieser Phase war Weiden sehr zielstrebig und aggressiv. Das 0:1 bekamen wir, weil wir den zweiten Ball nicht gewannen. Danach sind wir richtig gut ins Spiel gekommen. Wir hätten mindestens zwei bis drei sichere Tore in Halbzeit eins machen müssen. Auch sofort nach der Pause sind wir gut ins Spiel gekommen und haben uns Chance um Chance erspielt. Jedoch haben wir beste Möglichkeiten liegen gelassen. Zudem müssen wir einen klaren Elfer bekommen. In Summe dürfen wir nicht leer ausgehen. Die Mannschaftsleistung war sehr gut und darauf können wir aufbauen.“



Josef Rodler (Trainer SpVgg SV Weiden II): „Für uns war es wichtig, nach den zwei Niederlagen wieder aus dem Strudel rauszukommen. Deswegen tut uns der Sieg ultra-gut. Es war ein Spiel auf Augenhöhe. Wir haben zu Beginn richtig gut und dominant gespielt. Aus irgendwelchen Gründen sind wir dann bisserl in ein Loch gefallen, haben aber gut verteidigt. Letztendlich haben wir uns den Sieg irgendwo verdient und sind einfach heilfroh drüber. Kompliment auch an Upo und viel Erfolg weiterhin.“







Karl-Heinz Pittoni (Trainer FC Raindorf): „Furth war der verdiente Sieger. Nach einer desolaten ersten Halbzeit waren wir zwar in der zweiten Hälfte besser, aber Furth hat gut verteidigt und dann noch einmal gut gekontert. Gratulation an Furth.“



Alois Stoiber (Trainer FC Furth im Wald): „Ein riesiges Kompliment an die Mannschaft für die heutige Leistung. Aktuell ist unser Kader teils ohne Eigenverschulden sehr dünn, einige Spieler ernsthaft angeschlagen. Dennoch haben sich heute wieder alle komplett in den Dienst der Mannschaft gestellt und ein tolles Spiel abgeliefert. Wir haben es Raindorf über die gesamte Spielzeit sehr schwer gemacht, in der Offensive zur Geltung zu kommen. Zudem haben wir in der ersten Hälfte noch zwei hochkarätige Chancen ausgelassen, um das Spiel vorzeitig für uns zu entscheiden. In Summe nehmen wir meiner Einschätzung nach verdient die Punkte mit nach Hause. Großes Lob darüber hinaus auch an das Schiedsrichtergespann für eine bemerkenswerte Spielleitung.“