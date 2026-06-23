Schirmitz: Peetz und Fröhlich coachen die U19 Der Bezirksliga-Absteiger meldet auch für die Saison 2026/27 eine eigenständige A-Jugend von PM · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser

Bei der SpVgg Schirmitz übernimmt Markus Peetz (Mitte) die A-Jugend-Mannschaft. – Foto: Dagmar Nachtigall

Die SpVgg Schirmitz kann eine erfreuliche und wichtige Neuigkeit verkünden: Für die Saison 2026/27 wird wieder eine U19-Mannschaft an den Start gehen. Damit setzt der Verein, dessen 1. Mannschaft nach dem Abstieg in der Kreisliga Süd startet, ein starkes Zeichen für die Nachwuchsarbeit und die Zukunft des Fußballs in Schirmitz.

Besonders erfreulich ist dabei die Besetzung des Trainerteams. Mit Markus Peetz, bisher Teil des Trainerteams der 1. Mannschaft, übernimmt ein erfahrener Fußballer und Trainer die Verantwortung für die U19. Unterstützt wird er von seinem Co-Trainer Florian Fröhlich. Die beiden bringen langjährige Erfahrung aus dem Herrenfußball mit und entsprechen damit genau dem Anforderungsprofil, das sich die Verantwortlichen der Spielvereinigung gewünscht haben.



Peetz konnte als Trainer bereits wertvolle Erfahrungen sammeln und wird nun gemeinsam mit Fröhlich die Entwicklung der Nachwuchsspieler begleiten. Das neue Trainerduo verfolgt dabei eine klare Philosophie: Im Mittelpunkt stehen Selbstvertrauen, Teamgeist und vor allem die Freude am Fußball. „Wir möchten den Jungs eine optimale Entwicklung ermöglichen und sie Schritt für Schritt an den Herrenbereich heranführen“, betonen die beiden Trainer.





Auch die Jugendleitung freut sich über diesen wichtigen Schritt. „Es war uns unheimlich wichtig, weiterhin auf unseren Nachwuchs zu bauen. Die Nachwuchsarbeit ist der Grundstein eines jeden Vereins und die Basis für eine erfolgreiche Zukunft. Umso mehr freut es uns, dass wir für die kommende Saison wieder eine A-Jugend melden können und mit Markus Peetz sowie Florian Fröhlich zwei engagierte und erfahrene Trainer für diese wichtige Aufgabe gewinnen konnten“, erklärt die Jugendleitung der SpVgg Schirmitz. Die Motivation bei Markus Peetz und Florian Fröhlich ist groß. Beide freuen sich auf die neue Herausforderung und darauf, gemeinsam mit den Spielern eine erfolgreiche Saison zu gestalten.



Mit der Meldung der U19 und dem engagierten Trainerteam setzt die Spielvereinigung Schirmitz ein wichtiges Signal für die Zukunft. Der Verein schafft damit eine wertvolle Brücke zwischen Jugendund Herrenfußball und stärkt nachhaltig die eigene Nachwuchsarbeit. Die Verantwortlichen sind überzeugt, dass die neue U19 ein wichtiger Baustein für die sportliche Entwicklung des Vereins sein wird.