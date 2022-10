Schirmitz nach der Herbstmeisterschaft in der Krise Bafra-Elf verliert gegen Kulmain das dritte Spiel in Folge +++ Vorbach vergrößert nach Sieg gegen DJK Weiden seinen Vorsprung +++ Spiel in Reuth wegen schwerer Verletzung lange unterbrochen

Einen wichtigen und unter dem Strich auch verdienten Heimsieg feierte der SC bei der Rückkehr von TSV-Coach Bernd Häuber an seine alte Wirkungsstätte. Dabei gelang dem Heimteam vor großer Zuschauerkulisse ein Auftakt nach Maß. Nach einem sehenswerten Fernschuss von Spielertrainer Daniel Klempau brachte Fabian Lober die Kugel bereits in der 6. Minute im Gästekasten unter. Überraschend fanden die Gäste danach besser in die Partie, ohne sich jedoch in der Offensive durchsetzen zu können. Anders der SC neun Minuten vor dem Pausenpfiff, erneut Fabian Lober lochte ein zu einem nur scheinbar beruhigenden 2:0. Denn nur fünf Minuten später brachte Matej Dobias die Gäste per berechtigtem Handelfmeter auf 1:2 heran und ließ wieder Spannung aufkommen.

Der beeindruckenden Zuschauerkulisse wurde ein äußerst abwechslungsreiches Match geboten mit viel Tempo, viele intensiven Zweikämpfen und Einschußchancen hüben wie drüben. Die Heimelf startete erfolgversprechend, denn sie ging bereits mit der ersten Möglichkeit in Front, als Hakan Özkan nach Vorarbeit von Lukas Dötterl per Schlenzer zum 1:0 einnetzte. In Folge setzte der ASV nach, präsentierte sich zweikämpfstark und hätte sich durch Lukas Dötterl zwei Mal für seine engagierte Spielführung belohnen können. Doch statt eines 2 oder gar 3:0 klingelte es nach knapp einer halben Stunde im heimischen Kasten, als Gästekapitän Michael Diepold einen Konter zum Gleichstand abschloss. Bis in die Schlussphase hinein blieb die Partie spannend, ein jedes Team hätte in Führung gehen können, den längeren Atem besaßen dann allerdings die Gäste. Ein weiterer schneller Konter des FC führte zum 1:2, als Fabian Diepold bei unsortierter einheimischer Deckung eine genau getimte Hereingabe freistehend per Kopf ins Netz platzierte. Als Christian Ferstl 120 Sekunden später gar auf 1:3 erhöhte, war die Messe gelesen.

"Unser Negativlauf setzt sich fort mit dieser unnötigen 1:3-Niederlage. Kulmain sehr kompakt, spielstark von hinten raus, stand defensiv sehr gut und verlegte sich auf Konter. Dabei begann das Spiel verheißungsvoll, doch dann häuften sich die individuellen Fehler und zwei Mal liessen wir und dann auch auskontern. So kannst du dich in der Spitzengruppe der Kreisliga einfach nicht präsentieren, wenn du dort bleiben willst. Unsere Defensivleistung ist momentan sehr mangelhaft, das Bemühen der Mannschaft reicht deshalb nicht aus. Nun stehen wir vor einem schweren Restprogramm bis zur Winterpause, wir sollten da aber unbedingt punkten, um den Abstand nach vorne nicht zu groß werden zu lassen. Das Leben geht weiter", so ein enttäuschter Schirmitzer Spielertrainer Turan Bafra am Sonntagabend.

Die Gäste aus der Max-Reger-Stadt erwiesen sich als der erwartet schwere Gegner. Dabei gelang dem Tabellenführer ein Start nach Maß, denn bereits nach sechs Minuten und dem zweiten Eckball für den FC köpfte Nico Lautner zum 1:0 ein. Die DJK blieb unbeeindruckt und kam zehn Minuten später durch Maximilian Voegtel zu einem "Riesenbrett" zum Ausgleich. Aus drei Metern frei vor dem Tor platzierte er das Leder aber über die Latte. Kurze Zeit später erhöhte Jonas Heindl mit einem direkt verwandelten Freistoß - der Ball schlug flach in dem Eck ein, das die Mauer abdecken sollte - auf 2:0. Danach folgte ein offener Schlagabtausch mit vielen Zweikämpfen, Chancen blieben Mangelware.

Nach der Halbzeit erhöhten die Gäste die Schlagzahl und zwangen den FCV, sein Potenzial in Gänze abzurufen. "Aufreger" waren jedoch weiter nur wenige zu notieren, erst in der 70. Minute "brannte" es wieder in der Box, als die Elf vom Weidener Flutkanal einen hohen Ball in den heimischen Fünfmeterraum schlug, der einheimische Torwart sich verschätzte, das Spielgerät aber knapp am Tor vorbei flog. So blieb es trotz des Zweitore-Vorsprungs für den FC lange spannend. Zehn Minuten vor dem Ende hätte Erich Fastenmeier dann die Entscheidung herbeiführen können, doch alleine vor DJK-Keeper Hecht fand er in diesem seinen Meister.

"Zwei sehr gute Kreisligateams sind aufeinander getroffen. Die DJK war sicher die stärkste Mannschaft, die bisher in Vorbach zu Gast war. Die beiden Sechser machten ein unfaßbar gutes Spiel, zudem ist es ist einfach stark, was die DJK als Mannschaft leistet. Sie hat einen klaren Auftrag, spielt ein homogenes taktisches System, es war wie erwartet, eine sauschwere Aufgabe. Das frühe Tor hat uns in die Karten gespielt, danach hatten wir wirklich massivst Glück, da hätten wir den Ausgleich kassieren müssen, denn die DJK war die bessere Mannschaft. Das zweite Tor war dann goldwert. In Halbzeit 2 haben wir die Partie kontrolliert, hätten den Sack zwei Mal zumachen können, am Ende hat die cleverere und reifere Mannschaft gewonnen. Weiden war bärenstark, ein wahnsinnig guter Gegner, doch es macht einfach unsere Qualität aktuell aus, einen solchen niederzuhalten. Mein großer Dank gilt dabei auch den Spielern aus unserer Zweiten, die uns in unserer personellen Notsituation geholfen und alles gegeben haben, wie sie reingekommen sind", so FC-Coach Michael Kaufmann im Rückblick.

"Zwei Standardtore haben den Vorbachern den Sieg gebracht. Wenn man halt auswärts drei Hochkaräter liegen lässt, dann geht man als Verlierer vom Platz. Glückwunsch an Vorbach, uns haut die Niederlage nicht um", so DJK-Trainer Stefan Krebs.

Tore: 1:0 Nico Lautner (6.), 2:0 Jonas Heindl (23.) – Schiedsrichter: Matthias Wolf – Zuschauer: 150