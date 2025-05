Schirmitz lässt die Sektkorken knallen, Steinwaldelf "Vize"

Nachdem in puncto Direktabstieg und Abstiegsrelegation ja schon am 24. Spieltag die Würfel gefallen waren, sind nun auch am oberen Tand des Klassements die beiden letzten Entscheidungen gefallen. Die SpVgg Schirmitz (1./52) hat es geschafft und kehrt nach drei Jahren Kreisliga in die Bezirksliga zurück. Die Truppe des Trainerduos Fabian Hirmer/Markus hielt am gestrigen Sonntagnachmittag vor einer beeindruckenden Zuschauerkulisse von 400 Fans den FC Vorbach mit 1:0 nieder und kürte sich sich damit bereits am vorletzten Spieltag zum Meister der Nordstaffel der Kreisliga Amberg/Weiden. „Endlich sind wir wieder zurück - unglaublich. Was die Mannschaft dieses Jahr nach zwei verkorksten Jahren gezeigt hat, verdient den vollsten Respekt. Bezirksliga, wir sind so stolz“, so ein überglücklicher Fabian Hirmer zu FuPa in einer ersten Reaktion.

Freude herrschte auch im Erbendorfer Kreinzl-Stadion, wo der TSV (2./47) mit einem 4:0 gegen Absteiger DJK Weiden den Dreikampf um Platz 2 endgültig für sich entschied. Begünstigt wurde diese vorzeitige Entscheidung zugunsten der Elf des zum Saisonende scheidenden Coaches Roland Lang durch die furchtbare 0:6-Klatsche, die sich der FC Tremmersdorf (4./43) gegen den SV Kulmain leistete. Der SV 08 Auerbach (3./44 - 3:1 gegen Reuth) könnte mit der Steinwaldelf am letzten Spieltag wohl noch nach Punkten gleichziehen, würde aber im direkten Vergleich gegenüber den Erbendorfern den Kürzeren ziehen. Der Gegner der Lang-Elf in der Relegation steht auch schon fest: Am Freitag, dem 16. Mai trifft man in Vilseck auf den Vizemeister der Kreisliga Süd, den 1. FC Rieden.