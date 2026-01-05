Schirmitz: Hirmer bleibt, Trainerpartner Peetz wird aufhören

Nach reiflicher Überlegung hat Trainer Markus Peetz beschlossen, seine aktive Karriere als Trainer bei der SpVgg Schirmitz zu beenden und eine Auszeit zu nehmen. „Es war eine sehr schwierige Entscheidung für mich, weil mein Herz an diesem Verein hängt. Aber ich denke, es ist der richtige Moment für eine Pause“, äußert sich Peetz, der über 190 Spiele für den aktuellen Bezirksligisten bestritten hat. Nach dem Aus von Turan Bafra (2022/23) und Wolfgang Stier (2023/24) sprang Peetz zweimal in die Presche, bevor er gemeinsam mit Fabian Hirmer die Mannschaft in der Saison 2024/25 übernahm und die Mnnschaft sofort zur Meisterschaft in der Kreisliga Nord führte. „Die letzten Jahre waren intensiv und unfassbar schön. Aber ich brauche jetzt eine Auszeit für meine Familie und auch mich“, betont Peetz.



Abteilungsleiter Jakob Lukas äußerte sich voller Anerkennung und Respekt: „Markus hat in den letzten Jahren hervorragende Arbeit geleistet und uns als Trainerteam und Verein entscheidend weitergebracht. Wir haben viel erreicht, und er hat immer ein großes Herz für den Verein gezeigt. Wir sind ihm für alles, was er für die SpVgg Schirmitz getan hat, sehr dankbar und sind sehr glücklich, dass er uns im Verein auch nicht verloren geht.“ Peetz wird im Hintergrund im Verein arbeiten und zudem seine Frau (Jugendleiterin) unterstützen.



Trotz der aktuellen sportlichen Herausforderungen und einer Saison, die ganz anders lief als man sich das nach der Meisterschaft vorgestellt hatte, hat der Verein den Vertrag von Trainer Fabian Hirmer auch über die laufende Saison hinaus verlängert. Dazu äußert sich Spartenleiter Lukas so: „Wir sind überzeugt, dass Fabian das richtige Konzept für die Zukunft des Vereins hat. Die aktuelle Saison ist sicherlich nicht ideal gelaufen, aber wir glauben an ihn und an die langfristige Entwicklung der Mannschaft unter seiner Führung.“ Hirmer, ebenfalls ein Schirmitzer Urgestein, geht damit in seine dritte Trainersaison.



Aktuell führt die Abteilungsleitung Gespräche mit den einzelnen Spielern beider Mannschaften. Aus diesen Gesprächen heraus gibt es bereits einige positive Signale. Luca Kaiser hat sich hingegen im Winter dazu entschieden, den Verein in Richtung SC Luhe-Wildenau II zu verlassen.