Schirmitz: Coach Fabian Hirmer zieht selbst die Reißleine Zwei Tage nach der 1:2-Heimniederlage gegen Ensdorf muss sich der Bezirksliga-Absteiger einen neuen Trainer suchen von Werner Schaupert · Heute, 10:40 Uhr · 0 Leser

Fabian Hirmer ist gestern Abend als Trainer der SpVgg Schirmitz zurückgetreten. – Foto: Dagmar Nachtigall

Fabian Hirmer ist nicht mehr Trainer des Süd-Kreisligisten SpVgg Schirmitz. Nachdem am vergangenen Sonntag im Heimspiel gegen den Aufsteiger DJK Ensdorf (1:2) nicht wie erhofft der erste Saisonsieg gelungen war, überlegte sich der 40-Jährige wohl, was ihm und der Mannschaft in dieser unbefriedigenden Situation helfen könne. Was folgte, waren offene und vertrauensvolle Gespräche mit der Vereinsführung, die in der Trennung in gegenseitigem Einvernehmen mündeten.

Am Mittwochvormittag äußerte sich Hirmer gegenüber FuPa über seine Beweggründe, am gestrigen Tag selbst die Reißleine zu ziehen und damit Platz zu machen für neue Impulse und Ideen: „Aufgrund der anhaltenden Negativserie ist es einfach schwer geworden, Woche für Woche die Motivation im Team und bei mir selbst hochzuhalten. Ich gehe mit einem weinenden Auge. Die SpVgg Schirmitz hat mir unglaublich viel gegeben. Sowohl als Spieler als auch in meinen fünf Jahren als Trainer durfte ich den Aufstieg in die Bezirksliga feiern. Genau diese Momente werden mir – trotz der jüngsten sportlichen Krise – immer in bester Erinnerung bleiben. Ich wünsche der Mannschaft und dem Verein aus tiefstem Herzen nur das Beste und hoffe, dass sie schnell wieder in die Erfolgsspur finden.“



Trotz großer aktueller sportlicher Herausforderungen und einer Bezirksligasaison 2025/26, die ganz anders lief, als man sich das nach der Meisterschaft in der Kreisliga vorgestellt hatte, hatte der Verein im Januar darüber informiert, den Vertrag von Fabian Hirmer auch über die laufende Saison hinaus zu verlängern. Von Vereinsseite her war man überzeugt, dass Hirmer das richtige Konzept für die Zukunft des Vereins hätte. Trotz des sofortigen Wiederabstiegs in die Kreisliga glaubte man an ihn und an die langfristige Entwicklung der Mannschaft unter seiner Führung. Hirmer, ein Schirmitzer Urgestein, das seine ersten Trainersporen beim TuS Schnaittenbach verdiente, übernahm bei der SpVgg schon mehrfach die Trainerposition in erster und zweiter Mannschaft. Vor dieser Spielzeit ging er in seine dritte Trainersaison in der „Ersten“ in Folge.





Die Vorzeichen vor dem Start in die Spielzeit 2026/27 waren weniger erfreulich, denn die Sommervorbereitung verlief unter anderem aufgrund eines großen personellen Umbruchs nicht optimal. Nach zahlreichen Abgängen musste die SpVgg mit einem fast vollständig erneuerten Kader in die Saison gehen. Schon die Ergebnisse der Testspiele zeigten, dass man – in die Kreisliga Süd eingruppiert – wohl vor einer großen Herausforderung stehen würde. Es gab nicht wenige, die die Mannen aus der 2000-Seelengemeinde in der Nachbarschaft der Max-Reger-Stadt Weiden gleich zu einem der Abstiegskandidaten abstempelten.



Trotz eines 0:4 im Saisonauftaktspiel beim 1. FC Rieden gab sich Fabian Hirmer kämpferisch: „Auf die Leistung der zweiten Halbzeit wollen wir aufbauen und blicken optimistisch auf die kommenden Aufgaben“, äußerte er sich gegenüber FuPa, um nun – nach dem verlorenen zweiten Saisonspiel – doch den Entschluss zu fassen, seine Zelte in Schirmitz abzubauen.



