Schirmer on fire Artern fertigt den Gegner ab. Am vergangenen Samstag ging es zuhause gegen den SV Germania Wüstheuterode.

Erst nach 18 Minuten hatte man die erste Chance durch Jano Beyer, leider vergebens. Im Gegenzug zeigte der SV sein Können und erarbeitet sich eine erste starke Chance, die nur durch Glück nicht im Tor zappelte. Die VfB-Männer brauchten zunächst Anlaufzeit. In der 21. Spielminute brauchte Julian Lesny zu lang vor dem Tor, in der 22. war der Pass von Alpha Barry auf Jano Beyer zu lang. Bis zur 28. Minute dauerte es, bis Richard Schirmer die Gastgeber endlich erlöste und mit dem Hinterkopf nach einem Freistoß, frei vor dem Torwart, das 1:0 erzielte. Der Wille des Gegners schien gebrochen, von Wüstheuterode kam nicht mehr viel. So erarbeitet sich Artern immer wieder Chancen: in der 30. Minute landet ein Schuss von Lesny knapp neben dem Pfosten, in der 38. Minute tat Alpha Barry es ihm nach einer Direktabnahme gleich und setzt den Ball ebenso neben den Pfosten. Doch Schirmer erwischte einen Sahnetag und erzielte in der 42. Spielminute im Alleingang das 2:0. Mit dieser Führung im Rücken ging es in die Kabine, wo Trainer Krumbholz lobend Worte fand, aber anmahnte weiterzumachen.

Nach dem Seitenwechsel setzte Wüstheuterode jedoch das erste Ausrufezeichen und traf den Außenpfosten. Erneut benötigte das Heim-Team etwas Anlaufzeit. In der 63. Minute die erste Chance. Doch Beyer traf den Ball nicht richtig. Kurz darauf machte er es besser, doch setzte ihn trotzdem knapp daneben. Spielmacher Schirmer akzentuierte in der Druckphase weiterhin, doch auch er schob den Ball knapp vorbei. Nun ließen wir dem Gegener wieder etwas Luft. Lesny rettet durch eine starke Grätsche, aber die Situation war noch nicht bereinigt und Torwart Becker musste nochmal mit den Fingerspitzen ran, um dem Ball um den Kasten zu lenken. In der 75. schnupperte Wüstheuterode erneut am Anschluss, setzte den Ball aber auch knapp am Tor vorbei. In der 77. Minute setzte Schirmer schließlich die Krone auf und schoss das Tor zum Hattrick. Torjäger Bayer schraubte das Ergebnis in der 88. Spielminute sogar noch auf 4:0 hoch.