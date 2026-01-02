Schirmbar-Cup in Mulfingen: Drei Gruppen, viele Wege zum Titel

Am morgigen Samstag, 3. Januar 2026, wird die Gerhard-Sturm-Halle in Mulfingen zum Treffpunkt des regionalen Herrenfußballs. Der Schirmbar-Cup bringt Mannschaften aus mehreren Ligen und Spielgemeinschaften zusammen und setzt auf einen klar strukturierten Modus mit Vorrunde, Viertelfinals und Finalrunde. Gespielt wird zunächst in drei Gruppen, die Spielzeit beträgt zehn Minuten. Bereits die Vorrunde bietet zahlreiche direkte Duelle, ehe sich das Turnier am späten Nachmittag in die entscheidende Phase verdichtet.

Gruppe A: Gastgeber, Nachbarn und direkte Vergleiche In der Gruppe A trifft die SGM Mulfingen/Hollenbach auf den FC Phoenix 2002 Nagelsberg, den FC Langenburg, den TSV Schrozberg und die SpVgg Gammesfeld. Diese Gruppe ist geprägt von regionaler Nähe und bekannten Konstellationen. Mehrere direkte Duelle versprechen frühe Weichenstellungen, da jedes Team vier Gruppenspiele absolviert und die Tabelle sich schnell verdichtet.

Ein Turnier mit klarer Dramaturgie Der Schirmbar-Cup folgt einem bewährten Hallenformat: Zunächst wird in drei Gruppen gespielt, anschließend greifen Viertelfinals, Platzierungsspiele, Halbfinals und das Finale ineinander. Dieser Aufbau sorgt dafür, dass sich der Wettbewerb kontinuierlich zuspitzt. Jede Partie kann Einfluss auf den weiteren Turnierweg haben, weil selbst Platzierungen jenseits der Gruppenspitze noch den Einzug in die K.-o.-Runde ermöglichen.

Gruppe B: Spielgemeinschaften und ambitionierte Zweite

Die Gruppe B besteht aus dem TSV Pfedelbach II, dem 1. FC Igersheim, der SG TSV Hohebach/Rengershausen und der SGM Kreßberg. Hier treffen klassische Vereine auf Spielgemeinschaften, zweite Mannschaften auf eingespielte Kollektive. Diese Mischung sorgt für unterschiedliche Spielstile und eine hohe Unberechenbarkeit innerhalb der Gruppe.

Gruppe C: Vier Teams, klare Ausgangslage

In der Gruppe C messen sich der SC Amrichshausen, der TSV Pfedelbach, der SV Westgartshausen und der SV Schönfeld. Mit nur vier Mannschaften ist die Ausgangslage übersichtlich, zugleich aber gnadenlos: Drei Spiele entscheiden über das Weiterkommen. Fehler lassen sich kaum ausgleichen, jedes Tor kann den Unterschied machen.

Der Modus als sportlicher Prüfstein

Nach Abschluss der Gruppenphase folgt der Übergang in die K.-o.-Runde. Die Viertelfinals beginnen um 16:41 Uhr und markieren den Moment, in dem das Turnier endgültig auf Zuspitzung schaltet. Von diesem Zeitpunkt an entscheidet jedes Spiel unmittelbar über Weiterkommen oder Ausscheiden. Ergänzt wird der Modus durch Platzierungs- und Trostrunden, die allen Teams zusätzliche Spielzeit ermöglichen.

Die Finalphase als Höhepunkt

Ab den Halbfinals, die um 17:47 Uhr und 17:58 Uhr angesetzt sind, steht der sportliche Höhepunkt an. Die verbleibenden Teams haben dann bereits mehrere Spiele in den Beinen und müssen dennoch höchste Präzision abrufen. Das Finale folgt um 18:42 Uhr und bildet den Schlusspunkt eines Turniers, das von Breite und Intensität lebt.

Ein Turnier für die Region

Der Schirmbar-Cup ist mehr als eine Abfolge von Spielen. Er ist ein Treffpunkt für Vereine, Spieler und Zuschauer aus der Region, ein gemeinsamer Start ins neue Fußballjahr. Die Vielfalt der Teilnehmer, der klare Modus und die dichte Dramaturgie machen das Turnier zu einem festen Bestandteil des winterlichen Hallenfußballs in Mulfingen.