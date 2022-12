In der Halle stehen nicht nur die Spieler, sondern auch die Schiedsrichter besonders im Fokus. – Foto: Theo Titz

Schiris MG: Endrundentickets für die Halle gewinnen und neuer Lehrgang Der Arbeitskreis der Mönchengladbach-Viersener Schiedsrichter hat sich für die Hallenstadtmeisterschaft etwas Besonderes einfallen lassen.

Der Schiedsrichtermangel ist nicht nur am Niederrhein, nicht nur in Mönchengladbach ein Problem, dem entgegengetreten werden muss, soll der Spielbetrieb in Zukunft weiterhin problemlos möglich sein. In der Vitusstadt rücken die Unparteiischen dem Problem seit einer Weile etwa mit einer Imagekampagne auf den Leib, aber dabei belassen sie es nicht.

Gerade bei der aktuell laufenden Hallenstadtmeisterschaft stehen die Schiedsrichter ebenso wie die Spieler wieder besonders im Fokus, eine Gelegenheit, die wieder einmal besonders deutlich zeigt, dass ohne Schiedsrichter nun wirklich gar nichts gehen würde. Im Foyer der Jahnhalle ist nun ein Stand aufgebaut, an dem sich Spieler und Besucher über die Regeländerungen informieren können und es zudem auch Informationen zum kommenden Anwärterlehrgang gibt. >>> Hier geht es zum Turnierplan mit Livetickern und Highlights bei FuPa.tv Denn auch im neuen Jahr bietet die Schiedsrichtervereinigung Mönchengladbach-Viersen wieder einen Anwärterlehrgang an, bei dem sich Interessierte jeder Altersklasse anmelden und danach Spiele leiten können. Startend am 30. Januar 2023 werden den Interessenten in einem kostenfreien Lehrgang über mehrere Theorietage die Regeln des Fußballs und alles Wissenswerte rund um die Schiedsrichterei beigebracht. Auf der Sportanlage der Sportfreunde Neuwerk sollen so neue, motivierte Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter gewonnen werden.

Bei einer erfolgreichen Teilnahme werden die Absolventen durch gemeinsame Aktivitäten mit neuen und erfahrenen Spielleitenden direkt in den Schiedsrichterverbund aufgenommen.

Anmelden kann man sich über den folgenden Link: