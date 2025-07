Schiris im Fokus

Seit einem Jahr und somit von Anfang an gehören sie als Schiedsrichter der Icon-League an. Die Hallenfußball-Liga wächst momentan schier ungebremst und funktioniert ähnlich wie die Baller League und ist von der spanischen Kings League inspiriert. Fünf gegen Fünf mit Bande, ohne Abseits und verschiedenen Regeln, die das Spiel kurzweilig und schnell machen. 40 Millionen Live-Views in der zweiten Saison und vollbesetzte Hallen in Düsseldorf, Köln, Berlin und München sprechen für sich. Das Preisgeld der zweiten Saison lag bei 500 000 Euro – Tendenz steigend.

Ein Weltstar wie Toni Kroos steht zwangsläufig für eine große Aufmerksamkeit und das zieht weitere Fußballgrößen an. Kresser und Reuter haben unter anderem Franck Ribery, Nani oder Ricardo Quaresma bereits gepfiffen und kommende Saison sollen weitere Stars folgen. Aber auch Kicker von Regionalliga-Format, die die beiden häufig im klassischen Ligabetrieb am Wochenende sehen, sind beim Hallenfußball dabei.

"Das Ganze macht unheimlich viel Spaß und wir sind stolz darauf, von Anfang an mit dabei zu sein und sogar am Regelwerk mitgearbeitet zu haben", sagt Kresser. Der 30-Jährige pfeift für den SV Waldwimmersbach und ist seit 2022 Regionalliga-Schiedsrichter. Zusammen mit Reuter, der für die DJK/FC Ziegelhausen/Peterstal pfeift, fährt er regelmäßig sonntagabends Richtung Düsseldorf, wo montagabends die Icon-League-Spieltage vor mehreren tausend Zuschauern stattfinden. Die beiden Saisonfinals 2024 im neuen SAP Garden in München und zuletzt im Mai in der Berliner Max-Schmeling-Halle lockten jeweils rund 11 000 Zuschauer an. "Das ist natürlich schon eine Hausnummer vor so vielen Menschen aktiv dabei sein zu dürfen, aber auch in der Regionalliga sind wir oft vor mehreren tausend Zuschauern aktiv", sagt Reuter.