🗣: Schiri "zerstört Spiel komplett" – Holzkirchen "eiskalt"

Der SV Aschau haderte mit der Leistung des Schiedsrichters. (Symbolbild) – Foto: mb.presse / Butzhammer

Thomas Deißenböck, Spielertrainer des SV Aschau: »Herzlichen Glückwunsch an Langengeisling zum Sieg und zur Tabellenführung. Es war ein intensives und gutes Spiel, das der Schiedsrichter nach etwa 50 Minuten mit einer krassen Fehlentscheidung – begonnen hat es schon bei der ersten Gelben Karte in der ersten Halbzeit – und insgesamt einer unterirdisch schlechten zweiten Halbzeit seinerseits auf beiden Seiten komplett zerstört und leider in Richtung des Gegners gelenkt hat. Wenn man 45 Minuten lang gefühlt nur damit beschäftigt ist, den Spielern mit Karten zu drohen und Berichte gegen sie anzukündigen, entsteht natürlich extrem viel Unruhe auf dem Platz. Bezeichnend dafür waren die nur drei Minuten Nachspielzeit bei drei Toren, sieben Wechseln und einigen Verletzungspausen. Schade, dass das Spiel so endet, aber nächste Woche geht es weiter, und wir freuen uns auf das Derby gegen Töging.«

Fabio Sabbagh, spielender Co-Trainer des TuS Holzkirchen: »Wir sind sehr erleichtert und glücklich über die drei Punkte. Wir kommen extrem schlecht ins Spiel, Prien macht es in der ersten Halbzeit überragend, und wir dürften uns nicht beschweren, wenn wir mit einem Rückstand in die Pause gehen. Aber wir hatten heute einen grandiosen Torwart auf unserer Seite und haben zur Halbzeit einige Dinge umgestellt. Das hat direkt gefruchtet, wir haben in der zweiten Halbzeit ein ganz anderes Gesicht gezeigt. Die Einwechselspieler haben noch einmal richtig Dampf reingebracht und uns durch eine sehr gute und leidenschaftliche zweite Halbzeit den ersten Dreier beschert.«

Antonio Danese, Trainer des TuS Prien: »Wir sind gut ins Spiel gekommen, verdient in Führung gegangen und hätten das Spiel in der ersten Halbzeit mit unseren hochkarätigen Chancen eigentlich schon früh entscheiden müssen. Stattdessen macht der Gegner mit seiner ersten richtigen Möglichkeit kurz vor der Pause das 1:1. Bis zur 60. Minute waren wir auch nach dem Seitenwechsel spielbestimmend, doch mit unseren vielen Ausfällen und den fehlenden Wechselmöglichkeiten hat uns am Ende die Kraft gefehlt. Der Gegner hat das eiskalt ausgenutzt und das Spiel letztlich verdient für sich entschieden.«

Morgen, 15:00 Uhr SV Walpertskirchen SV Walpertskirchen SV Miesbach Miesbach 15:00 PUSH

Morgen, 13:00 Uhr Peterskirchen Peterskirchen SV Bruckmühl SV Bruckmühl 13:00 PUSH

Heute, 14:00 Uhr TuS Raubling Raubling FC Töging FC Töging 0 0 PUSH

Heute, 16:30 Uhr TSV Zorneding Zorneding TSV Ampfing TSV Ampfing 16:30 PUSH