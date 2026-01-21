Schiri zeigt Rot - und geht dann ins Tor

Ungläubig wendet sich Torsten Bochinsky ab. Schiedsrichter Jannis Kaufmann (rechts) zeigt dem Torhüter von 1817 Mainz wegen Notbremse Rot. Foto: VRM Livestream (Screenshot)

Bodenheim. Der Fußball schreibt die besten Geschichten, heißt es. Und mit Sicherheit die kuriosesten. Das beweist diese hier. Nach einer Roten Karte für den Schlussmann von 1817 Mainz beim Bodenheimer Hallen-Turnier „Guckenberg-Cup“ wird der A-Klassist am Ende trotzdem überraschend Dritter. Auch dank Schiedsrichter Jannis Kaufmann. Nicht weil er den Keeper vom Platz geschickt hat. Sondern weil er sich kurz darauf selbst für 1817 zwischen die Pfosten stellt. „Wenn ich was mache, dann ziehe ich es auch durch. Dann geb’ ich mein Bestes“, sagt Kaufmann später schmunzelnd. Aber von vorn.

Nicht einmal drei Minuten sind im Gruppenspiel zwischen dem TV 1817 Mainz und TSV Gau-Odernheim vergangen, als Torsten Bochinsky – seines Zeichens Torhüter der 1817er – als letzter Mann die Sense gegen TSV-Spieler Paul Krassmann auspackt. Schiedsrichter Jannis Kaufmann hat die Situation genau beobachtet, pfeift, joggt dann auf Bochinsky zu und trifft innerhalb von Sekunden eine Entscheidung. „Ich hatte direkt Rot im Kopf", sagt Kaufmann im anschließenden Gespräch. Also: Platzverweis. Das Gezeter ist groß, wie immer in solchen Situationen. Entscheidender Unterschied bei dieser hier: Die Mainzer Spieler beschweren sich bei ihrem Vereinskollegen. Denn Jannis Kaufmann pfeift für 1817.

Trainer von 1817 Mainz hat einen Gedankenblitz Es stimmt schon, Kaufmann hätte sich für eine Zwei-Minuten-Strafe entschließen können. Doch noch bevor er die Karte zückt, rasen seine Gedanken: „Ich wollte mich nicht angreifbar machen. Hätte ich „nur“ zwei Minuten gegeben, hätte es heißen können, dass ich parteiisch bin.“ Und es sei schließlich eine Notbremse gewesen. Das belegen auch die Bilder aus dem AZ-Livestream. Daher der Entschluss für den Platzverweis. Somit steht 1817 plötzlich ohne Keeper da. Einen zweiten Torwart hat der A-Klassist nicht mit in die Halle genommen. Was also tun? Trainer Sven Giese kommt der Geistesblitz und er eilt sogleich zur Tribüne. An die Stelle, wo Kaufmann Platz genommen hat und gerade mit sich selbst hadert. „Ja scheiße, jetzt habe ich hier meinem eigenen Verein den Tag versaut“, geht es ihm durch den Kopf, bevor ihn Giese aus seinen Gedanken reißt. „Jannis, wir haben keinen Torwart mehr dabei“, spricht der Coach Kaufmann mit einem Augenzwinkern an. Der junge Schiedsrichter steht auf dem Schlauch, Giese wiederholt seine Worte. Dann dämmert es Kaufmann: „Warte mal, er meint ja mich. Ich bin ja auch Keeper.“