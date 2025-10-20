"Schiri verliert Pfeife": Lustige Liveticker-Sprüche vom Wochenende

– Foto: Michael Schneiders

Wieder mal ist ein spannendes Fußball-Wochenende zu Ende gegangen. Habt ihr auch eine kuriose oder erwähnenswerte Szene vom Wochenende auf Lager? Gerne per Mail an wuerttemberg@fupa.net senden. Wir freuen uns wie immer über eure Einsendungen, denn dann haben wir alle was zu lachen/schmunzeln.

________________

➡ Du hast auch Lust, aktiv bei FuPa mitzuwirken? Hier geht es direkt zur Anmeldung. Für die ersten Schritte hilft die folgende Anleitung. Unser System ist selbsterklärend, sollten dennoch Fragen auftauchen, melde dich jederzeit gerne bei uns oder schau schnell in unserem Hilfebereich nach dem betreffenden Thema in der Suche.



💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!

_________________ Sa., 18.10.2025, 14:00 Uhr SGV Freiberg Freiberg SG Sonnenhof Großaspach Großaspach 1 1 + Video

In der 5. Minute beim Spiel SGV Freiberg vs. SG Sonnenhof Großaspach – Endstand: 1:1 (18.10.2025, 14:00 Uhr) Kurzer Nachtrag schon mal bzw. Aufklärung zum vergangenen Mittwoch, da sich so viele erkundigt hatten. Temu-Bestellung kam heute Mittag tatsächlich an, bisschen Druck machen hier hilft scheinbar.