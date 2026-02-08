Schiri-Verletzung erzwingt Abbruch, Monheims Zweite springt auf Eins

Langenfelds Spiel wurde abgebrochen. – Foto: Olaf Moll

In Gruppe 2 ist es oben ähnlich eng. Der SSV Bergisch Born II mühte sich dabei zu einem 3:2-Erfolg gegen TuRa Remscheid-Süd. Dahinter lauert weiter Genclerbirligi Opladen, das TG Hilgen ein 7:2 aufdrückte. Der TuS Quettingen lässt unterdessen nach einer 2:3-Pleite gegen den SSV Dhünn etwas abreißen.

Es herrscht weiter Hochspannung in beiden Aufstiegskämpfen. In Gruppe 1 schiebt sich der 1. FC Monheim II knapp am VfB Marathon Remscheid vorbei. Auch weil beim VfB Langenfeld ein kurioser Spielabbruch stattfand. Der TSV Solingen II und die 1. Spvg Solingen-Wald 03 trennten sich ohne Sieger, bleiben nach derzeitigem Stand aber auf Schlagdistanz nach ganz oben.

So läuft der 19. Spieltag der Kreisliga A Remscheid-Solingen, Gruppe 1

Da sich der Unparteiische in der Partie zwischen dem VfB Langenfeld und SV Solingen II verletzte, musste das Spiel beim Stand von 0:0 abgesagt werden. So wurde der Lauf des VfB nach dem Topspiel-Sieg aus der Vorwoche gestoppt. So ist der neue Tabellenführer - für den Moment - der 1. FC Monheim II, der gegen den 1. FC Sport-Ring Solingen haushoch mit 6:1 gewann. Genau wie in der Landesliga gab es auch zwei Niveaus tiefer ein Topspiel zwischen dem TSV Solingen und der 1. Spvg Solingen-Wald 03, nur mit den jeweiligen Zweitvertretungen. Nur hier konnte der TSV seine zwischenzeitliche Führung nicht bewahren, ein später Doppelschlag von Lucas Schmidtberg rettete 03 noch einen Zähler.

Das ist der nächste Spieltag

20. Spieltag

22.02.26 SSV Bergisch Born III - 1. FC Monheim II

22.02.26 Dersimspor Solingen - TSV Solingen II

22.02.26 1. FC Sport-Ring Solingen - SC Germania Reusrath II

22.02.26 GSV Langenfeld - Sportfreunde Baumberg II

22.02.26 VfB 06 Langenfeld - HSV Langenfeld II

22.02.26 Inter Monheim - 1. Spvg. Solingen Wald 03 II

So läuft der 19. Spieltag der Kreisliga A Remscheid-Solingen, Gruppe 2

Den anfänglichen Rückstand durch Cosimo Russo (3.) drehte der SSV Bergisch Born noch innerhalb der ersten Hälfte. Jannik Hoffmeister steuerte zwei der drei Treffer bei (25.,36), von denen Bergisch Born für den restlichen Spielverlauf zehren durfte. Mehr als der Anschluss durch Tayfun Turan (62.) kam nicht zustande. Weniger Probleme hatte Genclerbirligi gegen TG Hilgen. Mit sieben Treffer schossen die Hausherren aus allen Zylindern und bleiben auf Augenhöhe an der Tabellenspitze.

So geht es weiter

20. Spieltag

22.02.26 SV 09/35 Wermelskirchen II - Hastener TV

22.02.26 SC Ayyildiz Remscheid - SSV Bergisch Born II

22.02.26 TuS Quettingen - GSV Langenfeld II

22.02.26 Dabringhauser TV - SSV Dhünn

22.02.26 TG Hilgen - SC 08 Radevormwald

22.02.26 TS Struck - Genclerbirligi Opladen

22.02.26 SC Leichlingen - SSV Lützenkirchen

22.02.26 TuRa Remscheid-Süd - BV Bergisch Neukirchen

