 2026-02-06T13:16:52.650Z

Allgemeines

Schiri-Verletzung erzwingt Abbruch, Monheims Zweite springt auf Eins

Kreisliga A Remscheid-Solingen: Der 1. FC Monheim II übernimmt die Tabellenführung dank eines souveränen Erfolgs gegen den 1. FC Sport-Ring Solingen. Das Spiel des VfB Langenfeld wurde abgebrochen.

Langenfelds Spiel wurde abgebrochen. – Foto: Olaf Moll
Langenfelds Spiel wurde abgebrochen. – Foto: Olaf Moll

Kreisliga A1 Rem-Sol
Kreisliga A2 Rem-Sol
Dabringh. TV
SC 08 R'wald
SC Ayyildiz

Es herrscht weiter Hochspannung in beiden Aufstiegskämpfen. In Gruppe 1 schiebt sich der 1. FC Monheim II knapp am VfB Marathon Remscheid vorbei. Auch weil beim VfB Langenfeld ein kurioser Spielabbruch stattfand. Der TSV Solingen II und die 1. Spvg Solingen-Wald 03 trennten sich ohne Sieger, bleiben nach derzeitigem Stand aber auf Schlagdistanz nach ganz oben.

In Gruppe 2 ist es oben ähnlich eng. Der SSV Bergisch Born II mühte sich dabei zu einem 3:2-Erfolg gegen TuRa Remscheid-Süd. Dahinter lauert weiter Genclerbirligi Opladen, das TG Hilgen ein 7:2 aufdrückte. Der TuS Quettingen lässt unterdessen nach einer 2:3-Pleite gegen den SSV Dhünn etwas abreißen.

______________

So läuft der 19. Spieltag der Kreisliga A Remscheid-Solingen, Gruppe 1

Da sich der Unparteiische in der Partie zwischen dem VfB Langenfeld und SV Solingen II verletzte, musste das Spiel beim Stand von 0:0 abgesagt werden. So wurde der Lauf des VfB nach dem Topspiel-Sieg aus der Vorwoche gestoppt. So ist der neue Tabellenführer - für den Moment - der 1. FC Monheim II, der gegen den 1. FC Sport-Ring Solingen haushoch mit 6:1 gewann. Genau wie in der Landesliga gab es auch zwei Niveaus tiefer ein Topspiel zwischen dem TSV Solingen und der 1. Spvg Solingen-Wald 03, nur mit den jeweiligen Zweitvertretungen. Nur hier konnte der TSV seine zwischenzeitliche Führung nicht bewahren, ein später Doppelschlag von Lucas Schmidtberg rettete 03 noch einen Zähler.

Gestern, 13:00 Uhr
SV Solingen 08/10
SV Solingen 08/10SV Solingen II
VfB 06 Langenfeld
VfB 06 LangenfeldVfB Langenf.
Abgebrochen

Gestern, 13:00 Uhr
HSV Langenfeld
HSV LangenfeldHSV Langenf. II
GSV Langenfeld
GSV LangenfeldGSV Langenf.
0
0
Abpfiff

Gestern, 17:30 Uhr
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg II
SC Ayyildiz Remscheid
SC Ayyildiz RemscheidSC Ayyildiz II
1
0
Abpfiff

Gestern, 11:45 Uhr
1. FC Monheim
1. FC MonheimFC Monheim II
1. FC Sport-Ring Solingen
1. FC Sport-Ring SolingenSR Solingen
6
1
Abpfiff

Gestern, 13:00 Uhr
SC Germania Reusrath
SC Germania ReusrathSC Reusrath II
Inter Monheim
Inter MonheimInter Mon.
1
2
Abpfiff

Gestern, 13:00 Uhr
TSV Solingen
TSV SolingenTSV Solingen II
1. Spvg. Solingen Wald 03
1. Spvg. Solingen Wald 03Solingen 03 II
2
2
Abpfiff

______________

Das ist der nächste Spieltag

20. Spieltag
22.02.26 SSV Bergisch Born III - 1. FC Monheim II
22.02.26 Dersimspor Solingen - TSV Solingen II
22.02.26 1. FC Sport-Ring Solingen - SC Germania Reusrath II
22.02.26 GSV Langenfeld - Sportfreunde Baumberg II
22.02.26 VfB 06 Langenfeld - HSV Langenfeld II
22.02.26 Inter Monheim - 1. Spvg. Solingen Wald 03 II

So läuft der 19. Spieltag der Kreisliga A Remscheid-Solingen, Gruppe 2

Den anfänglichen Rückstand durch Cosimo Russo (3.) drehte der SSV Bergisch Born noch innerhalb der ersten Hälfte. Jannik Hoffmeister steuerte zwei der drei Treffer bei (25.,36), von denen Bergisch Born für den restlichen Spielverlauf zehren durfte. Mehr als der Anschluss durch Tayfun Turan (62.) kam nicht zustande. Weniger Probleme hatte Genclerbirligi gegen TG Hilgen. Mit sieben Treffer schossen die Hausherren aus allen Zylindern und bleiben auf Augenhöhe an der Tabellenspitze.

Gestern, 15:00 Uhr
Genclerbirligi Opladen
Genclerbirligi OpladenGencler O.
TG Hilgen
TG HilgenTG Hilgen
7
2
Abpfiff

Gestern, 15:15 Uhr
SC 08 Radevormwald
SC 08 RadevormwaldSC 08 R'wald
Dabringhauser TV
Dabringhauser TVDabringh. TV
5
0
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
SSV Dhünn
SSV DhünnSSV Dhünn
TuS Quettingen
TuS QuettingenQuettingen
3
2
Abpfiff

Gestern, 15:30 Uhr
GSV Langenfeld
GSV LangenfeldGSV Langenf. II
SC Ayyildiz Remscheid
SC Ayyildiz RemscheidSC Ayyildiz
0
3
Abpfiff

Gestern, 12:30 Uhr
SSV Bergisch Born
SSV Bergisch BornSSV Born II
TuRa Remscheid-Süd
TuRa Remscheid-SüdTuRa Rem-Süd
3
2
Abpfiff

Gestern, 15:30 Uhr
BV Bergisch Neukirchen
BV Bergisch NeukirchenBV Bergisch
SV 09/35 Wermelskirchen
SV 09/35 WermelskirchenSV 09/35 W II
2
1
Abpfiff

Gestern, 15:15 Uhr
Hastener TV
Hastener TVHastener TV
SC Leichlingen
SC LeichlingenLeichlingen
0
7
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
Türkiyemspor Remscheid
Türkiyemspor RemscheidTürkiyemspor
SSV Lützenkirchen
SSV LützenkirchenLützenkir.
0
10
Abpfiff

So geht es weiter

20. Spieltag
22.02.26 SV 09/35 Wermelskirchen II - Hastener TV
22.02.26 SC Ayyildiz Remscheid - SSV Bergisch Born II
22.02.26 TuS Quettingen - GSV Langenfeld II
22.02.26 Dabringhauser TV - SSV Dhünn
22.02.26 TG Hilgen - SC 08 Radevormwald
22.02.26 TS Struck - Genclerbirligi Opladen
22.02.26 SC Leichlingen - SSV Lützenkirchen
22.02.26 TuRa Remscheid-Süd - BV Bergisch Neukirchen

