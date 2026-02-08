Schiri-Verletzung erzwingt Abbruch, Monheims Zweite springt auf Eins

Es herrscht weiter Hochspannung in beiden Aufstiegskämpfen. In Gruppe 1 schiebt sich der 1. FC Monheim II knapp am VfB Marathon Remscheid vorbei. Auch weil beim VfB Langenfeld ein kurioser Spielabbruch stattfand. Der TSV Solingen II und die 1. Spvg Solingen-Wald 03 trennten sich ohne Sieger, bleiben nach derzeitigem Stand aber auf Schlagdistanz nach ganz oben.
In Gruppe 2 ist es oben ähnlich eng. Der SSV Bergisch Born II mühte sich dabei zu einem 3:2-Erfolg gegen TuRa Remscheid-Süd. Dahinter lauert weiter Genclerbirligi Opladen, das TG Hilgen ein 7:2 aufdrückte. Der TuS Quettingen lässt unterdessen nach einer 2:3-Pleite gegen den SSV Dhünn etwas abreißen.
Da sich der Unparteiische in der Partie zwischen dem VfB Langenfeld und SV Solingen II verletzte, musste das Spiel beim Stand von 0:0 abgesagt werden. So wurde der Lauf des VfB nach dem Topspiel-Sieg aus der Vorwoche gestoppt. So ist der neue Tabellenführer - für den Moment - der 1. FC Monheim II, der gegen den 1. FC Sport-Ring Solingen haushoch mit 6:1 gewann. Genau wie in der Landesliga gab es auch zwei Niveaus tiefer ein Topspiel zwischen dem TSV Solingen und der 1. Spvg Solingen-Wald 03, nur mit den jeweiligen Zweitvertretungen. Nur hier konnte der TSV seine zwischenzeitliche Führung nicht bewahren, ein später Doppelschlag von Lucas Schmidtberg rettete 03 noch einen Zähler.
20. Spieltag
22.02.26 SSV Bergisch Born III - 1. FC Monheim II
22.02.26 Dersimspor Solingen - TSV Solingen II
22.02.26 1. FC Sport-Ring Solingen - SC Germania Reusrath II
22.02.26 GSV Langenfeld - Sportfreunde Baumberg II
22.02.26 VfB 06 Langenfeld - HSV Langenfeld II
22.02.26 Inter Monheim - 1. Spvg. Solingen Wald 03 II
Den anfänglichen Rückstand durch Cosimo Russo (3.) drehte der SSV Bergisch Born noch innerhalb der ersten Hälfte. Jannik Hoffmeister steuerte zwei der drei Treffer bei (25.,36), von denen Bergisch Born für den restlichen Spielverlauf zehren durfte. Mehr als der Anschluss durch Tayfun Turan (62.) kam nicht zustande. Weniger Probleme hatte Genclerbirligi gegen TG Hilgen. Mit sieben Treffer schossen die Hausherren aus allen Zylindern und bleiben auf Augenhöhe an der Tabellenspitze.
20. Spieltag
22.02.26 SV 09/35 Wermelskirchen II - Hastener TV
22.02.26 SC Ayyildiz Remscheid - SSV Bergisch Born II
22.02.26 TuS Quettingen - GSV Langenfeld II
22.02.26 Dabringhauser TV - SSV Dhünn
22.02.26 TG Hilgen - SC 08 Radevormwald
22.02.26 TS Struck - Genclerbirligi Opladen
22.02.26 SC Leichlingen - SSV Lützenkirchen
22.02.26 TuRa Remscheid-Süd - BV Bergisch Neukirchen
