Schiri-Turnier Mainz: Bande, Dauerkarten und Geheimfavoriten

Der TSV Schott wollte eigentlich schon vor einem Jahr mitmischen. „Da wir jedoch mit der Planung hinten dran waren und Schott zu dem Zeitpunkt schon für drei andere Turniere zugesagt hatte, konnten sie bei uns nicht mitspielen“, so Dogan. „Umso erfreuter sind wir über die diesjährige Teilnahme.“ Der TSV Schott werde höchstwahrscheinlich mit einer Mixtur aus A-Junioren und Regionalliga-Kickern auflaufen. Dogan sieht auch in Titelverteidiger Türkischer SV Wiesbaden einen Topfavoriten. Als Geheimfavoriten schätzt er Bezirksliga-Primus SKC Barbaros ein.