Schiri-Turnier Mainz: Bande, Dauerkarten und Geheimfavoriten

Mainz. Regionalligist TSV Schott Mainz ist der logische Favorit bei der 43. Auflage des Hallenfußballturniers, das der Freundeskreis der Schiedsrichtervereinigung Mainz-Bingen zwischen den Jahren veranstaltet. Gespielt mit 36 Teams in der Sporthalle des Otto-Schott-Gymnasiums in Gonsenheim, los geht’s am Samstag (10 Uhr) mit dem Duell Fiam Italia Mainz gegen Fortuna Mombach II.
Die Qualifikationsrunde am letzten Dezember-Wochenende wird von Samstagvormittag bis Sonntag (16.56 Uhr) in vier Gruppen á sechs Teams (von C- bis A-Klasse) gespielt. Ein Spiel dauert zwölf Minuten. Nach dem letzten Spiel am Sonntag wird die Zwischenrunde ausgelost, wo sich dann auch die Teams von der Bezirksliga aufwärts einklinken. Die Finalrunde steigt am Sonntag, 4. Januar, von 9.30 bis 15.54 Uhr und wird von der Allgemeinen Zeitung live übertragen.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung.
„Das Besondere ist, dass wir diesmal drei Turniere veranstalten“, freut sich Cheforganisator Hüseyin Dogan. Neben dem traditionellen Schiri-Turnier auch erstmals seit 2019 wieder das Türkische Rhein-Main-Fußball-Turnier am Zweiten Weihnachtsfeiertag sowie ein Frauenfußballturnier am 30. Dezember mit zehn Teams. Beim Schiri-Turnier mussten VfB Bodenheim II und FC Schwabsburg II absagen. War aber kein Ding. Dafür sind UDP Mainz und Fortuna Mombach II nachgerückt. „Wir sind erfreut über die Nachfrage“, konstatiert Dogan.
Anders als im Vorjahr wird wieder mit Bande gespielt. „Wir erhoffen uns, dass die Spiele dadurch noch spannender werden“, verrät der 33-Jährige. „Wir sehen die Bande als positiv an. Durch sie wird das Spiel schneller, es passieren mehr Angriffe, sodass die Zuschauer auf ihre Kosten kommen.“
Der TSV Schott wollte eigentlich schon vor einem Jahr mitmischen. „Da wir jedoch mit der Planung hinten dran waren und Schott zu dem Zeitpunkt schon für drei andere Turniere zugesagt hatte, konnten sie bei uns nicht mitspielen“, so Dogan. „Umso erfreuter sind wir über die diesjährige Teilnahme.“ Der TSV Schott werde höchstwahrscheinlich mit einer Mixtur aus A-Junioren und Regionalliga-Kickern auflaufen. Dogan sieht auch in Titelverteidiger Türkischer SV Wiesbaden einen Topfavoriten. Als Geheimfavoriten schätzt er Bezirksliga-Primus SKC Barbaros ein.
Auf noch mehr Annehmlichkeiten dürfen sich die Fans freuen. „Im Catering bieten wir diesmal mehr an – vegetarische und vegane Angebote – und auch etwas für die jüngeren Zuschauer“, verspricht der Cheforganisator. „Und wir haben die Dauerkarte eingeführt. Wenn wir 100 Dauerkarten verkaufen, wären wir zufrieden.“
Was den Modus anbelangt, habe man sich „diese Woche entschieden, dass ab den Halbfinals, die nach Ablauf der regulären Spielzeit unentschieden stehen, im Modus ‘Sudden Death’ zu Ende gespielt wird. Pro Extra-Minute verlässt dann ein Spieler pro Team das Feld.“ Das gab's beim Schiri-Turnier noch nie.
Da der Budenzauber auch für die Ausbildung und Förderung der Regelhüter eine wichtige Rolle spielt, werde man jegliche Altersklassen an der Pfeife ranlassen, so Dogan. Der jüngste Referee wird 13 Jahre alt sein, der älteste 50. Mit von der Partie sein wird auch Regionalliga-Schiri Nabil Benazza (TuS Marienborn). Klar, dass auch der Hallensprecher ein aktiver Schiri ist. „Hauptsächlich wird das Michael Wright sein“, kündigt Dogan an. „Er kann durch seine Erfahrung und seine Art und Weise gute Stimmung machen.“