Beim Schiedsrichterturnier in Wiesbaden dürfte wieder einiges los sein. – Foto: Willi Roth

Schiri-Turnier in Wiesbaden wie ein Klassentreffen Wiederauflage des großen Hallenturniers in der Sporthalle am Elsässer Platz

Wiesbaden. Auch in Wiesbaden steht wieder ein großes Hallenturnier auf dem Programm. Die Schiedsrichter-Vereinigung Wiesbaden plant für den 13. bis 15. Januar eine Neuauflage ihres Turniers in der Sporthalle am Elsässer Platz. Das Schiedsrichter-Turnier ist ohnehin eine Art Klassentreffen der Wiesbadener Fußballer. „Man kennt sich untereinander ja gut“, freut sich Michel Badal, Trainer des Kreisoberligisten Germania Wiesbaden, ebenfalls auf das Comeback des traditionsreichen Turniers am Elsässer Platz nach der Corona-Zwangspause.