Schiri-Talente Marcel Göttel und Fynn Walter steigen auf

Fynn Walter (Mitte) pfeift künftig Hessenliga. – Foto: Willi Roth (Archiv)

Wiesbaden. Tobias Welz vom FC Bierstadt hat gerade seine bewegte Bundesliga-Karriere beendet. Doch die Wiesbadener Schiedsrichter-Vereinigung mit Ingmar Schnurr an der Spitze ist mit Talenten gesegnet, die jetzt die nächsten Sprossen auf der Liga-Leiter hinauf geklettert sind. Klaus Holz, Vorsitzender des Verbandsschiedsrichter-Ausschusses, freut sich, dass die konstant guten Leistungen von Marcel Göttel und Fynn-Felix Walter nun in einen Aufstieg gemündet sind. Der aus dem Rheingau stammende Chef der hessischen Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter informiert nun im Detail, wo die beiden Aufsteiger künftig mit ihren Schiri-Teams pfeifen.

Marcel Göttel (22), der 2016 mit 12 Jahren seine Schiedsrichter-Prüfung abgelegt hatte und für den VfR Wiesbaden pfeift, hat den Sprung in die Regionalliga geschafft. Nach sehr guten Leistungen in der Hessenliga und der U19-Bundesliga hat ihn der Verbandsschiedsrichterausschuss neben Nils Ole Vitt (SV Wollmar, Kreis Marburg) neu für die kommende Saison für Spielleitungen in der Regionalliga Südwest nominiert. Seine Nominierung wurde inzwischen von den Gremien der Regionalliga Südwest bestätigt, und er wurde zum Schiedsrichterlehrgang der Regionalliga Südwest am 13. und 14. Juni in der Sportschule Edenkoben eingeladen.

Bei erfolgreichem Bestehen des Lehrgangs wird Marcel Göttel im August sein Debüt in der Regionalliga geben. Nicht unerwähnt sollte bleiben, dass er sich auch in der Schiedsrichtervereinigung Wiesbaden als Kreislehrwart engagiert. Er hat dieses wichtige Amt vor wenigen Monaten übernommen und verantwortet somit die Aus- und Weiterbildung im Kreis.

Auch Fynn-Felix Walter (20), der ebenfalls seit seinem 12. Lebensjahr für den SV Wiesbaden als Schiedsrichter tätig ist, klettert weiter nach oben und steigt zur kommenden Saison als Bestplatzierter aller Verbandsliga-Schiedsrichter in die Hessenliga auf. Mit seinen erst 20 Lebensjahren wird er dort mit Abstand der jüngste Schiedsrichter sein und wurde zudem vom Verbandsschiedsrichterausschuss für Spielleitungen als Schiedsrichter in der U17-Bundesliga nominiert.

Anerkennung von Verbandsschiedsrichter-Obmann Klaus Holz

Verbandsschiedsrichterobmann Klaus Holz (SG Walluf) hat Marcel Göttel und Fynn-Felix Walter die frohe Botschaft telefonisch übermittelt: „Mit Marcel und Fynn verfügt die Schiedsrichtervereinigung Wiesbaden über zwei große Talente, die sich in den vergangenen Jahren kontinuierlich weiterentwickelt haben und das Potenzial mitbringen, sich in den neuen Spielklassen zu etablieren und möglichst für weitere Schritte auf der Karriereleiter zu qualifizieren. Der Verbandsschiedsrichterausschuss wünscht Ihnen dazu für die kommende Spielzeit viel Erfolg.“

Trio Grieninger, Welp und Aamer steigt in Verbandsliga auf

Die beiden Regionalbeauftragten der Region Wiesbaden für das Ansetzungs- und Lehrwesen, Arsen Karagülyan und Dennis Jantz, freuen sich mit den Kreisschiedsrichterobleuten Ingmar Schnurr (Wiesbaden) und Andreas Bertram (Rheingau-Untertaunus) auch darüber, dass mit Christian Grieninger (31, FC Waldems), Leonhard Welp (24, 1. FC Kiedrich) und Ayman Aamer (23, 1. FSV Schierstein 08) gleich drei Schiedsrichter den Sprung von der Gruppenliga in die Verbandsliga geschafft haben. Die Verbandsliga verlassen aus privaten beziehungsweise beruflichen Gründen Manuel Abbondanza (SG Germania Wiesbaden) und Torben Ebeling (Spvgg. Eltville).