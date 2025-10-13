 2025-10-10T17:03:43.034Z

Vorgaben nicht geschafft: Zwölf Vereine aus dem Fußball-Kreis Darmstadt erhielten einen Punktabzug, weil sie das Schiedsrichter-Pflichtsoll nicht erfüllt haben, darunter auch Viktoria Griesheim.
Vorgaben nicht geschafft: Zwölf Vereine aus dem Fußball-Kreis Darmstadt erhielten einen Punktabzug, weil sie das Schiedsrichter-Pflichtsoll nicht erfüllt haben, darunter auch Viktoria Griesheim. – Foto: Mara Wolf -Archiv

Schiri-Soll: Zwölf Teams erhalten Punktabzug

Unter anderem Gruppenligist Viktoria Griesheim betroffen +++ Bestraft worden sind auch die Kreisoberligisten Germania Eberstadt und TSG 1846 Darmstadt

Der Gruppenligist Viktoria Griesheim kann erneut das Schiedsrichter-Pflichtsoll nicht erfüllen und muss fast ein Viertel der Gesamtsumme an Strafen der betroffenen Vereine im Kreis Darmstadt zahlen - und zwar 1.020 Euro. Bestraft worden sind auch die Kreisoberligisten Germania Eberstadt und TSG 1846 Darmstadt. Vor allem die Germania dürfte der Punktabzug im Kampf um die Meisterschaften schmerzen.

Wie die Viktoria mit dem Punktabzug und der Strafe umgeht und welche weiteren Teams aus dem Kreis Darmstadt betroffen sind, lest ihr im plus-Artikel bei Echo Online.

