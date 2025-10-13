Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Vorgaben nicht geschafft: Zwölf Vereine aus dem Fußball-Kreis Darmstadt erhielten einen Punktabzug, weil sie das Schiedsrichter-Pflichtsoll nicht erfüllt haben, darunter auch Viktoria Griesheim. – Foto: Mara Wolf -Archiv
Schiri-Soll: Zwölf Teams erhalten Punktabzug
Unter anderem Gruppenligist Viktoria Griesheim betroffen +++ Bestraft worden sind auch die Kreisoberligisten Germania Eberstadt und TSG 1846 Darmstadt
Der Gruppenligist Viktoria Griesheim kann erneut das Schiedsrichter-Pflichtsoll nicht erfüllen und muss fast ein Viertel der Gesamtsumme an Strafen der betroffenen Vereine im Kreis Darmstadt zahlen - und zwar 1.020 Euro. Bestraft worden sind auch die Kreisoberligisten Germania Eberstadt und TSG 1846 Darmstadt. Vor allem die Germania dürfte der Punktabzug im Kampf um die Meisterschaften schmerzen.