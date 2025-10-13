Schiri-Soll: Zwölf Teams erhalten Punktabzug

Der Gruppenligist Viktoria Griesheim kann erneut das Schiedsrichter-Pflichtsoll nicht erfüllen und muss fast ein Viertel der Gesamtsumme an Strafen der betroffenen Vereine im Kreis Darmstadt zahlen - und zwar 1.020 Euro. Bestraft worden sind auch die Kreisoberligisten Germania Eberstadt und TSG 1846 Darmstadt. Vor allem die Germania dürfte der Punktabzug im Kampf um die Meisterschaften schmerzen.