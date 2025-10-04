Schiri-Soll: Punktabzüge für Wiesbadener Clubs

Für einige Wiesbadener Klubs kommt es zu Punktabzügen, weil die Regularien des Hessischen Fußball-Verbands zum Schiedsrichter-Soll nicht erfüllt wurden. – Foto: Thomas Rinke (Symbolbild)

Wiesbaden. Punktabzüge, weil die Regularien des Hessischen Fußball-Verbands (HFV) zum Schiedsrichter-Soll nicht erfüllt wurden – diese Hypothek müssen auch Wiesbadener Vereine verkraften. Die Erhebung orientiert sich an der Vorsaison. Wer in Verbindung mit der Anzahl seiner im Liga-Betrieb integrierten Teams (einschließlich Jugend) nicht genügend Spielleiter hat oder eine festgelegte Anzahl an Spielleitungen und Besuchen von Schiedsrichter-Pflichtsitzungen nicht erreicht, wird dafür belangt. Mit Punktabzug und Geldstrafe. Einzelne Clubs kommen mit einer Geldstrafe davon. Die Punktabzüge gelten für die laufende Saison 2025/26 und sind fix, sofern Vereine nicht von der bis 1. Oktober geltenden Widerspruchsfrist Gebrauch gemacht haben.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. In der Gruppenliga Wiesbaden sind die Wiesbadener Vereine SV Erbenheim und SKG 23 Wiesbaden mit dem Abzug eines Punktes aufgeführt. Eins tiefer in der Kreisoberliga Wiesbaden müssen die aktuell im Vorderfeld platzierten Clubs der SG Germania und des SC Gräselberg sowie aus der unteren Zone der SV Hajduk den Verlust eines Zählers einkalkulieren. Zumeist bleiben diese Punktabzüge im Endklassement ohne Bedeutung, in Einzelfällen können sie aber über Auf- und Abstieg oder die Teilnahme an der Relegation entscheiden. Aus diesem Grund appellieren die Verantwortlichen im Kreisfußballausschuss stets an die Vereine mit Defiziten, geeignete Kandidaten zu den Schiedsrichter-Neulingslehrgängen zu schicken. Ein zunehmend schwierigeres Unterfangen in Zeiten von teils massiver verbaler Einflussnahme von außerhalb der Spielfelder – bis hin zu Beleidigungen. Wer Schiri werden will, muss einiges aushalten. Kommt aber auch in den Genuss von Vergünstigungen bis hin zum freien Eintritt bei Spielen, einschließlich der Profi-Ligen.