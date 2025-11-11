Schiri-Soll: Das sind die Punktabzüge in Südhessen

Wenn Vereine durch fehlende Schiedsrichter nicht genügend Spiele in einer Saison leiten, werden sie vom Verband bestraft. Nicht nur durch Geldstrafen, sondern im Wiederholungsfall auch mit Punktabzügen gegen die am höchsten platzierte Mannschaft, sofern es kein Aktiventeam gibt, dann ein Jugendteam. Die Liste, welche Teams Punkte abgezogen bekommen, hat der Hessische Fußball-Verband (HFV) nun veröffentlicht. In der Tabelle kann das bereits Auswirkungen haben und sogar bei besonders knappen Entscheidungen über Auf- und Abstieg entscheiden.

Als ranghöchste Herren-Teams sind die Gruppenligisten Viktoria Griesheim und TS Ober-Roden vom Punktabzug betroffen. In den jeweiligen Kreisoberligen erwischt es sieben Teams, darunter den Tabellenführer der Kreisoberliga Dieburg/Odenwald TSV Höchst. In der B-Liga Odenwald erwischt es Aufstiegskandidat GSV Breitenbrunn, in der B-Liga Bergstraße die ebenfalls aussichtsreich platzierten VfB Lampertheim (Tabellenführer) sowie dessen Verfolger VfR Bürstadt und Eintracht Zotzenbach. Auch für die B-Liga-Topteams aus dem Kreis Groß-Gerau, den Zweiten SG Eintracht Rüsselsheim und den Dritten Alemannia Königstädten, bedeutet der Punktabzug eine ärgerliche Hypothek.

Gegen die vom HFV versendeten Bescheide wurden hessenweit 17 Widersprüche eingelegt, gegebenenfalls könnten also einige Punktabzüge in der Region noch einkassiert werden.