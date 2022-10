Schiri-Schwalbe? Obmann und Kreisfußballwart haben andere Erkenntnisse Abbruchspiel in der A-Liga zwischen Albania und Schwarz-Weiß +++ Telefonate mit Schiedsrichter, nach dessen Angaben es „eine Fremdeinwirkung durch einen Albania-Spieler“ gegeben habe

Wiesbaden. Das abgebrochene A-Liga-Spiel zwischen dem FC Albania und Schwarz-Weiß Wiesbaden bleibt weiter Thema. Was war passiert? Beim Stand von 2:1 für Schwarz-Weiß hatte der Referee entschieden, dass ein Elfmeter wiederholt wird, den der Albania-Keeper zuvor gehalten hatte.

Andreas Bertram, Obmann der Schiedsrichter im Rheingau-Taunus-Kreis, hat dagegen nach einem Telefonat mit dem Schiedsrichter andere Erkenntnisse gewonnen. In dem Gespräch habe der Referee geschildert, dass es „eine Fremdeinwirkung durch einen Albania-Spieler“ gegeben habe, berichtet Bertram – und sieht den Abbruch als gerechtfertigt an. Auch Jürgen Brose, Wiesbadens Kreisfußballwart, hatte mit dem Referee telefoniert, als dieser sich noch auf dem Sportplatz in der Kabine befand. Von dem Vorfall soll es auch Videoaufnahmen geben.

Bei Vergehen gegen den Schiedsrichter sind drakonische Strafen möglich. Der Wiesbadener Kurier (Plus-Text) hat mit Andreas Bertram, Schiedsrichter-Obmann des Rheingau-Taunus-Kreis, sowie Wiesbadens Kreisfußballwart Jürgen Brose gesprochen und erklärt zudem, wie Strafen bei Vergehen gegen den Referee aussehen können.