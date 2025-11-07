Schiri-Pflichtsoll: Das sind die Punktabzüge

Wenn Vereine durch fehlende Schiedsrichter nicht genügend Spiele in einer Saison leiten, werden sie vom Verband bestraft. Nicht nur durch Geldstrafen, sondern im Wiederholungsfall auch mit Punktabzügen gegen die am höchsten platzierte Mannschaft, sofern es kein Aktiventeam gibt, dann ein Jugendteam. Die Liste, welche Teams Punkte abgezogen bekommen, hat der Hessische Fußball-Verband (HFV) nun veröffentlicht. In der Tabelle kann das bereits Auswirkungen haben und sogar bei besonders knappen Entscheidungen über Auf- und Abstieg entscheiden. Für den SC Gräselberg, die SG Germania, den FC Freudenberg und den SC Klarenthal bedeuten die Abzüge ärgerliche Rückschläge im Kampf um den Aufstieg in ihren jeweiligen Ligen. Kurios: In der A-Liga Main-Taunus steht der bis dato punktlose TV Wallau nun mit einem Minuspunkt da. Auch für den SV Johannisberg ist der Punktabzug bitter, auch wenn der Vorsprung an der Spitze immer noch fünf Punkte beträgt.

Teams aus Wiesbaden wurden insgesamt 17 Punkte abgezogen, Teams aus dem Rheingau-Taunus-Kreis 15 Punkte, Teams aus dem Main-Taunus 14 Punkte und Teams aus dem Kreis Limburg-Weilburg 14 Punkte. Folgende Mannschaften aus der Region sind betroffen.