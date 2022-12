Schiri-Nachwuchs gesucht Badischer Fußballverband +++ Neulingslehrgänge starten 2023

Neben den bereits bekannten Terminen in den Schiedsrichtervereinigungen (SRVgg) Mannheim, Mosbach, Buchen und Sinsheim sind nun auch die Lehrgänge in Karlsruhe und Pforzheim terminiert. Mitmachen können Interessierte ab 12 Jahre. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

In den Theorieeinheiten vermitteln regelkundige Referent*innen der SRVgg die wesentlichen Grundlagen des Schiedsrichter-Seins. Diese reichen von den Fußballregeln über die Aufgaben der Unparteiischen bis hin zum Umgang mit schwierigen Situationen. Zum Abschluss legen die Teilnehmenden eine schriftliche Prüfung ab. Dann startet die Praxisphase: Erste Spielleitungen in den Jugend-Klassen werden von Pat*innen begleitet, die mit Rat und Tat zur Seite stehen. Die Einbindung von Eltern jüngerer SR-Anwärter*innen ist bereits in der Ausbildung ein fester Bestandteil. So lernen sie schon frühzeitig die Verantwortlichen in der SRVgg und natürlich auch die Pat*innen kennen, sodass ein allseitiges Vertrauensverhältnis entsteht.

Neu terminiert: