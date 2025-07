Lukas Koch, hier im Einsatz bei der Regionalliga-Partie zwischen Türkspor Dortmund und dem Wuppertaler SV. – Foto: David Zimmer

Schiri Lukas Koch: „Ich wollte die andere Seite der Medaille sehen" Seit seinem 15. Lebensjahr ist Lukas Koch Schiedsrichter. Seither macht der Hückelhovener als Unparteiischer Karriere und ist nun in der 3. Liga angekommen. Es ist eine Geschichte des Aufstiegs und der Leidenschaft fürs Pfeifen. Verlinkte Inhalte Regionalliga West Mittelrheinliga Kreisliga A Heinsberg Golkrath

Es gibt diese Spiele, die selbst dem souveränsten Schiedsrichter entgleiten. Dann kochen die Emotionen über, da ist so mancher Spieler mehr auf den eigenen Vorteil als auf sportliche Fairness aus. Das Viertelfinale im Kreispokal Heinsberg vergangenen August zwischen dem FC Wegberg-Beeck und SV Helpenstein (2:1) war so ein Spiel. Schiedsrichter Lukas Koch aus Hückelhoven verteilte 14 Gelbe Karten, eine Rote und zwei Gelb-Rote Karten.

Spiele von großen Teams geleitet Doch auch dieses Spiel hielt Koch nicht in seiner Karriere als Schiedsrichter auf: Der 25-Jährige wird ab der kommenden Saison auch in der 3. Liga antreten. Als einer von den neun besten Anwärtern des Verbands Mittelrhein hat er den Aufstieg zum Schiedsrichterassistenten in der Profiliga geschafft.

Bereits seit der Saison 2023/24 pfeift Koch in der Regionalliga West, hatte in der abgelaufenen Saison sieben Einsätze als Spielleiter und weitere zehn als Assistent. Ähnliche viele Spiele waren es in der Vorsaison. Spiele wie ein Heimsieg des KFC Uerdingen gegen den FC Gütersloh oder ein Sieg des MSV Duisburg bei Türkspor Dortmund waren dabei. Weite Anreisen durch NRW an den Wochenenden sind seither Normalität für Koch. Unter der Woche hat er einen ganz normalen Job: Der gelernte Gas-Wasser-Installateur ist Projektleiter bei einem großen Konzern für Energie-Dienstleistungen. „Insgesamt habe ich pro Saison 60 Spiele plus. Manchmal pfeife ich samstags Spiele in der Regionalliga und gehe dann sonntags noch beobachten“, erklärt Koch. Denn die Leistungen von Schiris stehen ständig unter Beobachtung von Kollegen.