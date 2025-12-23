Schiri-Influencer pfeift Charity-Turnier

Dennis Beitzel (l.) vom Bestattungsinstitut Hüsgen kümmert sich federführend um die Organisation. Er holt den Influencer „Qualle“ im Sommer nach Dormagen. – Foto: Bestattungsinstitut Hüsge

Fußball, Internetstars und Trauerbegleitung – auf den ersten Blick scheint alles drei nicht viel gemein zu haben. Bei einer Veranstaltung im Sommer wird in Dormagen aber alles drei zusammengerührt. Entstehen soll dabei etwas ganz Besonderes. Das Bestattungshaus Hüsgen holt den Schiedsrichter-Influencer Qualle XD nach Dormagen. Der Internet-Star mit einer Folgschaft von über 300.000 Menschen wird am 4. Juli 2026 ein Charity-Spiel des TSV Bayer Dormagen pfeifen. Nach einer gegnerischen Mannschaft wird aktuell noch gesucht. Die Spenden des Tages sollen dem Zinnoberhaus zugute kommen. In der Einrichtung wird Trauerbegleitung für Kinder, Jugendliche und verwaiste Eltern angeboten.

Auf dem Fußballplatz des TSV Bayer Dormagen werden an diesem Vormittag Mannschaften der E-Jugend, also Kinder im Alter zwischen acht und elf Jahren, stehen. Beim Finale ist dann auch Qualle, offline Pascal Martin genannt, mit seiner Schiri-Pfeife dabei. In den sozialen Medien hat er sich vor allem mit seiner Haltung zu Sport, Fairness und Respekt einen Namen gemacht.

Werte, die Dennis und Jessica Beitzel, Geschäftsführer des Bestattungsinstituts Hüsgen, besonders für Kinder als unerlässlich betrachten. „Für Kinder ist das in den Augen von mir und meiner Frau das beste Fundament“, sagt Dennis Beitzel im Gespräch mit unserer Redaktion. In diesem Zusammenhang sehen die beiden auch lokale Unternehmen in der Verantwortung. „Ich bin einfach auch kein Fan davon, immer nur zu meckern und zu jammern, man muss auch was tun“, findet Beitzel. Also habe man den Schritt gewagt und sei auf das Management des Influencers zugegangen. Schon im vergangenen Sommer hat Dennis Beitzel ein vergleichbares Projekt auf die Beine gestellt, das Turnier in Grevenbroich stand im Zeichen des Frauenfußballs und generierte Spenden für den Verein Zartbitter, der sich gegen Diskriminierung und sexuellen Missbrauch einsetzt. Für das Grevenbroicher Turnier hat es mit „Qualle“ nicht geklappt, also startete man für die Dormagener Veranstaltung einen zweiten Versuch.