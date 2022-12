An der Linie im Einsatz: Hier winkt Tizian Peter bei der Bezirksligapartie der SC Regensburg gegen den TSV Bad Abbach. – Foto: Markus Schmautz

Schiri-Hoffnung Tizian Peter lernt an der Linie Der 16-Jährige behauptet sich in der Bezirksliga – „Zurufe der Zuschauer nehme ich gar nicht so richtig wahr. Sie prallen ab“, sagt er

Die Situation reizte: Beim Fußball-Bezirksligaspiel zwischen dem Sport-Club Regensburg und dem TSV Bad Abbach versuchten einige Zuschauer den sichtbar jungen Schiri-Assistenten zu beeinflussen, forderten ihn immer wieder auf, doch die Fahne zu heben. Ohne Erfolg. Tizian Peter, ein 16-jähriger Schüler des Lappersdorfer Gymnasiums, blieb hochkonzentriert und lächelte die Aufforderungen charmant beiseite.

„Zurufe der Zuschauer nehme ich gar nicht so richtig wahr. Sie prallen ab. Ich bin zwar noch jung, durfte aber dennoch schon einige Erfahrungen sammeln“, klingt Peter schon routiniert. „Allerdings muss man schon sagen, dass man als Assistent von draußen wesentlich mehr mitbekommt, als wenn man als Schiedsrichter im Einsatz ist“, erklärt Peter, der seine aktive Spielerkarriere bereits beendet hat. Beim SC assistierte er Schiedsrichter Tobias Schlehuber, der wie Peter für den FSV Steinsberg pfeift. Schon einige Male war Tizian Peter als Assistent in der Bezirksliga unterwegs, etwa mit Sebastian Ludwig, Michael Sperger, Marius Heerwagen oder eben Schlehuber. „Von diesen gestandenen Schiri-Persönlichkeiten kann man sich einiges abschauen. Mein Hobby bereitet mir großen Spaß“, sagt der Youngster, der sonst aktuell noch im Jugendbereich Spiele leitet. Vor dem ersten Herrenspiel ist ihm freilich nicht bange. Mit Kritik kann der wissbegierige und fußballbegeisterte Nachwuchs-Schiedsrichter umgehen. „Natürlich macht man Fehler. Das gehört dazu. Jeder muss seine Erfahrungen sammeln. Kritik war noch nie ein Problem für mich. Ich nehme sie an und versuche mich weiterzuentwickeln“, erklärt Tizian Peter, der im Frühjahr 2020 die Ausbildung zum Schiedsrichter absolviert hat. Trotz zweier längerer Corona-Pausen blieb der Oberstufenschüler bei seinem liebgewonnenen Hobby. In der Gemeinschaft der Regensburger Schiedsrichtergruppe fühlt er sich wohl und aufgehoben. Ein genaues Ziel, wohin ihn sein Weg führen könnte, hat er nicht vor Augen. „Das wichtigste ist, dass ich Spaß an meinem Hobby habe. Und das ist definitiv der Fall.“ Die nötige Ruhe, Coolness und Gelassenheit zeichnen ihn aus. Ständig lernt er dazu: „Vor allem bei Marius Heerwagen, der mein Lehrwart war, habe ich mir einiges abgeschaut. Ich beobachte genau, wie erfahrene Schiedsrichter in bestimmten Situationen reagieren und handeln. Schaue auch auf das richtige Stellungsspiel. Tipps nehme ich gerne an.“